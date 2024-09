BioPharma Services erweitert sein Leistungsspektrum auf Patientenstudien der späten Phase und schließt sich mit HEALWELLs Plattformkapazitäten der künstlichen Intelligenz zusammen

BioPharma Services erweitert sein Leistungsspektrum auf Patientenstudien der späten Phase und schließt sich mit HEALWELLs Plattformkapazitäten der künstlichen Intelligenz zusammen, um zu einer Full-Service-Auftragsforschungsorganisation der nächsten Generation zu werden

– Durch den Zusammenschluss mit Canadian Phase Onward – einer speziellen klinischen Forschungseinrichtung, die im Rahmen von HEALWELLs poliklinischer Einrichtung für Familien- und Spezialmedizin (Polyclinic Family and Specialty Medicine Facility) gegründet wurde -erweitert HEALWELLs Tochtergesellschaft BioPharma Services Inc. sein Leistungsangebot nun auch auf Patientenstudien der späten Phase.

– Diese strategische Einbindung ist ein bedeutender Meilenstein, mit dem BioPharma nun noch besser in der Lage ist, klinische Studien in allen Phasen der Arzneimittelentwicklung zu managen und der das Unternehmen zu einer Full-Service-Auftragsforschungsorganisation macht. Dieser Schritt unterstützt auch die weiter gefasste Vision von HEALWELL, die klinischen Forschungskapazitäten auszubauen und Synergien zwischen den einzelnen Geschäftsbereichen zu nutzen, um Wachstum und Innovation im Gesundheitswesen voranzutreiben.

– Darüber hinaus wird sich Biopharma mit der führenden Plattform für Datenwissenschaft und künstliche Intelligenz von HEALWELL AI zusammenschließen, um die Kompetenzen auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung, der Krankheitserkennung und der Patientenermittlung zu erweitern und so die Durchführung von Patientenstudien zu beschleunigen.

– Biopharma hat seit seiner Gründung über 2.200 klinische Prüfungen bei rund 250 Pharmakunden weltweit absolviert. Dazu zählen auch 4 der 25 größten Pharmakonzerne der Welt.

TORONTO, ONTARIO, 19. September 2024 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. (HEALWELL oder das Unternehmen) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das auf Künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft (Data Science) für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft BioPharma Services Inc. (BioPharma), eine führende Auftragsforschungsorganisation (CRO), die auf klinische Studien der frühen Phase spezialisiert ist, mit der Einbindung von Canadian Phase Onward (CPO), einer speziellen klinischen Forschungseinrichtung, die im Rahmen von HEALWELLs poliklinischer Einrichtung für Familien- und Spezialmedizin (Polyclinic) gegründet wurde, sein Leistungsangebot nun auch auf Patientenstudien der späten Phase erweitert. Als Forschungszweig von Polyclinic spielt CPO eine zentrale Rolle bei der Erleichterung der Patientenrekrutierung und Studiendurchführung. Diese strategische Einbindung ist ein bedeutender Meilenstein, mit dem BioPharma nun noch besser in der Lage ist, klinische Studien in allen Phasen der Arzneimittelentwicklung zu managen und die das BioPharma zu einer Full-Service-CRO macht. Dieser Schritt unterstützt auch die weiter gefasste Vision von HEALWELL, die klinischen Forschungskapazitäten auszubauen und Synergien zwischen den einzelnen Geschäftsbereichen zu nutzen, um Wachstum und Innovation im Gesundheitswesen voranzutreiben.

Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, meint dazu: BioPharma ist auf dem Gebiet der Studien in der frühen Phase branchenführend. Durch den Zusammenschluss mit unserem Geschäftszweig CPO können wir unsere Synergien unmittelbar bestmöglich ausschöpfen, um eine noch solidere und umfassendere End-to-End-Plattform für Life-Science-Kunden zu schaffen. Nachdem HEALWELL über einen Zugang zu bedeutenden Patientenpopulationen verfügt, bietet sich hier für uns eine einzigartige Möglichkeit, mit Hilfe unserer KI-Kompetenzen effizient jene Risikopatienten zu ermitteln, die dringend Zugang zu klinischer Forschung benötigen. BioPharma ist unser Motor in der klinischen Forschung. Die Firma kann überzeugende Kompetenzen und eine Erfolgsbilanz bei der erstmaligen Durchführung von Studien in der frühen Phase der Arzneimittelentwicklung vorweisen. Und dann ist da noch der Geschäftszweig CPO, mit dem BioPharma seine Kompetenzen zu Patientenstudien der späten Phase ausweiten kann. Durch diese Integrationen profitiert HEALWELL nun von den Möglichkeiten der KI, um in allen Phasen der Arzneimittelentwicklung sinnvoll mitzuwirken. Für Risikopatienten und Partner aus der Biowissenschaft birgt dies ein immenses Wertschöpfungspotenzial.

