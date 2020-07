Blue Lagoon meldet Mobilisierung für Phase-1-Bohrprogramm bei Dome Mountain

Vancouver (British Columbia), 17. Juli 2020 – Blue Lagoon Resources Inc. (CSE: BLLG, FWB: 7BL, OTCQB: BLAGF) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es die Mobilisierung für sein geplantes Phase-1-Bohrprogramm beim unternehmenseigenen Goldprojekt Dome Mountain begonnen hat, das nur 50 Autominuten von der Stadt Smithers (British Columbia, Kanada) entfernt ist.

Das Goldminenprojekt Dome Mountain verfügt über eine Abbau- und Umweltmanagementgenehmigung (Mining Permit and Environmental Management Act Permit, die EMA), die eine jährliche Produktion von bis zu 75.000 Tonnen sowie ein langfristiges Abkommen hinsichtlich einer Gewinnbeteiligung an der Verarbeitung und am Abbau mit Nicola Mining Inc. vorsieht, das eine moderne Verarbeitungsanlage in der Nähe von Merritt (British Columbia) betreibt.

Die Phase-1-Bohrungen werden HQ-Diamantbohrungen auf 2.800 Metern in 22 Bohrlöchern umfassen, die sich auf acht bereits bestehenden Platten befinden. Alle Zufahrtsstraßen sind vorhanden und genehmigt. Es sind keine Baumfällungen oder Straßen-/Plattenerrichtungen erforderlich. Zurzeit haben Mitarbeiter der Niederlassung von Blue Lagoon in Smithers an jedem geplanten Plattenstandort Sammelbehälter installiert und errichten zurzeit eine Kernhütte sowie eine Kernsägenanlage.

Driftwood Drilling aus Smithers (British Columbia) wird die Bohrungen durchführen; Bohrgeräte und Bohrgestänge wurden bereits zum Standort transportiert.

Der erwartete Bohrbeginn ist Montag, der 20. Juli 2020.

Darüber hinaus freut sich das Unternehmen bekannt zu geben, dass es Canaccord Genuity Corp. als Finanzberater des Unternehmens damit beauftragt hat, die Prüfung strategischer Optionen zur Steigerung des Aktionärswerts zu unterstützen. Canaccord ist eine unabhängige globale Investmentbank mit umfassendem Service, die sich auf Wachstumsunternehmen konzentriert. Angesichts globaler Betriebe verfügt Canaccord über eine beträchtliche Erfahrung in der Bergbaubranche, einschließlich Übernahmen, Fusionen, Veräußerungen und Unternehmensfinanzierungen.

Canaccord Genuity ist zurzeit einer der Top-Geldgeber der Bergbaubranche und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen, um das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen, sagte Rana Vig, President und CEO von Blue Lagoon Resources.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten wurden von William Cronk, P.Geo., einer qualifizierten Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101 und einem Berater des Unternehmens, genehmigt.

