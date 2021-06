BizzTalk sucht den Krisenkracher: Gewinner ist die KOCHfabrik aus Prisdorf

Neuer Award für innovative Geschäftsideen in der Eventbranche

o BizzTalk sucht den Krisenkracher: Nadja Kahn und Dirk Schmidt zeichnen Unternehmen der Eventbranche aus, die durch Corona ihr Geschäftsmodell erfolgreich verändert haben

o Caterer KOCHfabrik aus Prisdorf konnte als Gewinner fast die Hälfte der Stimme auf sich vereinen

o Spektakuläre Awardshow am 7. Juni im Hamburger Hafen

Hamburg, 10. Juni 2021 – Am Montag wurden in einer gut einstündigen Awardshow die Krisenkracher 2021 gekürt. Mit dem Format „BizzTalk sucht den Krisenkracher“ haben die Eventprofis Nadja Kahn von KahnEvents und Dirk Schmidt von BizzTech ein neues Format geschaffen, um innovative Unternehmen der Eventbranche auszuzeichnen.

In der Corona-Zeit standen viele Unternehmen der Eventbranche plötzlich buchstäblich vor dem Nichts. Da Veranstaltungsprofis Meister im Improvisieren sind, haben viele von ihnen quasi über Nacht ihr Geschäftsmodell komplett überarbeitet. Diesen Mut, Innovationsgeist und Erfolg prämiert nun der Krisenkracher-Award.

Unternehmen der Branche waren aufgerufen, ihre persönliche Corona-Turnaround-Story zu erzählen. Zahlreiche Unternehmen sind dem Aufruf gefolgt und haben von ihren neuen und erfolgreich eingeführten Geschäftsmodellen berichtet. Eine Jury aus profilierten Eventexperten hatte zunächst eine Auswahl von fünf Finalisten getroffen. Diese durften ihre Innovationsprojekte in den vergangenen Wochen in digitalen Talkshows, den BizzTalks, präsentieren und stellten sich eine Woche dem Votum der Zuschauer.

Am 7. Juni fand das Finale statt – und das nicht irgendwo: auch der Streaming-Ort ist quasi ein „Krisenkracher“: Das Schiff „Bleichen“ im Hamburger Hafen wird normalerweise als Event-Location genutzt. In der Corona-Zeit wurde es kurzerhand für Filmaufnahmen zu einem Kriegsschiff umdekoriert. Pünktlich zur Award-Verleihung war es zurück im Hafen. Hier errichtete allein für den Zweck der Veranstaltung die Firma Artstage Veranstaltungstechnik ein hochprofessionelles Popup-Studio aus dem Nadja Kahn moderierte. Dirk Schmidt war aus Teneriffa zugeschaltet.

Die Awardshow wurde live gestreamt und war ebenso emotional wie „normale“ Preisverleihungen. Die Finalisten wurden live zugeschaltet. Auch die Jury berichtete über ihre Arbeit und wurde live zugeschaltet. Die Moderation wurde durch den Co-Host Tom Friedländer musikalisch ergänzt. Spannend wurde es am Schluss, als Jury-Mitglied Nicole Heinrich jeweils mit einer kurzen Laudatio für den Krisenkracher die Sieger bekannt gab. Die vollständige Show kann unter: https://www.youtube.com/watch?v=kIxrKY6Q8D8 angeschaut werden.

Der Gewinner des Krisenkracher-Awards ist die KOCHfabrik aus Prisdorf, sie vereinte fast die Hälfte der knapp 1000 Zuschauerstimmen auf sich. Das Unternehmen hat sich in der Corona-Zeit von einem Caterer mit eigenen Eventlocations zu einem Spezialisten für Gourmet-Mahlzeiten „to go“ spezialisiert, die online, über Speiseklappen und auf Wochenmärkten verkauft werden.

Den zweiten Platz belegt die KAISERSCHOTE Feinkost Catering, die vor der Pandemie als Gourmet-Caterer tätig war und nun erfolgreich Genussboxen, digitale Tutorials und Kochshows vermarktet.

Auf den dritten Platz kommt die Künstlerin ANTOINETTE. Sie war vor der Pandemie erfolgreich als Malerin tätig und hat ihre Werke in großen Ausstellungsevents präsentiert. Um ihr aktuelles Werk, ein 100m2 großes Bild, während des Lockdowns zu präsentieren, hat sie innovative Wege gefunden, das Werk in den sozialen Medien zu inszenieren und damit extrem viel Aufmerksamkeit erzielt.

Auf die drei Sieger warten attraktive Preise:

1. Preis: 2 Nächte auf der Malediven Insel Fairmont Sirru Fen Fushi – gesponsert von Fairmont und der Agentur Anja Kaiser

2. Preis: 2,5 Stunden im Flugsimulator als Teambuilding-Seminar für bis zu 6 Personen – gesponsert von Flugsimulator Frankfurt AIRlebnis und 1 Übernachtung im The Wellem Düsseldorf in einer Terrace Art Suite

3. Preis: 1 OnlinePartyBox von KahnEvents inkl. einem Parfum von Fragrance One sponsored by and dos Santos

Publikumspreis

Auch das Publikum wurde involviert. Wer als erstes auf den richtigen Sieger gesetzt hatte, konnte eine Übernachtung im Swissotel Kursaal Bern gewinnen.

Über BizzTalk:

BizzTalk ist ein renommierter Videocast, der von Event-Profis betrieben wird und bereits seit einem halben Jahr Innovationen der Branche vorstellt. BizzTalk gibt es in vier Sprachen, die deutsche Version wird von Nadja Kahn und Dirk Schmidt realisiert.

Die Jury:

Katrin Taepke (Eventprofi und Bloggerin MICEstens digital), Nicole Heinrich (HR Marketing, Leiterin Ausbildung Otto), Till Raymond Westheuser (Managing Director The Wellem in the Unbound Collection by Hyatt Düsseldorf), Jutta Miquelino (CEO and dos Santos), Christiane Wolff (CMO dentsu International), Marcus Parade sowie Justitiar Elmar Funke (Sozius Rechtsanwälte FunkeMüllerReimann)

Über KahnEvents:

Unter dem Credo „… mit uns läuft ihr Event“ konzipiert und realisiert die Agentur KahnEvents seit 20 Jahren erfolgreich Veranstaltungen in Deutschland und Europa. Von der Abendgala mit VIP-Gästen über Produktlaunches und Jubiläen bis zu individuellen Teambuilding-Workshops gestaltet die Hamburger Agentur Live-Kommunikation für 10 bis 5.000 Personen – als Präsenz-, Hybrid- oder Online-Veranstaltung.

Über BizzTech:

BizzTech bietet digitale Lösungen und Meeting-Plattformen für die Eventbranche.