Anna Taylor, Managing Director bei BioPharma, fügt hinzu: Wir freuen uns außerordentlich über die Einbindung von Canadian Phase Onward in BioPharma. Dieser Schritt erweitert unsere Möglichkeiten im Bereich der klinischen Forschung ganz erheblich und erlaubt uns, unser Leistungsangebot auf Patientenstudien der späten Phase auszuweiten. Dank dieser Integration dehnen wir nicht nur unsere Reichweite im Bereich der Patientenstudien aus, sondern sind auch besser in der Lage, umfassende klinische Forschungsdienstleistungen anzubieten, die für unsere Kunden und die gesamte Branche von entscheidender Bedeutung sind. Durch die Möglichkeit, nunmehr alle Phasen der Arzneimittelentwicklung durchzuführen, werden wir zu einer End-to-End-Lösung für klinische Studien, die unseren Life-Science-Kunden einen größeren Mehrwert bietet.

HEALWELL integriert den Forschungsbetrieb von CPO in den von BioPharma und optimiert damit die bereits vorhandenen Kompetenzen der Einrichtung in den Bereichen Patientenrekrutierung, Vor-Ort-Betrieb und Durchführung klinischer Studien. Diese strategische Integration konzentriert sich ausschließlich auf die Forschungsaspekte der Geschäftsbereiche des Unternehmens und ermöglicht es BioPharma, seine Kompetenzen im Bereich der klinischen Studien auszubauen, ohne dass die medizinische Kernversorgung von Polyclinic verändert wird. So kann BioPharma sein Leistungsspektrum mit der Durchführung von Studien in allen Phasen ausbauen und patientenzentrierte Studien einleiten, ohne dass die jeweiligen Stärken der beiden Unternehmen geschmälert werden. Im Zuge der Einbindung der entsprechenden Forschungsressourcen hält BioPharma dabei an seinem Bekenntnis zu Spitzenleistungen und optimaler Patientenversorgung fest. Unter der Führung von HEALWELL ist BioPharma in der Lage, die klinische Forschung voranzutreiben und weltweit neue Behandlungsmöglichkeiten zu schaffen.

Strategischer Nutzen der Integration:

– Erweiterte Kompetenzen als Full-Service-CRO: Durch die Einbindung der Expertise von CPO auf dem Gebiet der Studien der späten Phase kann BioPharma nun ein umfassendes Leistungsspektrum im Bereich der klinischen Studien von der frühen bis zur späten Phase abdecken und dadurch seinen Kunden ein noch größeres Leistungspaket anbieten.

– Verbesserter Patientenzugang: Neben HEALWELLs Zugang zu den Patientenpopulationen und der Klinikplattform von WELL Health bieten auch die bereits vorhandene Patientenklientel und die Forschungskapazitäten von CPO einen unmittelbaren Zugang zu einer vielfältigen Patientenpopulation, was eine raschere Rekrutierung und eine höhere Studiendiversität ermöglicht.

– Verbesserte Forschungsinfrastruktur: Polyclinic verfügt über ein solides Netzwerk von zuweisenden Ärzten, das sich aus über 25 Fachärzten und 20 Hausärzten zusammensetzt. Dieses Netzwerk erleichtert nicht nur die Rekrutierung von Patienten, sondern gewährleistet auch eine umfassende Versorgung sowie die Möglichkeit des Zugangs zu modernen Behandlungsmethoden für die Patienten. Das überzeugende patientenzentrierte Modell und die operative Erfolgsbilanz von CPO sind zusätzliche Assets, und BioPharma wird diese Assets nutzen, um ein noch solideres integriertes Modell für klinische Studien unter der Leitung von HEALWELL aufzubauen.

– Wachstum der klinischen Forschung unter HEALWELL: Diese strategische Integration unter HEALWELL unterstützt eine umfassendere Vision zur Erweiterung der klinischen Forschungskapazitäten und zum Aufbau eines umfassenden, patientenzentrierten Modells. Sie bedeutet für BioPharma einen wesentlichen Wachstumsschub, der es der Firma ermöglicht, Synergien zwischen den einzelnen Geschäftsbereichen zu nutzen, um seine Forschungskapazitäten auszubauen und ein noch breiteres Spektrum von Patientenpopulationen, einschließlich jener mit seltenen Krankheiten, zu erreichen.

