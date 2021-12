Blue Lagoon durchschneidet weiteres Gold bei Dome Mountain

Vancouver (British Columbia), 7. Dezember 2021. Blue Lagoon Resources Inc. (CSE: BLLG, FWB: 7BL, OTCQB: BLAGF) (das Unternehmen) freut sich, neue hochgradige Goldergebnisse von seinem laufenden Diamantbohrprogramm beim zu 100 % vom Unternehmen kontrollierten Goldprojekt Dome Mountain bekannt zu geben, einem ganzjährig zugänglichen Konzessionsgebiet, das nur 50 Autominuten von Smithers in British Columbia entfernt ist.

Seit dem Beginn des Bohrprogramms 2021, das am 11. Januar 2021 gemeldet wurde, hat das Unternehmen 20.627 m an Diamantbohrungen abgeschlossen (Tabelle 2). Die Phase-1-Bohrungen, die zu Beginn des Jahres abgeschlossen wurden, umfassten 7.176,5 m in 32 Bohrlöchern und bis dato wurden im Rahmen des Phase-2-Programms des Unternehmens 49 Bohrlöcher auf insgesamt 13.446,5 m gebohrt. Die Bohrungen sind mit zwei Diamantbohrgeräten, die rund um die Uhr in Betrieb sind, bis etwa 15. Dezember 2021 im Gange und werden Anfang Januar 2022 fortgesetzt.

Aufgrund der außerordentlich langsamen Durchlaufzeiten der Labors – ein branchenweites Problem -, wartet das Unternehmen noch auf die Analyseergebnisse von über 30 Bohrlöchern. Die Höhepunkte der jüngsten Analyseergebnisse (Tabelle 1) beinhalten Folgendes:

-Bohrloch DM-21-177*:

– 47,09 g/t Goldäquivalent auf 0,65 m

– 8,05 g/t Goldäquivalent auf 1,37 m

– 7,71 g/t Goldäquivalent auf 3,55 m

– 20,30 g/t Goldäquivalent auf 0,75 m

– 9,22 g/t Goldäquivalent auf 0,80 m

Bohrloch DM-21-178:

– 14,20 g/t Goldäquivalent auf 1,28 m

– 27,70 g/t Goldäquivalent auf 0,50 m

– 11,51 g/t Goldäquivalent auf 0,65 m

Bohrloch DM-21-186:

– 20,55 g/t Goldäquivalent auf 0,37 m

– 23,81 g/t Goldäquivalent auf 0,60 m

* Gemeldet in einer Pressemitteilung vom 22. September 2021

Quinton Hennigh, Director von Crescat Capital, einem strategischen Aktionär von Blue Lagoon, sagte: Es ist überaus vielversprechend, dass das erste Explorationsbohrloch in der neuen Chance Structural Zone (CSZ) hochgradige Erzgangabschnitte ergab. Hochgradige Erzgänge wurden nun in einem Gebiet von etwa 2 km² im zentralen Teil des Projekts vorgefunden. Angesichts über 30 Bohrlöcher, die zurzeit im Labor analysiert werden und von denen viele mehrere Erzgangabschnitte in der CSZ und der Federal Zone aufweisen, wird es aufregend sein zu sehen, wie sich diese Geschichte entwickelt.

Die Ergebnisse von elf neuen Bohrlöchern wurden seit der Bekanntgabe früherer Ergebnisse in einer Pressemitteilung vom 22. September 2021 (Tabelle 1) gemeldet. Wie in dieser Pressemitteilung erörtert, war Bohrloch DM-21-186 das erste Bohrloch, das in der kürzlich identifizierten CSZ abgeschlossen wurde, und es fand schmale und steil abfallende Quarz-Sulfid-Erzgänge in Landgestein vor, die eine disseminierte Sulfidmineralisierung aufweisen. Dieses Bohrloch hat sechs bemerkenswerte mineralisierte Abschnitte vorgefunden, einschließlich 20,55 g/t Goldäquivalent auf 0,37 m und 23,81 g/t Goldäquivalent auf 0,60 m, was bestätigt, dass dieses neue Ziel eine hochgradige Erzgangmineralisierung beherbergen könnte.

