Bikinifigur durch Fettabsaugung – funktioniert das?

Endlich naht der Sommer, man kann und darf wieder raus, sogar Urlaub ist wieder möglich. Jetzt wird es dringend Zeit, sich um die Bikini Figur zu kümmern. Was lässt sich jetzt noch ändern?

30.07.2020, Neustadt – Der Sommer naht, und Sie sind noch nicht Bikini Fit, was tun?

Der Einzug des Sommers ist nicht von allen Menschen mit einem positiven Gefühl verbunden. Viele fühlen sich besonders in diesen Monaten unwohl. Urlaub am Strand bedeutet schließlich den direkten Vergleich, mit anderen Körpern und dafür will man eine schöne Bikinifigur. Doch leider machen Problemzonen diese Urlaube zu einer Tortur. Pfunde wollen nicht purzeln und Diäten funktionieren einfach nicht. Für dieses Problem kann eine Fettabsaugung eine Lösung sein.

Den Traumkörper mit einer Diät zu erreichen ist nicht immer möglich. Diese Methode führt dazu, dass die Fettzellen ihr Gewicht reduzieren. Vollständig verschwinden werden sie jedoch nur durch eine Fettabsaugung. Vor allem dann, wenn Sport und Ernährungsumstellung nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben.

Eine Fettabsaugung kommt überwiegend dann zum Einsatz, wenn es darum geht, überflüssige Fettdepots zu entfernen. Eine übermäßige Reduktion des Körpergewichts findet dabei nicht statt, da die Menge Fett, die abgesaugt werden kann, begrenzt ist. Übergewicht kann daher nicht behandelt werden. Übergewichtigen Menschen kann nur dann durch eine Fettabsaugung geholfen werden, wenn die Fettpolster gleichmäßig verteilt sind. Diese sollten den Körper darüber hinaus klar umschreiben und für den Erfolg muss eine schlanke Körper-Kontur vorliegen.

Die durch die Absaugung überschüssig gewordene Haut wird nicht entfernt. Sie passt sich nach dem Eingriff durch Kompressionswäsche dem Körper wieder an. Postoperative Gymnastik unterstützt dies und darüber hinaus den Heilungsprozess zur Bikinifigur. Wer sich auf dem Weg zur Bikinifigur für eine nicht-invasive Methode entscheiden möchte, hat die Möglichkeit, die sogenannte Fett-Weg Spritze zu wählen.

Der Ablauf einer Fettabsaugung

Vor der Operation findet ein Aufklärungsgespräch statt, welches der behandelnde Arzt mit dem Patienten führt. Dieser sollte sich bereits im Vorfeld über mögliche Fragen oder Unklarheiten Gedanken machen. Vor dem Eingriff wird der oder die Behandelte von einem Chirurgen genau untersucht. Während einem Erstgespräch können nicht nur Fragen gestellt werden, die Patienten sollten auch beispielsweise berichten, welche Medikamente sie einnehmen. Alkohol und Drogen sind vor dem Eingriff natürlich ebenfalls tabu. Der Eingriff kann ambulant oder stationär stattfinden, dies wird anhand der Größenordnung und des Umfangs der OP entschieden.

Fettabsaugung für die Bikinifigur – Wann ist der Schritt sinnvoll?

Viele Menschen bringen viel Zeit und Mühe auf, um ihre Bikinifigur zu erreichen. Dazu gehört oft ein strenges Sportprogramm in Kombination mit gezielten Diäten. Und trotzdem erreicht man den letzten Schritt einfach nicht, um zufrieden zu sein. Dies liegt nicht an menschlichem Versagen, sondern an den Fettzellen selbst. Diese bleiben, auch wenn ihr Inhalt durch Sport und gesunde Ernährung reduziert wurde. Und diese sind für die Rückschläge verantwortlich. Sie lassen sich lediglich durch eine Fettabsaugung entfernen, wodurch die meisten Problemzonen, wie Po, Hüfte und Bauch in die gewünschte Bikinifigur gewandelt werden. Dazu kann ein schöner, straffer und flacher Bauch zählen, aber auch der runde, feste Po, der durch eine Fettabsaugung entsteht, sowie flache und trotzdem in Form gebrachte Oberschenkel. Jahrelang durch Sport aufgebaute Muskeln, die nie richtig erkennbar waren, können durch die Fettabsaugung endlich in Form gebracht werden.

Fettabsaugung als letzte Alternative

Für viele Menschen kann eine Fettabsaugung die letzte Möglichkeit auf dem Weg zur Bikinifigur sein. Das Vitalitas Ästhetikzentrum ist die perfekte Wahl, um diesen Schritt zu gehen, da sie durch langjährige Erfahrung und hohe Kompetenz überzeugen. Die Patienten gewinnen vor allem eins: Ein positives Körpergefühl und das Glück, sich im Sommer stolz im Bikini am See oder Strand zeigen zu können. Und wer weiß, vielleicht haben sie dann endlich die Chance, auf einen Flirt mit dem Traumpartner.

