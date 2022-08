Bier-Kwik® – die Liebe zum eigenen Bier

Die Liebe zum eigenen Bier wird mit den einfachen Brausets von Bier-Kwik® zum Home-Event mit Spaß- und Erlebnisfaktor und nach dem Brauen zum genussvollen Geschmackserlebnis!

Bier – was für ein Getränk! Traditionsbehaftet, gesund, erfrischend und unheimlich lecker! Was ist denn schöner als ein erfrischender Schluck gekühltes geschmackvolles Bier im eigenen Garten mit guten Freunden und Familie?

Und zu jedem guten Fest oder Grilltag gehört ein gutes Bier! Aber Bier-Kwik® geht einen Schritt weiter und liebt statt Massenware das eigene Bier!

Selbstgebrautes ist auch nicht nur ein momentaner Trend oder eine Spielerei, sondern vielmehr eine Lebensweise, eine Haltung und ein Statement für guten Geschmack! Eigenes Bier ist nicht einfach nur sehr viel leckerer und natürlicher als industriell hergestelltes Bier. Aber was macht denn den Unterschied aus? Das Geschmacksprofil des eigenen Bieres wird selbst definiert – naturtrüb oder klar, fruchtig oder bitter, hell oder dunkel. In jedem Fall ein Genuss vieler natürlicher Zutaten.

Die Marke Bier-Kwik® hilft aktiv dabei, die ersten Schritte in Richtung eigenes Bier zu setzen und dabei Erfolg zu haben, das erste eigene Bier zu brauen. Die Devise ist: etwas Neues auszuprobieren und Spaß daran zu finden! Mit Freunden gemeinsam Bier brauen und das Erlebnis leben! Arbeiten im vertrauten Umfeld, der eigenen Küche mit eigenen Küchenutensilien, ohne eine Brauerei betreiben zu müssen.

Bier-Kwik® stellt einfache und unkomplizierte Sets zur Verfügung, mit moderner und intuitiver Anleitung, je nach Set auf manuelles Arbeiten oder auf All-In-One Küchenmaschinen bzw. einen Thermomix® ausgelegt. Einfache Mittel – großes Ergebnis!

Bemerkenswerte Qualität und Frische sowie Vielfältigkeit im Geschmack und den Biersorten erwartet jeden Einsteiger. Die Liebe zum Bier blüht durch Bier-Kwik® so richtig auf und stimmt ein auf mehr. Freunde des goldenen Gerstensaftes werden völlig überrascht: Einmal Selbstgebrautes – immer Selbstgebrautes!

Erfahre mehr über die offizielle Bier-Kwik® Seite: www.bier-kwik.de

