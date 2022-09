Blackout in Sicht

Die Meldungen über einen Blackout in Deutschland werden mehr und der Winter kommt näher. Jetzt ist es Zeit, sich vorzubereiten!

Seit nunmehr 2,5 Jahren werden wir von Viren, Pandemien, Krisen, Lebensmittelknappheit, Hamsterkäufen und Unsicherheit begleitet. Was wenn nun auch noch ein Katastrophenwinter kommt, ähnlich wie 1978/79?

Aktuelle Meldungen bestätigen den Verdacht, dass es diesen Winter tatsächlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu einem totalen Blackout in Deutschland kommen wird. So bereitet sich die US-Bank JPMorgan laut Focus Online vom 07.09.2022 auf einen Blackout in Deutschland vor und will den Standort von Frankfurt in andere europäische Länder verlegen.

Vielen Menschen bereitet dies Sorgen und sie machen sich Gedanken, was sie tun können, um möglichst Unabhängig zu sein. Dies ist angesichts der sich immer mehr zuspitzenden Energie-Krise, welche langfristig einen Blackout mit totalem Abbruch der Energie- und Lebensmittelversorgung unvermeitbar macht, auch sinnvoll.

Doch wo fange ich an? Was brauche ich denn, um mich selbst und meine Familie zu versorgen? Mit wem kann ich zusammen vielleicht einen Gemeinschafts-Garten oder ähnliches gründen? Welche Möglichkeiten gibt es, um auf dem Balkon oder noch weniger Raum mich selbst zu versorgen? Und woher nehme ich das Wasser zum Gießen, wenn aus der Leitung keines mehr kommt? Gibt es Möglichkeiten wirklich zu 100% autark zu werden? Kann ich auch in der Wildnis überleben, falls ich flüchten muss?

Wer sich eine oder mehrere dieser Fragen auch gerade stellt, der ist herzlich eingeladen zum kostenfreien Online-Kongress „Als Selbstversorger gesund & sicher durch jede Krise„, der vom 19. – 24.09.2022 stattfindet.

Im Kongress werden neben obigen Fragen auch viele weitere beantwortet. Außerdem wird es darum gehen, wie man mit sehr wenig Platz und Aufwand ganzjährig Obst und Gemüse anbauen und ernten kann.

Auf der Kongress-Webseite gibt es weitere Informationen und die Möglichkeit der kostenfreien Teilnahme.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GesundCoachTV LLC

Herr Alexander der GesundCoach

N Gould St Ste N 30

82801 Sheridan

USA

fon ..: 004982160080770

web ..: http://www.bewusstgesund.coach

email : presse@gesundcoach.tv

Alexander – der GesundCoach ist unabhängiger Bewusstseins- und Gesundheitsforscher seit 1979 und hilft Menschen dabei bewusster, gesünder, glücklicher und länger zu leben.

