BioNxt entwickelt Semaglutid-Programm für oral lösliche Filme (ODF) mit erfolgreichem Proof-of-Concept und Prototypenentwicklung weiter

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 15. September 2025 / BioNxt Solutions Inc. (BioNxt oder das Unternehmen) (CSE: BNXT) (OTCQB: XPHYF) (FWB: 4XT) freut sich, den erfolgreichen Abschluss der Proof-of-Concept-Studien für sein Programm zur Entwicklung eines oralen Schmelzfilms (ODF) für Semaglutid bei seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Vektor Pharma TF GmbH (Vektor Pharma) in Deutschland bekannt zu geben.

In den letzten Wochen wurden bei Vektor Pharma mehrere proprietäre Plattformen des Schmelzfilms evaluiert. Eine dieser betriebsinternen Plattformen erzielte vielversprechende Ergebnisse und lieferte erste Prototypen von ODF-Formulierungen für Semaglutid, die mit durchaus überzeugenden Leistungsmerkmalen punkten konnten. Die Prototypen zeichneten sich durch eine rasche Auflösung, eine homogene Beschaffenheit des Schmelzfilms, eine gute Verarbeitbarkeit während der Herstellung sowie günstige mechanische Eigenschaften aus. Diese Ergebnisse bestätigen die Eignung der Dünnfilmtechnologie von BioNxt für komplexe Peptidformulierungen und bilden eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung.

Dieser Erfolg ist ein wesentlicher Fortschritt im Rahmen des Programms und liefert für den Übergang zur nächsten Projektphase äußerst positive Impulse.

Dass wir mit den ersten Prototypen so positive Proof-of-Concept-Ergebnisse erzielen konnten, ist ein wichtiger Meilenstein für BioNxt, erläutert Hugh Rogers, CEO von BioNxt Solutions. Diese Ergebnisse bestätigen uns in unserem Ansatz und versetzen uns im Rahmen unserer Optimierungsmaßnahmen bei der Formulierung, bei der Sicherung der Immaterialgüterrechte und bei den Vorbereitungen auf die präklinischen Studien in die Lage, die Arbeiten mit gestärktem Vertrauen fortzusetzen.

Patentantrag und nächste Entwicklungsphase

Aufbauend auf den erfolgreichen Prototypen bereitet BioNxt derzeit die Einreichung einer Patentanmeldung für den Semaglutid-Schmelzfilm in den kommenden Monaten vor. Unter der Aufsicht von Vektor Pharma geht man bei der Entwicklung nun auf die Verfeinerung der Formulierung über, um sowohl die Leistungsmerkmale als auch das Resorptionspotenzial entsprechend zu optimieren. Gleichzeitig werden Stabilitätsstudien eingeleitet, um die Skalierungsmaßnahmen zu forcieren und das Produkt für die präklinische Evaluierung vorzubereiten.

Diese Maßnahmen werden voraussichtlich bis Ende 2025 andauern und in einem präklinischen Tiermodell gipfeln, das voraussichtlich Anfang 2026 in Angriff genommen wird. In dieser Studie sollen die pharmakologische Performance und die allgemeine Eignung des Produkts bewertet werden. Mit Blick auf die Zukunft will BioNxt ein Prüfpräparat (Investigational Medicinal Product, IMP) herstellen, das die Weichen für eine in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 geplante, klinische Pilotstudie stellen soll.

Unternehmen nimmt Kurs auf den GLP-1-Wachstumsmarkt

Das derzeit unter den Markennamen Ozempic® und Rybelsus® vermarktete Arzneimittel Semaglutid ist ein GLP-1-Rezeptor-Agonist, der für die Behandlung von Typ-2-Diabetes und Adipositas (Fettleibigkeit) zugelassen ist. Die internationale Nachfrage nach GLP-1-Therapien nimmt rasant zu. Alleine mit Semaglutid wurde im Jahr 2024 ein Umsatz von mehr als 29,3 Mrd. USD erwirtschaftet. BioNxt hat das Verabreichungsformat des oralen Schmelzfilms entwickelt, um Patienten neben den derzeit verfügbaren Darreichungsformen als Injektion oder Tablette auch eine nicht-invasive, leicht zugängliche Alternative anzubieten, welche die Therapietreue verbessern soll.

