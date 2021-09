Bio-Beeren knapp, Bio-Gurken kaum zu kriegen

Rund die Hälfte der diesjährigen Ernte von Beeren und Gurken in Bio-Qualität fällt aus. Auch die Versorgungslage beim Steinobst (Aprikosen, Kirschen, Zwetschgen) und bei Bio-Birnen ist schwierig.

Darauf weist der Bundesverband der obst-, gemüse- und kartoffelverarbeitenden Industrie (BOGK) in Bonn hin.

„Für die Verarbeiter ist dies eine echte Katastrophe“, sagt BOGK-Geschäftsführer Christoph Freitag und ergänzt: „Viele Unternehmen werden ihre geplante Produktionsmenge nicht erreichen. Die Ware wird knapp.“

Die Situation wird dieses Jahr besonders verschärft, weil keine Reserven mehr verfügbar sind. Denn bei Bio-Gurken bleibt die Ernte schon im vierten Jahr in Folge hinter den Planungen zurück. Daneben haben lokale Starkregenereignisse ganze Ernten vernichtet. Pflanzenkrankheiten wie der Mehltau bei Gurken werden durch die Witterung stark begünstigt und können im biologischen Anbau nicht bekämpft werden.

Obst in Bio-Qualität ist auch schon im Vorjahr knapp gewesen. Schuld sind die wiederholten Trockenperioden. „Der Klimawandel ist da“, sagt Freitag und ergänzt: „Bei der Obsternte gibt es keine Möglichkeit, einen starken Frost während der Blüte oder anhaltende Trockenheit während der Reifezeit auszugleichen. Leider werden diese Wetterextreme häufiger.“ Im laufenden Jahr haben zunächst Schnee und Kälte und später Hitze und Trockenheit in den Hauptanbaugebieten in Südosteuropa und Lateinamerika vor allem den empfindlichen Himbeeren, Brombeeren und Heidelbeeren zugesetzt.

Die Folge sind außerordentlich hohe Preissteigerungen der Rohware. Aprikosen und Heidelbeeren kosten 30 – 50 % mehr als im Vorjahr, die Preise für Himbeeren und Brombeeren haben sich mehr als verdoppelt. Darauf werden sich auch Handel und Verbraucher einstellen müssen, so der BOGK. Doch gerade im Bio-Bereich stehen die Chancen gut, dass die Verbraucher dazu bereit sind. Denn nach allen aktuellen Studien wünschen sich die Verbraucher in der Mehrheit nachhaltige und qualitativ hochwertige Lebensmittel. Biologischer Anbau und hohe Umweltstandards gehören neben dem Preis zu den wichtigsten Kriterien beim Lebensmitteleinkauf. (Quellen: BMEL (2020): Ökobarometer 2019, Umfrage zum Konsum von Biolebensmitteln; Verbraucherzentrale Bundesverband (2021): Verbrauchermeinungen zu Nachhaltigkeit in der Lebensmittelproduktion.)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BOGK e. V.

Herr Christoph Freitag

Von-der-Heydt-Straße 9

53177 Bonn

Deutschland

fon ..: +49 160 36 94 661

fax ..: +49 228 93291-20

web ..: https://www.bogk.org

email : freisberg@bogk.org

Der Bundesverband der obst-, gemüse- und kartoffelverarbeitenden Industrie vertritt den sechstgrößten Wirtschaftszweig der deutschen Ernährungsindustrie. Für die Herstellung sicherer und gesunder Lebensmittel arbeiten hier rund 20.000 Menschen in knapp 120 Betrieben. Der BOGK ist deren Repräsentant, Informationslieferant und Vermittler gegenüber Politik, Medien und anderen Wirtschaftszweigen.

Pressekontakt:

BOGK e. V.

Herr Christoph Freitag

Von-der-Heydt-Str. 9

53177 Bonn

fon ..: 0228 9329111

email : freisberg@bogk.or

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Erfolgreiche Aktienplatzierung bringt 5,75 Mio. $ ein, um Pläne hinsichtlich Lieferung von Batterieanodenmaterial für europäische Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien voranzutreiben Uwe Rieder gewinnt den RED FOX AWARD in der Kategorie Vertrieb!