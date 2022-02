Bezirksmuseen stellen sich vor: Bezirksmuseum Leopoldstadt

In der Reihe „Bezirksmuseen stellen sich vor“ ist das Bezirksmuseum Leopoldstadt zu Gast in Rudolfsheim-Fünfhaus

Einmal im Jahr lädt das Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus im 15. Wiener Gemeindebezirk andere Wiener Bezirksmuseen zu sich ein und gibt die Möglichkeit, sich und die Ausstellungsschwerpunkte vorzustellen. Diesmal ist zu Gast das Bezirksmuseum Leopoldstadt.

Der Bezirk zwischen den „Donaus“ – gestern und heute.

Die Leopoldstadt, der 2. Wiener Gemeindebezirk – ist eine der ältesten Vorstädte Wiens. Im Mittelalter war sie noch eine kleine Siedlung gegenüber der Inneren Stadt. Allmählich wuchs sie in den folgenden Jahrhunderten zu einem „Flächenbezirk“. Das Bezirksmuseum dokumentiert die Bedeutung der Leopoldstadt für Gesamt-Wien in Geschichte und Gegenwart.

Der Vortragende Erhard Chvojka ist Historiker und Politikwissenschaftler. Studium in Wien, München und Cambridge/UK. Forschung und Lehre an den Universität Wien, Saarbrücken, Prag und Salzburg. Kurator von Ausstellungen. Aktuell Fachreferent für Politik an den

Wiener Volkshochschulen. Seit 2020 ist Erhard Chvojka ehrenamtlicher Mitarbeiter im Bezirksmuseum Leopoldstadt, dem 2. Wiener Gemeindebezirk.

Wann: Freitag, 18.02.22

Uhrzeit: 17:30 bis 19:00 Uhr

Ort: Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus, Rosinagasse 4, 1150 Wien

Öffentliche Verkehrsmittel: U3, U6 bis Westbahnhof. Straßenbahnlinien 52 und 60 bis Staglgasse.

Zu Fuß ab Westbahnhof in ca. 8 Minuten erreichbar.

Anmeldung erbeten unter: office@bm15.at oder unter https://www.museum15.at/veranstaltungen/

Eintritt frei. Wir freuen uns aber natürlich über eine kleine Spende.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen der 23 Wiener Bezirksmuseen sind ehrenamtlich tätig.

Für die Veranstaltung gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen. Eintritt mit FFP2-Maske.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Museum 15 Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus

Frau Brigitte Neichl

Rosinagasse 4

1150 Wien

Österreich

fon ..: + 43 (0) 1 4000 15 127

web ..: http://www.museum15.at

email : museum15_bn@gmx.at

