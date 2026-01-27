  • Bitzero Holdings Inc. gibt operatives Update bekannt

    Das Unternehmen erreicht ~2,8 EH/s mit einer 110-MW-Erweiterung, die bereits in vollem Gange ist

    VANCOUVER, BC (27. Januar 2026) / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc., (CSE: BITZ.U) (OTCQB: BTZRF) (FWB: 000) (Bitzero oder das Unternehmen), ein Anbieter nachhaltiger Blockchain- und Hochleistungsrechenzentrumsinfrastruktur (HPC), hat heute ein operatives Update zu den unternehmenseigenen Mining-Aktivitäten bekannt gegeben.

    Seit dem letzten Bericht im September 2025 hat das Unternehmen seine Hashrate deutlich auf etwa 2,80 EH/s gesteigert, verglichen mit zuvor gemeldeten 1,76 EH/s, was einer Steigerung von etwa 59 % entspricht. Bei dieser Betriebsleistung erhält das Unternehmen derzeit etwa 1,1 Bitcoin pro Tag, abhängig von den Netzwerkbedingungen. Diese Verbesserung, zusammen mit der zuvor angekündigten Senkung der Energiekosten durch den Abschluss neuer Stromabnahmeverträge, stärkt das operative Profil des Unternehmens und dürfte zu einer Steigerung der Umsatzgenerierung und Rentabilität beitragen. Wie bereits berichtet, werden die operativen Aktivitäten des Unternehmens derzeit durch einen gewichteten Strompreis von etwa 0,03 bis 0,035 US$ pro kWh getragen.

    Wie bereits angekündigt, ist Bitzero weiterhin auf Kurs, um in die nächste Expansionsphase einzutreten, die bis zum vierten Quartal 2026 eine Gesamtleistung von etwa 110 MW liefern soll. Aktuellen Prognosen zufolge könnte diese Kapazität ~10,0 EH/s unterstützen, wenn sie vollständig für das Bitcoin-Mining genutzt wird. Eine weitere potenzielle Expansionsphase soll bis zum vierten Quartal 2027 abgeschlossen sein und würde bei planmäßiger Fertigstellung die Gesamtkapazität auf etwa 325 MW erhöhen. Eine vollständig für das Bitcoin-Mining reservierte Kapazität von 325 MW könnte bis zu ~30,0 EH/s unterstützen.

    Das stetige Wachstum unserer Rechenleistung ist ein direktes Spiegelbild unserer disziplinierten Umsetzung und unserer langfristigen Strategie, sagte Mohammed Bakhashwain, CEO und President von Bitzero. Mit unserer bereits weit fortgeschrittenen Expansion skalieren wir effizient, stärken unsere Infrastruktur und positionieren das Unternehmen so, dass es im Zuge der weiteren Entwicklung des Bitcoin-Netzwerks bedeutende Werte erzielen kann.

    Weitere Informationen zu den Standorten von Bitzero finden Sie unter www.bitzero.com.

    Energiekosten

    Kennzahl Bitzero
    Energiekosten kWh (Dezember 2025) 0,04 US$/kWh
    Tägliche Energiekosten (Dezember 2025) 38.400 US$

    Monatliche Mining-Kennzahlen

    Bitzero Holdings Inc. Dezember 2025
    Monatliche Hashrate EH/s, gesamt 2,45
    Durchschnittliche operative Hashrate EH/s 2,37
    Geminte Bitcoins 29,31
    Geminte Bitcoins pro 1 EH/s 12,37
    Geminte Bitcoins pro Tag 0,95
    Geminte Bitcoins pro Tag im Vormonat 0,72

    Geminte Bitcoins pro EH/s

    Jan. Feb. März Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
    EH/s 1,18 1,33 1,35 1,38 1,41 1,42 1,36 1,36 1,76 1,85 1,85 2,45
    Geminte Bitcoins 21,24 21,00 22,79 21,82 22,84 21,22 21,67 21,30 23,85 22,70 21,46 29,31
    Geminte Bitcoins pro EH/s 18,08 15,81 16,89 15,80 16,22 14,94 15,91 15,64 13,55 12,27 11,60 11,97

    Über Bitzero Holdings Inc.

    Bitzero Holdings Inc. ist ein Anbieter von IT-Energie-Infrastruktur und Hochleistungsenergie für Rechenzentren. Geschäftsschwerpunkte des Unternehmens sind die Entwicklung von Rechenzentren, das Bitcoin-Mining sowie strategische Partnerschaften im Bereich Rechenzentrums-Hosting. Bitzero Holdings Inc. verfügt mittlerweile über vier Rechenzentrumsstandorte in Nordamerika und Skandinavien, die mit ökologisch verträglicher und klimafreundlicher Energie betrieben werden.

    Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bitzero.com.

    Kontakt Bitzero
    Mohammed Bakhashwain
    +44 777 303 0394
    investors@bitzero.com

    Pressekontakt Bitzero
    bitzero@nextpr.com

    Zukunftsgerichtete Informationen

    Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zur prognostizierten Energiekapazität des Unternehmens in Namsskogan, Norwegen, zum voraussichtlichen Zeitpunkt der Fertigstellung der Ausbauphasen (4. Quartal 2026 und 4. Quartal 2027), zur potenziellen Hashrate bei verschiedenen Kapazitätsstufen (einschließlich ~10 EH/s und ~30 EH/s), wenn diese vollständig für das Bitcoin-Mining genutzt werden, sowie die erwartete Betriebseffizienz, die Stromkosten und deren Auswirkungen auf die Umsatzgenerierung und Rentabilität. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements, einschließlich in Bezug auf Bauzeitpläne, Verfügbarkeit und Leistung von Mining-Ausrüstung, Netzwerkschwierigkeiten, Bitcoin-Preis, Stromverfügbarkeit und -preise, Einschränkungen, Betriebszeit, behördliche Genehmigungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen.

    Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Ergebnissen abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Bau und Inbetriebnahme, Lieferketten, Anlagenleistung, Strommärkten und Einschränkungen, Genehmigungs- und Regulierungsfragen, Preisvolatilität digitaler Vermögenswerte, Netzwerkschwierigkeiten, Cybersicherheit, Finanzierung und anderen Faktoren, die unter Risk Factors in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

    Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsorgan übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

