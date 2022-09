Blue Lagoon triff auf 126 g/t Au und 404 g/t Ag bei Chance

19. SEPTEMBER 2022 – Vancouver, British Columbia – Blue Lagoon Resources Inc. (das Unternehmen) (CSE: BLLG; FWB: 7BL; OTCQB: BLAGF) freut sich, bedeutende mineralisierte Abschnitte aus den ersten Bohrungen des Phase-2-Bohrprogramms 2022 auf seinem ganzjährig betriebenen und auf der Straße zugänglichen Goldprojekt Dome Mountain bekannt zu geben, das nur 50 Autominuten von Smithers, British Columbia, entfernt liegt. Die Bohrergebnisse umfassen 126 g/t Au und 404 g/t Ag über 0,41 Metern aus der Strukturzone Chance (Chance Structural Zone/CSZ) in Bohrung DM-22-247.

Im Laufe der Bohrungen in der mineralisierten flachen strukturellen Zone in der CSZ (Flat Chance) sind wir auf ein neues Gangsystem gestoßen, das unserer Meinung nach einen höheren Gehalt aufweist als die in der Flat Chance-Struktur beherbergten Gänge, sagte Bill Cronk, Chefgeologe von Blue Lagoon Resources. Die Struktur Flat Chance wurde in Fallrichtung über 400 Meter und in Streichrichtung über 200 Meter abgebohrt und die Struktur wurde bisher von allen Bohrungen durchteuft. Die Mächtigkeit dieser strukturellen Zone schwankt von weniger als 1 Meter bis zu 15 Meter und sie beherbergt möglicherweise mehrere goldmineralisierte Gänge und die dazugehörige Alteration. Unsere Bohrungen, die sich in Streichrichtung erstreckten, durchteuften auch eine neue Struktur, die orthogonal zur Struktur Flat Chance verläuft und, zumindest anfänglich, wesentlich höhergradiger zu sein scheint und eine weitere Möglichkeit zur Erschließung zusätzlicher mineralisierter Ressourcen bei Dome Mountain bietet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67508/BLLG_091922_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Bohrungen in der strukturellen Zone Chance. Nicht Profilschnitte a-a‘ für Abbildung 3

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei Flat Chance um eine flach einfallende bis flach liegende Strukturzone, die sich mit etwa 12° Neigung in Fallrichtung über mindestens 400 Meter erstreckt (Abbildung 2). Die Mächtigkeit der strukturellen Zone reicht von 1 bis 15 Metern. Bohrung DM-22-247 (Abbildung 1 und Abbildung 3) sollte diese Struktur anvisieren, stieß jedoch auch auf einen oberen Gang, der 126 Gramm Gold pro Tonne und 404 Gramm Silber pro Tonne über 0,41 Meter (Kernlänge) aufwies. Diese Bohrung weist zusammen mit anderen Bohrungen, die auf diese Struktur gestoßen sind, auf eine weitere mineralisierte Struktur hin, die in naher Zukunft mittels Bohrungen abgegrenzt werden kann.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67508/BLLG_091922_DEPRcom.002.png

Abbildung 2

Die Karte zeigt die Bohrungen bei Chance und hebt die flach liegende mineralisierte Struktur (Flat Chance) hervor.

Flat Chance ist in Fallrichtung abgegrenzt und in Streichrichtung offen. Es müssen noch genügend Bohrungen niedergebracht werden, um eine Ressource abzugrenzen.

Die Bohrungen DM-22-247, 248 und 250 waren alle erfolgreich und trafen sowohl auf die Struktur Flat Chance als auch auf diese neue mineralisierte Struktur. (Abbildung 3). Diese neue mineralisierte Gangstruktur weist eine Mächtigkeit von bis zu 1,73 Metern auf, einschließlich des Ganges selbst und des mineralisierten Nebengesteins. * (Tabelle 1).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67508/BLLG_091922_DEPRcom.003.png

Abbildung 3: Karte mit dem Profilschnitt A-A‘ aus Abbildung 1. Hochgradiger Gang, die die Zone Flat Chance durchschneidet.

TABELLE 2. Bedeutende Abschnitte in Phase-2-Bohrungen 2022 bei Chance. Gelb markiert die maximale Mächtigkeit der neuen hochgradigen mineralisierten Zone, die bis dato erbohrt wurde. Die Bohrungen in diesem Gebiet werden im Rahmen des Phase-2-Programms 2022 fortgesetzt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67508/BLLG_091922_DEPRcom.004.png

*Alle Abschnittsmächtigkeiten sind Bohrlängen, da zur Bestimmung der Orientierungen noch keine ausreichenden Arbeiten absolviert wurden.

Das Programm wurde um ein zweites Bohrgerät erweitert. Die Bohrungen werden bis zur Weihnachtspause fortgesetzt.

Zusätzlich zu den Bohrungen hat Blue Lagoon eine bodengestützte geophysikalische IP- und CSAMT-Untersuchung über der strukturellen Zone Chance und der Freegold-Intrusion abgeschlossen. Der Abschlussbericht muss noch vorgelegt werden.

Im Rahmen des Sommerprogramms 2022 bei Dome Mountain wurden die Bodenprobenentnahmen abgeschlossen. Insgesamt wurden 2.453 Bodenproben entnommen, wobei die Ergebnisse für 53 % der Proben noch ausstehen. Es wird erwartet, dass die endgültigen Ergebnisse bis Mitte Oktober vorliegen werden.

Qualitätssicherung und -kontrolle

Zur Beprobung wurden ausgewählte Kerne mit einer Kernsäge in zwei Hälften geschnitten oder mit einem hydraulischen Spalter aufgespalten, wobei eine Hälfte für den Versand verpackt wurde. Strenge Protokolle zu Lagerung und Versand der Kontrollkette wurden befolgt. Activation Laboratories Ltd. mit Sitz in Kamploops, BC, führte die Kernvorbereitung und Analysen durch. Der Kern wurde zerstoßen, gespalten, und 250 Gramm auf 200 Mesh pulverisiert. Jede Probe wurde mit Hilfe einer Brandprobe mit ICP-OES-Abschluss (Act Labs-Code 1A2-ICP) auf Gold analysiert und zur Multi-Element-Analyse einem ICP-Viersäuren-Aufschluss mit OES-Abschluss (Act Labs-Code 1F2) unterzogen. Goldproben über der Grenze (>30 ppm Au) wurden mit gravimetrischer Brandprobe analysiert. Standard- und Leerproben wurden von Unternehmenspersonal eingebracht. Das Probenprogramm wurde von Unternehmenspersonal unter Leitung von Ted Vanderwart, P.Geo, durchgeführt.

Das wissenschaftliche und technische Angaben in dieser Pressemeldung wurden von William Cronk, P.Geo., der dem Unternehmen als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 und als Berater zur Verfügung steht, genehmigt.

