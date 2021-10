BLACK BOOK – Tagebuch einer Seelenreise

Sweetsummerrain präsentiert mit „BLACK BOOK“ ein berührendes, magisches Buch, das anders ist.

Dieses neue Buch bricht Tabus, spricht brisante Themen an, thematisiert die Ohnmacht der wahren Liebe gegenüber gesellschaftlichen Barrieren, Macht und Geld. Es zeigt den schmalen Grad auf, wie Liebe in ihrer reinsten Form, sich aufgrund einer Fehlentscheidung, in Schmerz und Utopie verwandeln kann. Die Leser gehen in diesem Buch zusammen mit Nandy Engelmann auf eine Seelenreise. Sie wird von ihren imaginären Großeltern geleitet. Diese wollen nicht akzeptieren, was da auf Erden mit ihrer Enkelin geschieht und in welches Dilemma Liebe die Menschen zu stürzen vermag. Ihnen wird in das Lebensbuch ihrer Enkelin Einblick gewährt. Es geht darin u.a. um die schicksalhafte Liebe zu Brice, welche ihr Leben vor scheinbar unüberwindbare Aufgaben stellt und die Großeltern im Himmel in Wut und Verzweiflung versetzt. Doch Nandy wächst an ihren Herausforderungen und die Großeltern beginnen langsam zu verstehen.

Der spirituelle Liebesroman „BLACK BOOK“ von SWEETSUMMERRAIN ist spannend, wundersam, poetisch, spirituell, dramatisch und doch auch irgendwie „Krimi“ bis zuletzt. Die Autorin, die unter einem Pseudonym schreibt, ist eine Frau, die in der Mitte ihres Lebens beginnt, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Sie betrachtet alles mit Mut und Pioniergeist. Sie entdeckte auf ihrer Lebensreise, dass Menschen immer zu ihrer Berufung geführt werden, auch wenn sie längst die Spur gewechselt hatten. Deshalb existiert auch dieses Buch, denn es ist eine der Berufungen, denen die Autorin nun folgt: Es wollte und musste geschrieben werden.

„BLACK BOOK" von SWEETSUMMERRAIN ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-38091-2 zu bestellen.