Bohrloch DM-21-186 liefert einen ersten Hinweis darauf, dass das komplexe Netzwerk an Strukturen, das in der Chance Structural Zone (CSZ) entdeckt wurde, hochgradige Golderzgänge beherbergt, sagte Bill Cronk, Chief Geologist von Blue Lagoon. Dies ist ein äußerst vielversprechender Beginn dieser neuen Mineralisierungszone, insbesondere angesichts der Tatsache, dass wir in den nachfolgenden Bohrlöchern bei diesem neuen Ziel viele weitere solcher Erzgangabschnitte vorgefunden haben. Bedeckte hochgradige Erzgänge mit mehreren Ausrichtungen sind charakteristisch für solche alkalischen Goldlagerstätten. Wir freuen uns auf den Erhalt der Analyseergebnisse der 20 zusätzlichen Bohrlöcher, die in der CSZ abgeschlossen wurden, sowie auf die Ergebnisse von der neuen Federal Zone, fügte er hinzu.

Die CSZ ist strukturell komplex, mit Verwerfungen und Quarzerzgängen, die mehrere Ausrichtungen aufweisen, unter anderem steil abfallend und flach liegend. Bis dato wurden in der CSZ 21 Bohrlöcher abgeschlossen, die einen strukturellen Korridor innerhalb eines komplexen Grabens mit einer Mächtigkeit von mindestens 300 m und einer Streichenlänge von 300 m (Nordwest-Südost) definieren. Weitere Bohrungen werden durchgeführt, um diese neue mineralisierte Strukturzone entlang des Streichens und in der Tiefe zu beschreiben.

Bohrloch DM-21-178, das das Ziel Freegold Vein als Unterschnitt zu Bohrloch DM-21-177 erprobte, fand sieben bemerkenswerte mineralisierte Erzgangabschnitte vor, einschließlich 14,2 g/t Goldäquivalent auf 1,28 m, 27,70 g/t Goldäquivalent auf 0,50 m und 11,51 g/t Goldäquivalent auf 0,65 m. Dieses Bohrloch (und DM-21-177) verdeutlicht, dass die hochgradigen Freegold-Erzgänge eine Streichenlänge von mindestens 300 m aufweisen.

Die Bohrlöcher DM-21-177 bis -185 wurden in der Freegold-Intrusion abgeschlossen und weisen anomales Gold auf, das mit der bekannten Mineralisierung an der Oberfläche übereinstimmt. Weitere Bohrungen bei Freegold könnten geplant werden, sobald eine IP-Bodenuntersuchung abgeschlossen ist.

Federal Creek

Ein Bohrgerät wurde in der Federal Zone eingesetzt, um eine Mineralisierung zu erproben, die mit einer EM-Anomalie einer Flugvermessung innerhalb einer von Nordnordwesten nach Südsüdosten verlaufenden Strukturzone in Zusammenhang steht, die mittels Magnetuntersuchungen entdeckt wurde. Bis dato wurden bei diesem neuen Ziel zehn Bohrlöcher gebohrt, von denen mehrere eine grafitische Scherzone von wenigen Metern bis zu Dutzenden Metern oberhalb und unterhalb eines Kontakts zwischen suprakrustalem Sedimentgestein und Vulkangestein, einschließlich Aschentuff und vulkanischer Brekzie, vorgefunden haben. Diese grafitische Zone ist von 1 bis 10 % Grafit sowie anomalem Arsenopyrit (bis zu 10 %) und Pyrit mit lokalen Vorkommen von Chalkopyrit, Sphalerit und Bleiglanz geprägt. Die Mineralisierung scheint entlang des Streichens und in der Tiefe beständig zu sein.

