Bilanz-Wissen Kompakt – S+P Online Schulung

Was kann man in einer Bilanz lesen – und was nicht?

Zielgruppe des Seminars Bilanz-Wissen Kompakt:

> Speziell für technische Geschäftsführer sowie neu bestellte Geschäftsführer, Prokuristen, Handlungsbevollmächtigte sowie Führungskräfte

> Geschäftsführer, welche ihr Bilanz-Wissen auf den aktuellen Stand bringen möchten

> Führungs- und Fachkräfte, welche in kompakter Form die entscheidenden Informationen rund um die Bilanz suchen.

Dein Nutzen mit dem Seminar Bilanz-Wissen Kompakt:

1. Tag

> Was kann man in einer Bilanz lesen – und was nicht?

> Bilanz-ABC: Spielräume bei der Bewertung von Aktiva und Passiva richtig nutzen

> Bilanz und GuV als Instrumente zur Steuerung des Unternehmens

> Bilanzanalyse und Bilanzpolitik: Optimierung des Jahresabschlusses

2. Tag

> Versteckte Liquiditätsreserven in der Bilanz finden und erfolgreich heben

> Rentabilität und Liquidität mit Hilfe der Bilanz steuern und gezielt verbessern

> Aufbau eines aussagekräftigen Branchen-und Konkurrenz-Vergleichs

> Anforderungen an das Risiko-Management und an die Compliance-Organisation sicher erfüllen

Dein Vorsprung mit dem Seminar Bilanz-Wissen Kompakt:

+ Bilanzanalyse-Tool gemäß Bankenstandard

+ Rating-Tool zu Erstellung des eigenen Unternehmensratings

+ Kennzahlen-Report zur Bilanzoptimierung

+ Branchen-Kennzahlen und Top-Kennzahlen zur optimalen Steuerung des eigenen Jahresabschlusses

Spezial – Seminar Bilanz-Wissen Kompakt

+ Zusätzlich händigen wir dir ein international anerkanntes Rating zu deinem eigenen Unternehmen aus

+ Praxisleitfaden „Direkter Aufbau des Risikomanagements „(Umfang ca. 50 Seiten)

