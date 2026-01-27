Bianca Graf besingt die schönsten Rosen von Sangerhausen

Brillant – Ein Schlager als Soundtrack

Ein seit 23 Jahren nicht entdecktes Juwel erblickt jetzt das Licht der Schlagerwelt. Auslöser ist der aktuelle Kinofilm von Julian Radlmaier „Sehnsucht in Sangerhausen“.

Die Tragikomödie mit Elementen aus Gesellschaftsfilm und Romantik spielt in der sachsen-anhaltischen Kreisstadt Sangerhausen. Hier kreuzen sich die Wege einer Kellnerin (gespielt von Clara Schwinning) und einer aus dem Iran geflüchteten Influencerin (gespielt von Maral Keshavarz). Beide suchen nach einem Ausweg aus ihren beengten Lebensverhältnissen. Dieses poetisch verspielte Filmmosaik schneidet auch aktuelle gesellschaftliche Themen an. Beim Hainan Island International Film Festival (2025) gewann „Sehnsucht in Sangerhausen“ den Grand Jury Prize. Für den Filmproduzenten Kirill Krasovski gabs den Producers Award beim Filmfest in Hamburg (2025). Die Kinopremiere war am 27.11.2025 und aktuell in 2026 läuft der Film in den bundesweiten Kinos an…

Das Hauptmusikthema von „Sehnsucht in Sangerhausen“ ist der flockige und unbeschwerte Schlager „Die schönsten Rosen blühn in Sangerhausen“, interpretiert von Bianca Graf. Der Song begrüßt den Zuschauer gleich zu Anfang des Films und taucht dann immer wieder zu verschiedenen Film-Szenen auf, z.B. im Supermarkt an der Ladenkasse, im liebevollen Landschaftsspiel etc., bis hin zur Abspannmusik der umfangreichen Credits.

Der Song „Die schönsten Rosen blühn in Sangerhausen“ erzählt von Welt-Städtereisen und der hieraus entstehenden Liebes-Erkenntnis, dass es doch zu Hause am schönsten ist. Dieser Titel entstand im Rahmen eines Konzept-Albums „1000 Rosen“ für das Rosarium in Sangerhausen in 2003.

Jetzt im Cinema-Mix erstrahlt der Ohrwurmschlager „Die schönsten Rosen blühn in Sangerhausen mit Bianca Graf in neuem Glanz in einer Special Radio Version (Cinema-Mix) von 2:53 Minuten. In diesem Sinne viel Spaß im Kino oder jetzt direkt beim Radio hören…

Bianca Graf – Die schönsten Rosen blühn in Sangerhausen (Cinema Mix)

Länge: 2:53 Minuten

Label/LC: XENIA Records / LC-00902

EAN: 4 260175 144220

Release: 27-01-2026

© + (P): 2025 XENIA Records

Order Number: 14422

Copyrights: Bianca Graf

ISRC: DE-F28-26-422-01

From the movie „Phantoms of July“ „Sehnsucht in Sangerhausen“ – Ein Film von Julian Radlmeier-

Music by Helly Kumpusch, Jürgen Kerber

Lyrics by Peter Babelsberg, Timo Peter

Publishing by Edition E Viva Music Publishing, Gemus Edition Hellywood Music Germany, JAY KAY Music

Recording, Mixing and Mastering by Helly Kumpusch

Produced by Helly Kompusch & Jürgen Rufus Kerber for JAY KAY Event & Music / Xenia Records

Cover Photo Adobe

Cover design Yvonne Kerber by www.jaykay.de

© + (P) 2026 XENIA Records Best-Nr. 14422

Distribution

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Tel. 0345-6823010

E-Mail: marketing@jaykay.de

XENIA Records LC-00902

Quelle: Jaykay Event/ Jürgen Kerber

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neue Präsidentin: Wie frischer Wind die DHAW weiter voranbringt Translogica setzt internationalen Wachstumskurs fort: Neuer Standort in Polen eröffnet