TABELLE 1

Bohrlochvon bis AbschniAu Ag Pb (%)Zn (%)Cu (%)AuÄq (g

(m) (m) tt (g/t (g/t) /t)

(m) )

DM-21-1798,90 100,11,28 12,6071,00 1,02 0,36 0,07 14,20

8 8

100,18101,41,22 2,11 75,00 0,45 1,78 0,11 4,34

0

124,95125,40,50 9,71 1012,05,54 4,48 0,43 27,70

5 0

109,70110,00,30 1,39 6,00 0,37 0,46 0,04 1,91

0

125,45126,20,80 3,81 100,000,19 0,10 0,04 5,26

5

132,35133,00,65 10,6032,00 0,28 0,67 0,03 11,51

0

167,45168,51,10 1,38 16,00 0,02 0,09 0,07 1,75

5

DM-21-1859,20 60,371,17 1,75 5,63 0,01 0,21 0,03 1,98

0

221,75222,10,37 1,16 0,00 0,00 0,01 0,01 1,18

2

DM-21-1818,28 18,620,34 5,00 8,47 0,08 0,04 0,02 5,19

1

209,60209,80,25 5,79 7,00 0,00 0,03 0,17 6,18

5

306,40307,10,70 3,01 10,00 0,08 0,22 0,02 3,33

0

DM-21-18Keine signifikanten Werte

2

DM-21-1823,35 24,200,85 2,81 9,00 0,17 0,07 0,01 3,05

4

83,15 83,450,30 3,28 6,00 0,06 0,07 0,01 3,42

DM-21-1825,3 25,450,15 13,4011,00 0,00 0,01 0,02 13,58

6

29,18 29,550,37 20,0016,00 0,00 0,54 0,04 20,55

59,00 59,150,15 2,00 25,00 0,00 0,08 0,11 2,55

116,60117,10,55 1,47 10,00 0,00 0,04 0,04 1,68

5

122,00122,60,60 22,8060,00 0,00 0,05 0,13 23,81

0

126,20126,80,60 1,49 5,00 0,00 0,02 0,02 1,60

0

AuÄq (g/t) = Au (g/t) + (Ag (g/t) / 79) + (Pb (%) / 2,59) + (Zn

(%) / 1,92) +

(

Cu (%) / 0,60)

Die wahren Mächtigkeiten von Erzgängen können in diesem frühen Stadium noch nicht geschätzt werden.

TABELLE 2

Finale RechtswHochwertTiefe

Bohrlochert (m)

ID

DM-21-172654551.6070353.410

559 466

DM-21-173654207.6069899.425

968 49

DM-21-174654551.6070356.301

705 513

DM-21-175654209.6069896.452

045 917

DM-21-176654284.6070175.546

352 188

DM-21-177654208.6069897.569

499 123

DM-21-178654208.6069897.401

158 19

DM-21-179655590.6071331.403

081 15

DM-21-180654272.6069849.235

562 346

DM-21-181654371.6069817.354

108 6

DM-21-182655138.6071500.254,5

606 672

DM-21-183655138.6071500.190

838 814

DM-21-184654370.6069817.135

963 44

DM-21-185656002.6073183.496

464 661

DM-21-186653752.6069558.365

182 771

DM-21-187653753.6069559.278

081 01

DM-21-188653753.6069558.96,5

681 618

DM-21-188653753.6069558.193

a 513 353

DM-21-189653762 6069569 177

DM-21-190654440 6069028 150

DM-21-191653539 6069399 215

DM-21-192654440 6069028 155,5

DM-21-193653539 6069399 315

DM-21-194654441 6069031 179

DM-21-195653539 6069399 359

DM-21-196654441 6069031 160

DM-21-197654591 6068688 448

DM-21-198653539 6069399 377

DM-21-209654569 6068691 405

DM-21-200653539 6069399 215

DM-21-201653633 6069329 205

DM-21-202654569 6068691 362

DM-21-203653633 6069329 179

DM-21-204653633 6069329 152

DM-21-205654691 6068738 419

DM-21-206653633 6069329 242

DM-21-207653633 6069329 236

DM-21-208653633 6069329 158

DM-21-209654691 6068738 350

DM-21-210653633 6069329 158

DM-21-211653633 6069329 173

DM-21-212654691 6068738 457

DM-21-213653633 6069329 218

DM-21-214653633 6069329 170

DM-21-215654691 6068738 518

DM-21-216653717 6069212 227

DM-21-217653717 6069212 242

DM-21-218653717 6069212 239

DM-21-219653717 6069212 155

DM-21-220653717 6069212 113

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63059/Dec72021_Blue LagoonNR_Final_DEPRcom.001.png

