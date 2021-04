Blackhawk Growth unterzeichnet Absichtserklärung zur Übernahme eines lizenzierten Vertriebszentrums in Kalifornien – Terp Wholesale, LLC

Vancouver, British Columbia, den 15. April 2021 – Blackhawk Growth Corp. (das Unternehmen) (CSE: BLR; Frankfurt: 0JJ; US:BLRZF) hat eine Absichtserklärung zur Übernahme von TERP Wholesale, LLC (TERP) unterzeichnet. Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung ist vorgesehen, dass das Unternehmen für 2.500.000 CAD alle ausstehenden Anteile an TERP übernimmt, die durch die Ausgabe von Blackhawk-Stammaktien an die Aktionäre von TERP zu einem festgelegten Preis von 0,95 CAD pro Aktie beglichen werden sollen.

Für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr meldete TERP ungeprüfte Bruttoeinnahmen in Höhe von 3.439.000 CAD und einen Nettogewinn von 1.835.000 CAD.

TERP weist auch im ersten Quartal 2021 weiterhin signifikante Ergebnisse auf und schätzt, dass die Bruttoeinnahmen für das laufende Geschäftsjahr über 6.000.000 CAD liegen werden. TERP befindet sich im vierten Jahr seiner Geschäftstätigkeit und hat in jedem Jahr seines Bestehens Umsatz- und Nettogewinnsteigerungen verzeichnet.

TERP Wholesale betreibt ein voll lizenziertes Vertriebszentrum im Bundesstaat Kalifornien. TERP verpackt und produziert in diesem Bundesstaat einige der qualitativ hochwertigsten exotischen Marken und Produkte mit hohem THC-Gehalt. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Team geleitet, das über umfangreiche Erfahrungen im Bereich Cannabis und dem qualitätsgesicherten Vertrieb verfügt. Zu den aktuellen Marken gehören unter anderem Sunshine Delight, Norcals Finest, California Cannabis und Scoopz.

TERP bietet Lieferkettenlösungen für die Branche durch den Einsatz innovativer Technologie, mit seinen Experten für Informationsmanagement, Spezialisten für Sicherheit sowie Fachleuten für Vertrieb und Marketing. Das Geschäftsmodell von TERP beruht auf bewährten Vertriebsmethoden und auf einer Lieferkettenstrategie für leicht verderbliche Produkte, die die Bedeutung von Qualitätssicherung und Kundenzufriedenheit betont.

TERP übernimmt die Einziehung der Steuern und erfüllt alle staatlichen Berichtspflichten. TERP ist ein One-Stop-Shop für die Bereiche Warengruppenmanagement, Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, Lagerhaltung, Vertrieb und Marketing.

Nach Abschluss der geplanten Transaktion wird TERP voraussichtlich zum US-Vertriebskanal von Spaced Food Ltd., Blackhawks einzigartigem Portfoliounternehmen im Bereich haltbare Cannabis-Nahrungsmittel. Spaced Food wird unmittelbar nach Abschluss der endgültigen Vereinbarung von TERP hergestellt und vertrieben.

Ein Video über TERP wird in Kürze auf Blackhawks YouTube-Kanal hochgeladen.

Die Ausweitung unseres Cannabis-Geschäfts in den USA mit TERP wird ein bedeutender Sprung nach vorne sein, sagte Frederick Pels, CEO von Blackhawk Growth. Mit dieser Übernahme sind wir in der Lage, mehrere hochwertige Umsatzströme im Cannabis-Bereich zu erfassen: Verpackung, Branding, Trimmen, Trocknen und vor allem den Vertrieb. TERP wird die Herstellung und Markteinführung von Spaced Food sowie jedes andere Produkt oder jede andere Marke in unserem oder dem Portfolio von TERP ermöglichen. Ich freue mich darauf, die Aktionäre über den Fortgang der Transaktion auf dem Laufenden zu halten.

Der Abschluss der Übernahme von TERP unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Abschluss der Due-Diligence-Prüfung, die Verhandlung der endgültigen Dokumentation und den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Es ist nicht zu erwarten, dass die geplante Übernahme eine grundlegende Veränderung für das Unternehmen darstellt oder zu einer Änderung der Kontrolle über das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und der Richtlinien der Canadian Securities Exchange führt.

Über Blackhawk Growth

Blackhawk Growth ist eine Investmentholding, die durch den Erwerb und die Entwicklung von wachstumsstarken Firmen einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre schaffen möchte. Das Unternehmen hat seine Investitionen auf die Gesundheits-, Cannabis- und CBD-Industrie sowohl in Kanada als auch in den USA konzentriert. Zu seinen Portfoliounternehmen gehört SAC Pharma, LeichtMind Clinics, Noble Hemp, Spaced Food und NuWave Foods.

Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig Video-Updates über den offiziellen YouTube-Kanal des Unternehmens: www.youtube.com/channel/UCs4f2tt3yAvOGhNLjgNOy-A

Bitte beteiligen Sich sich auch an der Diskussion in unserer Telegram-Gruppe für Unterstützer von Blackhawk: t.me/Blackhawkgrowth oder besuchen Sie uns online unter www.blackhawkgrowth.com/

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Sämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von historischen Fakten, sind im Hinblick auf das Unternehmen als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze zu verstehen. Mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen verfolgt das Unternehmen den Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die Zukunft bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit typischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen könnten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen nicht der Wahrheit entsprechen und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens identifiziert und aufgelistet sind und im Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

