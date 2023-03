Blender Bites listet sein gesamtes Produktsortiment bei Walmart Canada für den landesweiten Vertrieb

22. März 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – Blender Bites Ltd. (das Unternehmen, Blender Bites oder Blender), (CSE: BITE, FWB: JL4, WKN: A3DMEJ), ein zweifach preisgekröntes kanadisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung einer Reihe von hochwertigen biologischen und pflanzlichen, vorportionierten tiefgefrorenen funktionellen Lebensmitteln befasst, freut sich bekanntgeben zu können, dass seine Produkte bei Walmart Canada, einer Tochtergesellschaft von Walmart, Inc., einem der größten und bekanntesten Einzelhandelsriesen der Welt, gelistet werden.

Die gesamte Reihe der 1-Schritt-Smoothie-Innovationen des Unternehmens – Power BerryTM, Green D-ToxTM, Liquid SunshineTM und Daily Defen-CTM – sowie die gesamte Reihe der brandneuen 1-Schritt-Frappé-Innovationen – Vanilla Bean-BioTM, Mindful MochaTM und Caramel CollagenTM – werden voraussichtlich bereits ab Mai 2023 für Kunden von Walmart Canada erhältlich sein.

Mit über 16,8 Millionen Kunden, die in den landesweit über 400 Einzelhandelsgeschäften von Walmart Canada und online über Walmart.ca Informationen für Einzelhändler

einkaufen, ist die potenzielle Präsenz von Blender-Bites-Produkten extrem hoch.

In Kanada leben schätzungsweise 60 % der Bevölkerung in einem Umkreis von 10 Minuten einer Walmart-Filiale Informationen für Einzelhändler

, und es wird erwartet, dass der zusätzliche Einzelhandelsvertrieb die Verpflichtung von Blender Bites, ein schnelles und bequemes Smoothie-Erlebnis zu bieten, unterstützen und die Fähigkeit des Unternehmens erheblich verbessern wird, einen größeren Kundenstamm nahtlos zu bedienen.

Die Listung unserer Produkte bei Walmart Canada ist ein unglaublicher Gewinn für Blender Bites, da wir als Bio-Smoothie-Angebot in den Geschäften im ganzen Land ausgewählt wurden. Die Kategorie schnelle Smoothies stößt bei Verbrauchern in Kanada weiterhin auf großes Interesse, und wir freuen uns, Teil dieser Bewegung zu sein. Wir sind überzeugt, dass Walmart für den Vertrieb unserer Produkte eine unglaubliche Chance darstellen wird, kommentierte Chelsie Hodge, Gründerin und CEO von Blender Bites.

Über Blender Bites

Blender Bites ist ein mehrfach preisgekröntes kanadisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung einer Reihe funktioneller Tiefkühlprodukte beschäftigt. Blender Bites kam 2017 auf den Markt und war das erste Unternehmen, das ein vorportioniertes 1-Schritt-Smoothie-Produkt mit funktionellen Zutaten, einer Mischung aus Vitaminen und Mineralien aus Vollwertkost und verschiedenen grünen Biogemüsesorten auf den Markt brachte. Die Produkte sind frei von unnötigen Plastik-Innenverpackungen, biologisch, pflanzlich, nicht gentechnisch verändert, glutenfrei, milchfrei und sojafrei. Die jüngste Innovation des Unternehmens, ein 1-Schritt-Frappé mit der Hälfte des Zuckergehalts des führenden Frappés und funktionalen Zutaten wie adaptogenen Pilzen und Probiotika, soll im Frühjahr 2023 auf den Markt kommen und sowohl in Kanada als auch in den USA eine neue Kategorie begründen. Die Produkte von Blender Bites werden derzeit in ganz Nordamerika sowohl im Einzelhandel als auch in Club-Geschäften vertrieben und haben sich schnell zum führenden Angebot in der Kategorie der schnellen Smoothies entwickelt.