Zeitgleich mit dem Zusammenschluss von CPO und BioPharma wird BioPharma auch damit beginnen, einige der KI-Leistungen von HEALWELL in sein Leistungsangebot einzubinden. Mit Hilfe der KI-Kompetenzen der HEALWELL-Geschäftsbereiche Khure Health und Pentavere Research Group will BioPharma seinen umfangreichen Zugang zu Patienten- und Anbieterpopulationen sowie seine führenden KI-gestützten Fertigkeiten bei der Patientenermittlung wirkungsvoll einsetzen, um den Modus der Patientenrekrutierung von Auftragsforschungsorganisationen zu modernisieren und dadurch erhebliche Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen zu erreichen.

CPO ist seit über einem Jahrzehnt mit der Abwicklung von klinischen Studien und Patientenstudien befasst und hat sich dabei auf verschiedene Bereiche spezialisiert, unter anderem auch Psychiatrie, Schmerztherapie, Endokrinologie, Gastroenterologie, Neurologie, Kardiologie und Atemwegserkrankungen. Durch die Zusammenarbeit mit der poliklinischen Einrichtung für Familien- und Spezialmedizin (Polyclinic Family and Specialty Medicine Facility) stellt CPO die Kontinuität der Betreuung von Studienpatienten sicher, indem es die regelmäßige Kommunikation mit den Ärzten der einzelnen Patienten aufrechterhält. CPO wird für BioPharma eine entscheidende Rolle spielen, da die bereits gut funktionierende Forschungseinrichtung genutzt werden kann, um den Zugang zu klinischen Studien der späten Phase zu ermöglichen, wozu auch die Patientenrekrutierung direkt von der Hausarztpraxis aus zählt.

Dr. Alexander Dobranowski

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Unter Verwendung seiner eigenen proprietären KI-Technologie und Kompetenzen, die Datenwissenschaft, elektronische Gesundheitsakten und klinische Forschungsangebote umfassen, entwickelt und vermarktet das Unternehmen mit Hilfe seiner eigenen Technologie modernste klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol HWAIF am OTC Market. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter healwell.ai/.

Über BioPharma Services

BioPharma Services ist ein führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit Sitz in Toronto, Kanada, das sich auf klinische Studien spezialisiert. Mit einem Fokus auf wissenschaftlicher Integrität, operativer Exzellenz und anpassbaren Prozessen, die auf die Bedürfnisse der einzelnen Kunden zugeschnitten sind, hat sich BioPharma den Ruf aufgebaut, qualitativ hochwertige Ergebnisse in der Pharma- und Biotechindustrie zu liefern. Zu den umfangreichen Dienstleistungen von BioPharma gehören auch die Bioanalyse in ihrem GLP-zertifizierten Labor, wissenschaftliche und regulatorische Angelegenheiten, Biostatistik und Sicherheitsdatenanalyse (CDISC), Datenmanagement und das Erstellen medizinischer Schriften. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.biopharmaservices.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar und basieren auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die Erweiterung des Dienstleistungsangebots von BioPharma, die erwarteten Vorteile der Integration der Forschungsgeschäfte von BioPharma und CPO sowie die potenziellen Vorteile der Integration der Fähigkeiten des Unternehmens im Bereich der künstlichen Intelligenz in diese Geschäfte. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Wörtern oder Phrasen wie werden, expandiert, im Prozess, bereit, Wachstum, Zukunft, Vision, Mission, Potenzial, verbessern, erwarten, schaffen oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden, können, könnten, würden, sollten oder dürften, oder an der Verneinung eines dieser Begriffe erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise als falsch oder unwahr erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: die Fähigkeit des Unternehmens, das Personal, die Kunden und die Fähigkeiten seiner Tochtergesellschaften und Geschäftsbereiche erfolgreich zu integrieren, sowie die mit einer solchen Integration verbundene Zeit und die damit verbundenen Kosten; die Fähigkeit des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften, ihren Verpflichtungen gegenüber ihren Kunden und Geschäftspartnern nachzukommen und ihre Beziehungen zu ihnen aufrechtzuerhalten und auszubauen; die Auswirkungen des Wettbewerbs in der Branche; die erwartete Nachfrage nach den Produkte und Dienstleistungen, Trends beim Kundenwachstum, die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen, Wechselkurse und Zinssätze, die Fähigkeit des Unternehmens, geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten, die fortgesetzte Einhaltung der Rechte an geistigem Eigentum Dritter durch das Unternehmen, die erwartungsgemäße Funktionsweise von Technologien, die erwartungsgemäße Annahme und Nutzung von Technologien durch Kunden; und dass die unten genannten Risikofaktoren in ihrer Gesamtheit keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, die operativen Betriebe, den Umsatz und/oder die Ergebnisse des Unternehmens haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und zu der Möglichkeit führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 1. April 2024 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen:

Stephanie Phillips

Marketing Communications Director, BioPharma Services Inc.

sphillips@biopharmaservices.com

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Telefon: 604-572-6392

ir@healwell.ai

