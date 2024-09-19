  • BLOOH Solution plant den Vorstoß in Südamerika: Lithium- und Kupfer-Assets im Milliardenvolumen im Visier

    Angesichts geopolitischer Spannungen und wachsender Nachfrage arbeitet BLOOH Solution an möglichen Akquisitionen in Südamerika – mit Fokus auf kritische Metalle wie Lithium und Kupfer.

    BildVancouver (BC) – BLOOH Solution Ltd. bestätigt, aktiv die Übernahme von zwei großen Rohstoffgruppen in Südamerika zu prüfen. Im Mittelpunkt stehen Lithium und Kupfer – ohne diese Metalle läuft weder Elektromobilität, noch Energiewende, noch Digitalisierung. Angesichts eskalierender geopolitischer Spannungen und wachsender Blockbildung zwischen Förderregionen sichert sich BLOOH damit frühzeitig den Zugriff auf die kritischen Ressourcen von morgen.

    Die Zielgesellschaften kontrollieren substanzielle Vorkommen und sind Teil globaler Lieferketten. Mit einem Bankenkonsortium und zwei großen europäischen Investmentgesellschaften an Bord ist die Finanzierung abgesichert – inklusive Eigenkapital, Kreditlinien und potenzieller Exportfinanzierungen.

    BLOOHs Vorsprung:
    o First Mover Advantage – frühzeitige Positionierung in strategisch sensiblen Assets.
    o Vertikale Kontrolle – vom Erz bis zum Endprodukt, einschließlich Recycling.
    o KI-gestützte Ressourcenbewertung – Prognosen zu Marktwert, ESG-Impact und geopolitischem Risiko.
    o Resiliente Architektur – Diversifizierung über Regionen, Technologien und Kapitalpartner.
    o Politische Relevanz – Rohstoffsicherheit als Hebel für Handel, Klima und geopolitisches Gewicht.

    „Wer heute Rohstoffe sichert, schreibt die Spielregeln von morgen“, sagt Catherine Hall, Head of Public Relations bei BLOOH Solution. „Unser Ansatz kombiniert KI, ESG und Kapitalstabilität – damit wir nicht nur reagieren, sondern die Märkte aktiv gestalten.“

    BLOOH versteht Rohstoffe nicht als kurzfristige Handelsware, sondern als strategische Infrastruktur einer multipolaren Weltordnung. Mit diesen geplanten Akquisitionen könnte BLOOH zum zentralen Brückenbauer zwischen Rohstoffländern des globalen Südens und den Industrienationen Europas und Nordamerikas avancieren.

    Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    BLOOH Solution Ltd.
    Frau Catherine Hall
    Dunsmuir St 1055
    V7X 1L4 Vancouver BC
    Kanada

    fon ..: +1 604 260 6692
    web ..: https://blooh-solution.com
    email : press@blooh-solution.com

    BLOOH Solution Ltd. mit Sitz in Vancouver, BC, ist auf nachhaltige Rohstoffgewinnung und innovative Energiesysteme spezialisiert. Seit 2021 verfolgt das Unternehmen das Ziel, mit verantwortungsvollen Technologien und strategischen Partnerschaften die Transformation der globalen Energieversorgung voranzutreiben.

    Pressekontakt:

    BLOOH Solution Ltd.
    Frau Catherine Hall
    Dunsmuir St 1055
    V7X 1L4 Vancouver BC

    fon ..: +1 604 260 6692


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. BLOOH Solution setzt auf KI und nachhaltige Infrastruktur für resilientere Rohstoffmärkte
      Mit KI-gestützten Systemen stärkt BLOOH Solution die Transparenz und Resilienz globaler Rohstoffmärkte und verbindet nachhaltige Strategien mit datengetriebener Effizienz....

    2. BLOOH Solution analysiert Marktdynamik bei Seltenen Erden und setzt auf KI-gestützte Strategien
      BLOOH Solution Ltd. reagiert auf volatile Märkte für Seltene Erden mit KI-gestützter Marktanalyse, geografischer Diversifizierung und erweiterten Recyclingkapazitäten....

    3. BLOOH Solution ordnet Goldmarkt: Lage, Einflussfaktoren und strategische Ausrichtung
      BLOOH Solution analysiert die jüngsten Rekorde und Schwankungen am Goldmarkt und zeigt, wie das Unternehmen mit klarer Strategie und resilienter Rohstoffarchitektur Chancen nutzt und Risiken steuert....

    4. BLOOH Solution Ltd. schließt Vorbereitungen ab – neues Finanzvehikel mit Wertpapierkennung startet bald
      Die Vorbereitungen sind abgeschlossen: BLOOH Solution Ltd. führt in Kürze ein neues Finanzvehikel mit eindeutiger Wertpapierkennung ein, das weltweit in Finanzsystemen sichtbar wird....

    5. BLOOH Solution Ltd. schließt Vorbereitungen ab – neues Finanzvehikel mit Wertpapierkennung startet bald
      Die Vorbereitungen sind abgeschlossen: BLOOH Solution Ltd. führt in Kürze ein neues Finanzvehikel mit eindeutiger Wertpapierkennung ein, das weltweit in Finanzsystemen sichtbar wird....

    6. Taurus erhält bei den Global BankTech Awards 2024 die Auszeichnung „Best Digital Assets Solution“
      Schweizer Fintech-Unternehmen für sichere Verwahrung, Tokenisierung von Vermögenswerten und seinen Marktplatz für digitale Vermögenswerte ausgezeichnet LONDON, VEREINIGTES KÖNIGREICH und GENF, SCHWEIZ / ACCESSWIRE / 19. September 2024 – Taurus, der...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.