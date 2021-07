Björn Martins: Überraschende Trennung!

Management-Wechsel statt Single VÖ. Der Sänger & Songwriter Björn Martins gibt überraschend die Trennung von seinem Management bekannt. Die Veröffentlichung seiner Single „DU KANNST“ wird verschoben.

Bautzen, 30. Juli 2021. Eigentlich sollte heute die neue Single „DU KANNST“ (Produzent Paul Falk) erscheinen. Einige Medien hatten bereits im Vorfeld darüber berichtet und sogar schon erste Entwürfe des Covers und der damit verbundenen Neuausrichtung des Sängers veröffentlicht. Stattdessen gibt der Sänger Björn Martins nun überraschend bekannt, dass er sich von seinem bisherigen Management getrennt hat. Der Trennung gehen rein berufliche Ziele und ausdrücklich keine privaten Gründe voraus. Björn Martins wechselt in ein neues Management-Team, welches in den nächsten Tagen eine offizielle Pressemitteilung herausgeben wird.

Die Single „DU KANNST“ wird voraussichtlich erst in einigen Wochen erscheinen, da aus aktuellem Anlass eine andere Produktion vorgezogen wurde. Weitere Informationen zu dem neuen Song von Björn Martins folgen im Rahmen der gerade anlaufenden Kampagne.

„Ich freue mich auf das was vor mir liegt und kann meinen Fans versichern, dass sie meine Entscheidung in wenigen Wochen nachvollziehen können“, so Martins kurz vor seinem gestrigen Fotoshooting auf der Startbahn eines ehemaligen Militärflugplatzes. Eine passendere Location für diese Fotos kann es in seiner aktuellen Situation wohl kaum geben.

Über Björn Martins

Seit etwa 20 Jahren steht der 37-jährige mittlerweile auf der Bühne. Bis Ende 2020 allerdings primär als Sänger und Gitarrist einer Cover-Partyband. Seit 2015 trat er zunehmend auch als Solo-Künstler auf und schrieb schon länger eigene Songs. Nicht nur für sich, sondern auch für andere Künstler wie Anni Perka, Anna-Carina Woitschack, Sabrina Sauder (CH) oder Ross Antony.

2018 erschien sein Debütalbum „Lila Farben“, von dem es auch einige Single-Auskopplungen, wie zum Beispiel „Millionen Farben“, „Der Moment bleibt“ und „Mit mir verliebt“ gibt.

Seine Musik soll abwechslungsreich sein und seine Hörer immer wieder überraschen. Ob Rock, Pop oder Schlager – er fühlt sich in vielen Genres wohl und spielt gern mit den fließenden Grenzen der einzelnen Stilrichtungen. Der deutsche Sänger liebt auch den amerikanischen Pop, bleibt sich aber beim Song schreiben seiner Muttersprache treu. In seinen Liedern erzählt Björn Martins von seinen tiefsten Gefühlen. Genau das geht für ihn auch nur in dieser Sprache. „Wenn ich jemanden mein Herz ausschütte, mache ich das auch auf Deutsch – und das ist es ja, was ich tue, wenn ich singe“ so Björn Martins.

