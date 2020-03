Biologische Krebsabwehr – Erklären Sie Ihren Zellen nicht den Krieg, machen Sie ihnen ein Angebot

Das neue Buch von Hans Peter Reinhardt trägt den Namen „Biologische Krebsabwehr“. Der Autor beschäftigt sich mit Alternativen zur Bekämpfung von Krebs und beleuchtet unterschiedliche Therapieformen.

Auch wenn die Medizin in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht hat, sterben weltweit jährlich immer noch Millionen Menschen an Krebs. In der Behandlung liegt der Fokus immer noch auf den Therapieformen Chemotherapie und Bestrahlung, welche zahlreiche Nebenwirkungen nach sich ziehen können. In seinem Buch untersucht der Autor Faktoren, welche bei der Entstehung von Krebs eine Rolle spielen. Er beleuchtet die Entstehung eines Tumors aus verschiedenen Perspektiven und zeigt Therapien auf, deren Wirksamkeit bereits durch Studien belegt wurde. Zusätzlich zu körperlichen Faktoren beschäftigt sich Reinhardt in seinem Buch ergänzend mit dem Geist und der Seele, die in klassischen Therapien oft vernachlässigt werden.

Der Autor Hans Peter Reinhardt ist ehemaliger Profisportler. Seit er seine sportliche Karriere beendet hat, beschäftigt er sich mit der Naturheilkunde. Er ist in integrativer biologischer Krebsmedizin ausgebildet und Mitglied zahlreicher Gesellschaften, die sich mit diesem Thema befassen. Durch seine eigene hormonelle Erkrankung wurde er zusätzlich Spezialist für Hormone sowie bioidentischer Hormontherapie. Um sein Wissen weiterzugeben, hat er schon mehrere Bücher zu seinen Herzensthemen verfasst.

„Biologische Krebsabwehr“ von Hans Peter Reinhardt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-01222-6 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

