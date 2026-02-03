BGV und Insiders Technologies: KI-gestützte Dunkelverarbeitung steigert Effizienz in Versicherungsprozessen

Auf der Fachkonferenz der Versicherungsforen Leipzig zeigen die Unternehmen, wie das Inputmanagement mit Unterstützung durch Künstliche Intelligenz effizienter wird und eine höhere Qualität erreicht.

Kaiserslautern, 03.02.2026 – Insiders Technologies, technologisch führender Anbieter von Software für Intelligent Automation (IA), nimmt gemeinsam mit seinem langjährigen Kunden BGV Badische Versicherungen an der Fachkonferenz „Dunkelverarbeitung & Workflowunterstützung in Versicherungen“ der Versicherungsforen Leipzig teil. In ihrem Vortrag „Geschäftsvorfall präzise erkannt: Mit KI-Assistenz zu höherer Automatisierung und Qualität“ geben Sören Hauser, Teamleiter Inputmanagement beim BGV, und Felix Burkhard, Senior Sales Manager Business Unit Insurance bei Insiders Technologies, praxisnahe Einblicke und zeigen, wie moderne KI-Technologien die Dunkelverarbeitung in Versicherungsprozessen optimieren.

Tradition trifft auf Innovation

Der BGV – Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband – ist seit 1923 in Baden verwurzelt und bietet Kommunen, Unternehmen und Privatkunden zuverlässigen Versicherungsschutz. Mit einem klaren Fokus auf regionale Verantwortung, partnerschaftliches Handeln und nachhaltige Lösungen unterstützt der BGV seine Kunden bei der Absicherung aller wesentlichen Risiken. Wie viele Versicherungsunternehmen steht auch der BGV vor der Aufgabe, komplexe Geschäftsprozesse effizient zu gestalten und gleichzeitig regulatorische Anforderungen und steigende Digitalisierungsansprüche zu erfüllen.

Seit vielen Jahren arbeiten der BGV und Insiders Technologies im Inputmanagement eng zusammen und haben gemeinsam zahlreiche Prozessoptimierungen umgesetzt. Die Einführung des Cognitive Classifier markiert nun den nächsten Schritt dieser Kooperation. Der Cognitive Classifier ist eine KI-Komponente, die sowohl Text- als auch Bildelemente mit spezialisierten Verfahren auswerten kann, und damit deutlich präziser arbeitet.

Pro Jahr verarbeitet der BGV rund 650.000 Dokumente aus E-Mail- und Briefposteingängen. Mit der neuen KI-Lösung konnte die Dunkelverarbeitungsquote deutlich erhöht und dadurch die Effizienz der Workflows gesteigert werden. „Der Cognitive Classifier ist ein bedeutender Schritt in unserer langjährigen Zusammenarbeit mit Insiders. Insiders gibt uns die Flexibilität, KI-Lösungen schrittweise in bestehende Systeme zu integrieren – immer mit Blick auf nachhaltigen Nutzen. Das entlastet Mitarbeitende und verbessert unseren Service nachhaltig“, erläutert Sören Hauser.

Felix Burkhard ergänzt: „Gemeinsam mit dem BGV konnten wir zeigen, wie KI den Arbeitsalltag in Versicherungen spürbar erleichtert. Der Cognitive Classifier sorgt mit modernsten KI-Technologien dafür, dass eingehende Geschäftsvorfälle schneller, präziser und effizienter verarbeitet werden.“

Praxisnahe Einblicke auf Fachkonferenz

In ihrem Vortrag bei den Versicherungsforen Leipzig demonstrieren Hauser und Burkhard, wie der Cognitive Classifier die Analyse und Verarbeitung von Geschäftsvorfällen optimiert und die Workflowsteuerung im Versicherungsbetrieb unterstützt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren, wie hybride KI-Ansätze dazu beitragen, manuelle Nachbearbeitung zu minimieren, Qualität zu sichern und Prozesszeiten zu verkürzen – ein entscheidender Vorteil in einem zunehmend digitalisierten und wettbewerbsintensiven Umfeld.

Die Fachkonferenz der Versicherungsforen Leipzig, einem Partnernetzwerk aus mehr als 280 Unternehmen der Versicherungswirtschaft, Erst- und Rückversicherern sowie Software- und Beratungshäusern der Versicherungsbranche findet am 10. und 11. Februar 2026 in Leipzig statt. Sie richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus IT-Abteilungen von Versicherungsunternehmen, insbesondere in den Bereichen Prozessmanagement, Unternehmensarchitektur, Prozessautomatisierung, Betriebsorganisation, IT-Architektur und Anforderungsmanagement. Die Teilnehmenden erhalten Einblicke in aktuelle Entwicklungen und technische Möglichkeiten sowie praxisnahe Berichte aus unterschiedlichen Versicherungsunternehmen.