Semaglutid ist der Leitkandidat im GLP-1-ODF-Portfolio von BioNxt, das voraussichtlich noch weitere GLP-1-Therapien umfassen wird, die auf der vom Unternehmen entwickelten Dünnfilmplattform basieren.

Über BioNxt Solutions Inc.

BioNxt Solutions Inc. ist ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf Arzneimittelverabreichungs-Plattformen der nächsten Generation, diagnostische Screening-Systeme und die Entwicklung aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe konzentriert. Zu den firmeneigenen Plattformen zählen sublinguale Dünnfilme bzw. Schmelzfilme, transdermale Pflaster, orale Tabletten sowie eine neue zielgerichtete Chemotherapie-Plattform, mit der Krebsmedikamente direkt an den Tumor abgeben werden und gleichzeitig weniger Nebenwirkungen auftreten.

Mit seinen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Nordamerika und Europa erzielt BioNxt entsprechende Fortschritte bei den behördlichen Zulassungsverfahren und Vermarktungsinitiativen, wobei der Fokus in erster Linie auf den europäischen Märkten liegt. BioNxt hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheitsversorgung durch die Bereitstellung von präzisen, patientenzentrierten Lösungen zu verbessern, mit denen man weltweit größere Behandlungserfolge erzielen will.

BioNxt notiert an der Canadian Securities Exchange (BNXT), im OTC-Markt (BNXTF) und in Deutschland (WKN: A3D1K3). Nähere Informationen zu BioNxt erhalten Sie unter www.bionxt.com.

Kontakt für Investoren & Medien

Hugh Rogers, Mitgründer, CEO und Direktor

E-Mail: investor.relations@bionxt.com

Tel.: +1 604.250.6162

Web: www.bionxt.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/bionxt-solutions

Instagram: www.instagram.com/bionxt

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen). Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen zum Entwicklungsprogramm des Unternehmens für orale Dünnfilmtabletten (ODF) für Semaglutid, zum voraussichtlichen Zeitplan und zu den Ergebnissen von Formulierungsstudien, zum Potenzial für künftige Patentanmeldungen, zu Marktwachstumsprognosen und zur breiteren Anwendbarkeit der Arzneimittelverabreichungstechnologien des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den begründeten Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Projektionen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Solche Aussagen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren – von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen -, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: wissenschaftliche und technische Entwicklungsrisiken, Risiken in Bezug auf die Herstellung und Skalierbarkeit, Schutz des geistigen Konzessionsgebiets, behördliche Zulassungsverfahren, Wettbewerb auf dem Markt für GLP-1-Arzneimittel sowie allgemeine wirtschaftliche, finanzielle und marktbezogene Bedingungen.

Die Leser werden davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, die sich in solchen Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind, kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, sei es auf Grund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Ozempic® und Rybelsus® sind eingetragene Marken von Novo Nordisk A/S und stehen in keiner Verbindung zu BioNxt Solutions Inc. und wurden nicht von diesem Unternehmen entwickelt.

QUELLE: BioNxt Solutions Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BioNxt Solutions Inc.

Hugh Rogers

Suite 270 – 1820 Fir Street

V6J 3B1 Vancouver, BC

Kanada

email : info@xphyto.com

Pressekontakt:

BioNxt Solutions Inc.

Hugh Rogers

Suite 270 – 1820 Fir Street

V6J 3B1 Vancouver, BC

email : info@xphyto.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Critical Infrastructure Technologies Ltd. unterzeichnet Vertraulichkeitsvereinbarungen, um Nexus 20-Kommunikationssysteme weiterzuentwickeln AREALCONTROL zeigt digitale Innovationen auf der NUFAM 2025