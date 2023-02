Blender Bites verzeichnet höchsten Ertrag seit Gründung und bereitet große Markteinführung in den USA vor

Abschluss einer Vereinbarung mit dem größten Pure-Play-Vertriebshändler von Spezial- und Frischprodukten in Naturkost- und Bio-Qualität in den USA

10. Februar 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Blender Bites Ltd. (das Unternehmen, Blender Bites oder Blender), (CSE: BITE, FWB: JL4, WKN: A3DMEJ), ein preisgekröntes kanadisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung einer Reihe von hochwertigen vorportionierten tiefgekühlten funktionellen biologischen und pflanzlichen Lebensmitteln befasst, gibt bekannt, dass das Unternehmen im Jahr 2022 einen herausragenden Jahresumsatz erzielt hat, was zu Erträgen von mehreren Millionen Dollar geführt hat; im laufenden Jahr bereitet das Unternehmen eine wichtige Markteinführung in den USA vor.

Als Anstoß für die Markteinführung in den USA ging Blender Bites eine Partnerschaftsvereinbarung mit KeHE Distributors, LLC (KeHE, der Vertriebspartner) für den Vertrieb seiner Kernprodukte, Liquid SunshineTM, Power BerryTM und Green D-ToxTM, sowie seiner jüngsten Innovationen, den 1-Step-Smoothie-Innovationen Daily Defen-CTM und Tropical GlowTM, in den gesamten Vereinigten Staaten (die USA oder die Nation) ein. KeHE ist der größte Pure-Play-Vertriebshändler von Spezial- und Frischprodukten in Naturkost- und Bio-Qualität in den USA; die Partnerschaft wird die Präsenz des Unternehmens auf weitere 20.000 Verkaufsstellen in den gesamten USA ausweiten. Das Unternehmen ist der festen Überzeugung, dass eine derart signifikante Ausweitung der Regalpräsenz und der Verkaufsstellen in Verbindung mit der umfassenden geographischen Präsenz von KeHE zu einem organischen Wachstum beim Markenbewusstsein und zu exponentiell höheren Umsatzerlösen des Unternehmens im kommenden Jahr führen wird.

Während das Unternehmen diese offensive US-Expansion in Angriff nimmt, wird Blender Bites im Jahr 2023 auch aktiv an Fachmessen in den gesamten USA teilnehmen, um den US-Konsumenten – einer Zielgruppe auf einem der dominierendsten Märkte für Smoothies und funktionelle Produkte – seine preisgekrönten Smoothie-Innovationen vorzustellen. In dieser Woche startete das Unternehmen seine Messetour mit der Teilnahme an der Summer Show von KeHE in Nashville, Tennessee, auf der eine Reihe vielversprechender Gespräche mit wichtigen Einkäufern großer Einzelhandelsketten aus den gesamten USA stattfanden. Durch den Erfolg der Summer Show von KeHE ist das Management optimistisch und positiv gestimmt, was den guten Erfolg und den Empfang auf den bevorstehenden Fachmessen angeht. Die nächste Station der Messetour ist die Teilnahme an der Natural Products Expo West (Expo West), die Anfang März in Anaheim, Kalifornien, stattfinden wird. Die Expo West ist eine der größten Naturkost-Fachmessen der Welt. Das Unternehmen geht davon aus, dass es durch seine intensive Präsenz auf einer Messe mit einer großen Zahl teilnehmender US-amerikanischer Einkäufer, Vertriebshändler, Lieferanten und Hersteller weitere renommierte Partner im ganzen Land gewinnen wird.

Neben dieser Messekampagne arbeitet das Unternehmen derzeit hinter den Kulissen intensiv mit Active Marketing Group Inc. (AMG), seinem Retail-Broker in den USA, an der Vorbereitung wichtiger US-Börsennotierungen für Blender Bites zusammen. AMG verfügt über eine bedeutende Reichweite in den USA und sorgt für die Bekanntheit des Unternehmens bei mehr als 50.000 in den USA ansässigen Lebensmitteleinzelhandelsgeschäften, unter anderem einer Vielzahl von Big-Box-Stores. AMG ist auf Vertrieb und Marketing spezialisiert und treibt das Wachstum von Konsumgütern und Herstellern auf Einzelhandelsmärkten in ganz Nordamerika an; es ist dafür bekannt, dass es neue Produkte am Markt einführt, strategische Regalflächen sichert und für Markenmanagement-Kunden wie Blender Bites die Werbeaktivitäten in den Geschäften optimiert.

Ein weiterer primärer Fokus von Blender Bites für 2023 ist die weitere Entwicklung und Perfektionierung seiner jüngsten Linie kommender Produkte; das Unternehmen steht kurz davor, weitere bahnbrechende First-to-Market-Innovationen im Bereich funktionelle Getränke auf den Markt zu bringen. Mit der bevorstehenden Markteinführung spannender neuer Innovationen durch das Unternehmen erhält Blender Bites weiteren Schwung, um zu einem Branchenführer auf dem Markt für tiefgekühlte funktionelle Lebensmittel zu avancieren.

