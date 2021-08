Big City life im BLOXS Tiny House – die Antwort auf Wohnraummangel

Wohnraum ist fast überall in Deutschland knapp, teuer und sehr gefragt. Gleichzeitig dauern Planung und Genehmigung manchmal viele Jahre. Das Start-Up „BLOXS“ aus München hat hierfür die Lösung.

Grünwald, 02.08.2021 – Neues Startup für innovative, mobile Wohnkonzepte

Auch wenn momentan die Corona Krise sämtliche Nachrichten zu beherrschen scheint, gibt es noch weitaus mehr drängende Probleme. Weit vor Corona wurde immer wieder auf den stark steigenden Wohnungsmangel hingewiesen. Anders als auf den ersten Blick, sind davon bei Weitem nicht nur die Ballungszentren betroffen, auch das attraktive Umland, die Vorstädte und der sog. Speckgürtel leidet mehr und mehr an diesem Problem. Ein Blick in die Statistik führt zu interessanten Einsichten. Die wenigsten Wohnungen im Verhältnis zu der Einwohnerzahl gibt es in den überwiegend eher ländlich geprägten Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern und Hessen.

Selbst in Städten, die nicht unmittelbar im Umfeld von Stuttgart, Frankfurt oder München liegen, sind Mietpreise von über 10 Euro pro Quadratmeter eher die Regel als die Ausnahme. Dies macht deutlich, dass überall ein immer größerer Bedarf an Wohnraum entsteht, der durch den vorhandenen kaum annähernd gedeckt werden kann. Es gibt dazu Untersuchungen, Statistiken und Berichte, die von einem Fehlbestand von bis zu drei Millionen Wohnungen ausgehen.

Die Politik hat das Problem zwar bereits seit langem erkannt, die Lösung lässt aber auf sich warten. Genau in diese Lücke stößt ein innovatives Startup aus München, die mobiles Wohnen mit nie gekanntem Komfort anbieten und dabei auf ein richtig cleveres Konzept zurückgreifen können. Die Lösung heißt: Mobile Boutique Apartments von BLOXS.

Wer oder was steckt hinter BLOXS?

BLOXS – ein Münchener Start-up, gegründet von Thomas Schulz im Jahr 2020 – bietet seit der Gründung Premium Tiny Houses an – auch bekannt als Modulhaus oder Containerhaus. Diese können mit wenig Aufwand geliefert, aufgestellt und bewohnt werden. Vielleicht kennen Sie das Prinzip solcher Häuser bereits aus Ihrem Urlaub? In vielen Ferienparks hat sich das Konzept Tiny House bereits durchgesetzt.

Allerdings hat ein modernes BLOXS Apartment mit einem Mobilheim auf dem Campingplatz wenig Gemeinsamkeiten, sieht man vielleicht einmal vom Platzbedarf ab. Ein BLOXS Modulhaus besticht durch höchsten Komfort auf wenig Fläche. Das Tiny House von BLOXS verspricht dabei Luxus auf höchstem Niveau, bietet eine Smarthome-Umgebung mit der von der Raumtemperatur, über die Beleuchtung bis hin zur akustischen Untermalung alles per Smartphone gesteuert werden kann. Man kann kaum glauben, wie genial der zur Verfügung stehende Platz, auch durch die Verwendung von smarten Möbelstücken genutzt wird, hier ein Video dazu: BLOXS Mobile Boutique Apartment

Die Vorteile am Konzept „Tiny-House“

Die mitunter sehr lange Planungsphase entfällt hier komplett, das Containerhaus wird bestellt, kurzfristig geliefert, aufgestellt und mit allen notwendigen Anschlüssen versehen. BLOXS bietet sogar einen Montage- und Aufstellservice an.

Das macht die BLOXS Apartments auch für Grundstücksbesitzer interessant, die ein ungenutztes, unbebautes Grundstück gewinnbringend nutzen möchten. Die Verfahrensdauer für Bauanträge können je nach Projektgröße und Bundesland manchmal mehrere Jahre dauern.

Wer nicht so lange warten möchte, oder das erschlossene Baugrundstück nicht so lange brachliegen lassen möchte, ist mit einem Tiny House sehr gut beraten, die Genehmigung dafür erfolgt in der Regel ungleich schneller, und schon lässt sich Wohnraum anbieten. Auch hier bietet BLOXS Unterstützung für diejenigen, die sich nicht selbst im Behördendschungel zurechtfinden wollen.

Das Leistungsangebot umfasst dabei nicht nur die Bereitstellung der Häuser. Der Service beginnt auf Wunsch vom ersten Moment der Planung an, über die Bauantrag-Stellung, die Prüfung der vorhandenen Gegebenheiten inkl. Berechnung der Statik bis hin zur Lieferung mit Installation aller Anschlüsse, sodass der Wohnraum binnen kürzester Zeit nutzbar ist.

Wer nutzt solche Tiny-Häuser?

Die Möglichkeiten sind so vielfältig wie einfach. Ob für den Junggesellen aus Überzeugung, der langfristig maximalen Luxus auf wenig Quadratmetern im Großstadtdschungel sucht. Oder das junge Pärchen, das auf der Suche nach dem größtmöglichen Komfort ist, aber wenig Platz benötigt. Oder einfach für Personen, die auf der Durchreise sind, die die Stadt besuchen und zum Beispiel über Airbnb eine Unterkunft für einen kurzen Aufenthalt benötigen.

Als Anbieter eines solchen BLOXS Apartments wird die Nachfrage kein Thema sein, dadurch darf sich der stolze Besitzer über eine ebensolche Rendite freuen. Darüber hinaus wird vorhandene Fläche optimal genutzt. Der Mieter freut sich über das geniale Konzept der Raumnutzung sowie einer nie gekannten Flexibilität, und wird dabei von anderen als Trendsetter beneidet. Auf den Geschmack gekommen? Ein Besuch der Webseite lohnt sich, und das Team ist gut vorbereitet auf Anfragen. https://www.thebloxs.com/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BLOXS GmbH

Herr Thomas Schulz

Tölzer Straße 37

82031 Grünwald

Deutschland

fon ..: 089 244 182 182

web ..: https://www.thebloxs.com/

email : info@thebloxs.com

Das junge Start-Up „BLOXS“ aus München revolutioniert den Markt für mobiles Wohnen mit einem innovativen Konzept für die BLOXS Apartments. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, das Kapitel Wohnraum aus unterschiedlichen Seiten neu anzugehen. Primär soll temporärer und komfortabler Wohnraum geschaffen werden. Wohnraum, der bei Bedarf weiterveräußert werden kann – unabhängig vom Grund. Des Weiteren arbeitet das Team rund um den Inhaber Thomas Schulz daran, die Vorzüge der Digitalisierung und Prozessverschlankung in diesem eher klassischen Segment auszuspielen um den Kunden eine digitale Customer Journey bieten.

