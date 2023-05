Black Swan Graphene gibt Lieferung für ein Betonbauprojekt zur Errichtung eines Industrieparks bekannt

TORONTO, Ontario – 8. Mai 2023 / IRW-Press / – Black Swan Graphene Inc. (Black Swan) (oder das Unternehmen) (TSX-V: SWAN) (OTCQB: BSWGF) (Frankfurt: R96) freut sich, eine Produktlieferung an die Firma Nationwide Engineering Research & Development (NERD) im Vereinigten Königreich für ein bevorstehendes Betonbauprojekt bekanntgeben zu können. Auf dem nachstehenden Bild ist das gelieferte Produkt zu sehen.

Diese kommerzielle Lieferung folgt auf die Ankündigung einer Partnerschaft zwischen Black Swan, NERD und der Firma Arup Group Limited, die mit dem Ziel gegründet wurde, der Beton- und Bauindustrie eine integrierte Lieferkette und eine schlüsselfertige Lösung anzubieten (siehe Pressemeldung vom 27. März 2023).

Bei dem bevorstehenden Betoniervorgang wird das Graphenprodukt von Black Swan in insgesamt 180 Tonnen Beton für den Bau eines Industrieparks in der Nähe von Redruth im Südwesten Englands verarbeitet. Der Industriepark wird Platz für 14 Gewerbeeinheiten mit zwischen 2.500 und 3.500 Quadratmetern Nutzfläche schaffen und der mit Graphen angereicherte Beton kommt dabei in den äußeren Betonvorfeldern zum Einsatz. Es ist bereits das zweite Mal, dass dieses Bauunternehmen die von NERD entwickelte Technologie einsetzt. Zuvor wurde sie beim Bau eines Industrieparks in Warminster, rund 170 km westlich von London (Vereinigtes Königreich), angewendet.

Rob Hibberd, President und Chief Executive Officer von NERD, meint dazu: Es freut uns sehr, den Einsatz unseres innovativen, graphenverstärkten Produkts Concretene in einem weiteren kommerziellen Betonbauprojekt bekanntgeben zu können. Dies ist nicht nur ein Beweis für das positive Echo und Interesse an unserer Lösung, sondern auch eine weitere Gelegenheit, um die langfristige Performance unseres Produkts in der Praxis zu beobachten. Wir freuen uns darauf, auch weiterhin innovativ tätig zu sein, um gemeinsam mit unseren Partnern die Bauindustrie mit hochmodernen Lösungen versorgen zu können.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70418/BlackSwan_080523_DEPRCOM.001.jpeg

Black Swan hat sein Produkt an NERD am Freitag, den 5. Mai 2023 für das bevorstehende Betonbauprojekt ausgeliefert.

Aus dem Unternehmen

Das Unternehmen hat einem leitenden Angestellten, der vor kurzem eingestellt wurde, 500.000 Aktienoptionen gewährt, die innerhalb von fünf Jahren ab dem Gewährungsdatum (2. Mai 2023) zum Preis von 0,17 CAD pro Aktie ausgeübt werden können. Diese Optionen werden jeweils zu einem Drittel unmittelbar nach der Gewährung, am ersten Jahrestag sowie am zweiten Jahrestag der Gewährung unverfallbar.

Über Black Swan Graphene Inc.

Black Swan konzentriert sich auf die groß angelegte Produktion und Vermarktung von patentierten, hochleistungsfähigen und kostengünstigen Graphenprodukten für mehrere Industriezweige, unter anderem Beton, Polymere, Li-Ionen-Batterien und andere, die voraussichtlich große Mengen an Graphen benötigen werden. Black Swan verfolgt das Ziel, die kostengünstige und grüne Wasserenergie der Provinz Québec sowie die Nähe zur aufstrebenden Graphitindustrie der Provinz zu nutzen, um eine integrierte Lieferkette zu errichten, die Gesamtkosten zu senken und den Einsatz von Graphen zu beschleunigen. Am 27. März 2023 gaben Black Swan, Nationwide Engineering Research and Development Ltd. (NERD) und Arup Group Limited (Arup) ihre strategischen Partnerschaften zur Errichtung einer vollständig integrierten Lieferkette und zur Bereitstellung einer schlüsselfertigen Lösung für die Baustoff- und Zementindustrie bekannt. Arup ist ein multinationales technisches Beratungsunternehmen mit Firmenzentrale in London (Vereinigtes Königreich), das 18.000 Experten in 140 Ländern beschäftigt. Die Technologie von Black Swan zur Verarbeitung von Graphen wurde in den letzten zehn Jahren von Thomas Swan & Co. Ltd (Thomas Swan) entwickelt. Thomas Swan ist ein global tätiger Chemikalienhersteller mit Sitz im Vereinigten Königreich und einer jahrhundertelangen Erfolgsbilanz und wirkt bei der Graphen-Innovation an vorderster Front mit.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter: www.blackswangraphene.com

Für das Board of Directors von Black Swan Graphene Inc.

Simon Marcotte, CFA, President & Chief Executive Officer

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Paul Hardy, Vice President – Corporate Development

phardy@blackswangraphene.com

+1 (416) 844-7365

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Die hierin enthaltenen Informationen beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Informationen, die auf Annahmen des Managements, Prognosen zukünftiger Ergebnisse und Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen beruhen. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen, sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Listing an der TSXV; Risiken im Zusammenhang mit der Unfähigkeit, zeitgerecht und zu akzeptablen Bedingungen eine angemessene Finanzierung zu erhalten; Risiken im Zusammenhang mit dem Ausgang von Gerichtsverfahren; politische und regulatorische Risiken im Zusammenhang mit der Branche; Risiken im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung von Börsennotierungen; Risiken im Zusammenhang mit Umweltvorschriften und -haftung; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Entwicklungsaktivitäten oder dem Abschluss von Machbarkeitsstudien; die Ungewissheit der Rentabilität; Risiken im Zusammenhang mit der inhärenten Ungewissheit von Produktions- und Kostenschätzungen und der Möglichkeit unerwarteter Kosten und Ausgaben; Ergebnisse von Scoping- und Machbarkeitsstudien und die Möglichkeit, dass künftige Ergebnisse den Erwartungen des Unternehmens nicht entsprechen; Risiken im Zusammenhang mit Rohstoffpreisschwankungen; und andere Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Aussichten, Konzessionsgebieten und Geschäften des Unternehmens, die an anderer Stelle in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens aufgeführt sind. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken und Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrundeliegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden. Darüber hinaus können die Leistungsergebnisse von Graphenprodukten als Zusatzstoffe stark variieren, je nach Art und Spezifität des Zielmaterials, den Besonderheiten des Graphenprodukts selbst, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kohlenstoffreinheit, Partikelgröße, Oberflächenmittel, Dispersionsverhalten sowie Anwendungs- und Nutzungsmethoden. Investoren werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen und ersten Testergebnissen eine unangemessene Gewissheit beizumessen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und Testergebnisse gelten zum Datum der Veröffentlichung dieser Pressemeldung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen oder Prognosen des Unternehmens abweichen.