Als Gründerin und CEO bin ich außerordentlich stolz auf die Erfolge, die wir in diesem letzten Jahr erzielt haben. Wir stellen weiterhin unter Beweis, dass unsere First-to-Market-Innovationen stark nachgefragt werden, zumal wir sowohl auf dem kanadischen wie auch auf dem US-amerikanischen Markt ein enormes Interesse verzeichnen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Blender Bites eine signifikante Marktlücke gefunden hat, die wir mit unserem Angebot an funktionellen und kundenfreundlichen Produkten aus Bio-Zutaten ausfüllen. Im Jahr 2023 werden wir mit weiteren bahnbrechenden First-to-Market-Innovationen unser bisher größtes Wachstum verzeichnen, was uns zu einer echten Führungsrolle im Bereich tiefgekühlter funktioneller Lebensmittel verhelfen wird. Ich bin unglaublich stolz und gespannt auf das, was die Zukunft für das Unternehmen bringen wird, erklärte Chelsie Hodge, CEO und Gründerin des Unternehmens.

Tropical Glow – Eine köstliche Smoothie-Mischung mit Piña-Colada-Geschmack aus Ananas, Mango und Kokosnuss mit hautfestigenden Zutaten wie Amla-Beeren, die nachweislich den Teint und die Hautstruktur mit wirkungsvollen, freie Radikale neutralisierenden Antioxidantien auf natürliche Weise verbessern. Sie enthält auch eine gute Biotinquelle, ein natürliches B-Vitamin, das die Hautelastizität, den Haarwuchs und die Nadelgesundheit unterstützt.

Liquid Sunshine – Hellt Ihre Stimmung mit dem befriedigenden feinen Geschmack von Pfirsich, Himbeer und Banane in einem einfachen 1-Step-Smoothie auf. Eine hervorragende Vitamin-D-Quelle, die ein Lächeln auf Ihr Gesicht zaubert, mit einer wirkungsvollen Kombination der Vitamine A, C und E zur Unterstützung des Immunsystems. Dank seiner mehr als 12 essenziellen pflanzlichen Vitamine und Mineralstoffe befinden Sie sich mit diesem Smoothie auf der Sonnenseite des Lebens!

Power Berry – Mit einer energiespendenden Mischung aus drei Beeren enthält dieser einfache 1-Step-Smoothie eine Vielzahl wirkungsvoller Antioxidantien und B-Vitamine. Erdbeeren, Blaubeeren und Brombeeren in einer Mischung mit über 7 Superfood Greens, reich an den Vitaminen A, C und E und mit über 12 pflanzlichen Vitaminen und Mineralstoffen. Dieser Morgen-Smoothie verleiht Ihnen Power in einem einfachen Schritt!

Green D-Tox – Mit diesem köstlichen und nahrhaften 1-Step-Smoothie fühlen Sie sich durch und durch wohl. Eine gelungene, entschlackende Kombination aus Mango, Kokosnuss und Banane in einer Mischung mit 7 Superfood Greens, 12 Vitaminen und Mineralstoffen und ballaststoffreichen Chiasamen, die reich an Omega-3-Säuren sind und eine gesunde Verdauung unterstützen. Verleihen Sie Ihren Geschmacksnerven und Ihrer Gesundheit neuen Schwung!

Daily Defen-C – Eine ausgewogene Mischung aus Bio-Früchten und funktionellen Zutaten, unter anderem Probiotika, Camu Camu und Kurkuma. Unser Daily Defen-C-Smoothie unterstützt Ihr Immunsystem auf natürliche Weise mit Zutaten, die reich an Vitamin A sind. Jede Portion enthält außerdem 2 Milliarden CFU Probiotika, die eine gesunde Verdauung unterstützen.

Über Blender Bites

Blender Bites ist ein preisgekröntes kanadisches Unternehmen, das eine Reihe von hochwertigen Tiefkühlprodukten entwickelt und vermarktet, bei denen die Funktionalität im Vordergrund steht. Blender Bites wurde im Jahr 2016 gegründet und war das erste Unternehmen in Westkanada, das ein vorportioniertes Easy Smoothie-Produkt auf den Markt brachte, welches keine unnötigen Plastikverpackungen enthält. Die Produkte von Blender Bites sind kontrolliert biologisch, vegan, gentechnikfrei, glutenfrei und enthalten weder Milch noch Soja. Den Produkten wird kein Zucker zugesetzt und sie werden in Kanada hergestellt. Die Blender Bites-Produkte werden international in Kanada und den USA vertrieben und sind derzeit in über 900 Geschäften erhältlich, darunter Sobeys, Loblaws, Safeway, Save on Foods, Real Canadian Superstore Whole Foods Market, Buy-Low/Nesters, IGA, Thrifty und Fresh Street.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS,

Blender Bites Limited

Chelsie Hodge, Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über das IR-Team von Blender:

E-Mail – investors@blenderbites.com

Telefon – 1-888-997-2055

Suite 800 – 1199 West Hastings Street

Vancouver, BC V6E 3T5

Blenderbites.com

1-888997-2055

Warnhinweis und Haftungsausschluss

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und soziale Unsicherheiten sowie unsichere Kapitalmärkte. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Blender Bites Inc.

Geoff Balderson

Suite 800 – 1199 West Hastings Street

V6E 3T5 Vancouver, BC

Kanada

email : gb@amalficorp.ca

Pressekontakt:

Blender Bites Inc.

Geoff Balderson

Suite 800 – 1199 West Hastings Street

V6E 3T5 Vancouver, BC

email : gb@amalficorp.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Yumy Candy übertrifft Erwartungen durch Verkäufe bei Walmart, Nordamerikas größtem Einzelhändler