Abb. 1: Standortkarte nur mit Phase-2-Bohrungen

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63059/Dec72021_Blue LagoonNR_Final_DEPRcom.002.png

Abb. 2: Karte mit bisherigen Phase-2-Bohrungen in der Chance Structural Zone (Hintergrund ist die allgemeine Geologie)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63059/Dec72021_Blue LagoonNR_Final_DEPRcom.003.png

Abb. 3: Karte mit bisherigen Phase-2-Bohrungen in der Federal Zone

QUALITÄTSKONTROLLE UND QUALITÄTSSICHERUNG

Alle Kernanalysen wurden von Bureau Veritas in Vancouver durchgeführt. Der für die Probenahme ausgewählte Bohrkern wurde mit einer Kernsäge halbiert und eine Hälfte davon für die Auslieferung verpackt. Die Kontrollkette von der Lagerung bis hin zum Versand wurde lückenlos eingehalten. Der Bohrkern wurde zerkleinert, in Aliquote zu je 250 Gramm unterteilt und auf einen Siebdurchlauf bei einer Maschenweite von 200 Mesh zermahlen. Jede Probe wurde einer MA 370-Analyse (Aufschluss aus 4 Säuren und Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma / ICP-ES) bzw. einer FA 150-Analyse (Flammprobe und Massenspektrometrie mit ICP) unterzogen. Alle Goldgehalte über dem Grenzwert (> 1 ppm) wurden einer FA 550-Analyse (Flammprobe und gravimetrisches Verfahren) unterzogen. Von den Mitarbeitern des Unternehmens wurden auch Normproben und Leerproben hinzugefügt. Die Probenahme erfolgte durch Mitarbeiter des Unternehmens unter der Leitung von Lorie Farrell, P.Geo.

OPTIONSABKOMMEN HINSICHTLICH KONZESSIONSGEBIET BIG ONION

Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass es mit Gama Explorations Inc., einem privaten Unternehmen aus British Columbia, ein Optionsabkommen hinsichtlich des Konzessionsgebiets Big Onion unterzeichnet hat. Gemäß dem Optionsabkommen kann Gama eine 100-%-Beteiligung am Konzessionsgebiet erwerben, wobei die folgenden Bar- und Aktienzahlungen über einen Zeitraum von 48 Monaten zu leisten sind: 500.000 $ in bar, 2 Millionen in Form von Stammaktien von Gama sowie Explorationsausgaben in Höhe von 1,5 Millionen $ im Konzessionsgebiet. Das Unternehmen behält eine Lizenzgebühr in Höhe von 1,125 % für das Projekt, die sich zurzeit im Besitz von Metal Mountain Resources Inc. befindet, einer 100-%-Tochtergesellschaft des Unternehmens. Das Konzessionsgebiet Big Onion ist ein Kupferkonzessionsgebiet im Explorationsstadium, das aus 13 aneinandergrenzenden Mineralschürfrechten in der Nähe von Smithers in British Columbia besteht. Das Unternehmen und Gama haben vereinbart, mit dem zuvor bekannt gegebenen Verkauf des Projekts Golden Wonder an Gama nicht fortzufahren. Das Unternehmen richtet sein Hauptaugenmerk weiterhin auf die Weiterentwicklung seiner Projekte Dome Mountain und Pellaire.

Das wissenschaftliche und technische Datenmaterial in dieser Pressemeldung wurde von William Cronk, P.Geo., der dem Unternehmen als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 und als Berater zur Verfügung steht, genehmigt.

Die Börsenaufsicht der CSE hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit dieser Meldung.

