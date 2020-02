Blue Lagoon unterzeichnet Absichtserklärung hinsichtlich Übernahme von Metal Mountain Resources Inc.

Vancouver (British Columbia), 25. Februar 2020. Blue Lagoon Resources Inc. (CSE: BLLG, FWB: 7BL – WKN A2PNJ8, OTCQB: BLAGF) (Blue Lagoon oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs von 100 Prozent der ausstehenden Aktien von Metal Mountain Resources Inc. (Metal Mountain), einem Privatunternehmen aus British Columbia, unterzeichnet hat. Metal Mountain besitzt eine 50,84-Prozent-Beteiligung an Gavin Mines Inc. (Gavin Mines), das wiederum eine 100-Prozent-Beteiligung an der Mine Dome Mountain in der Nähe der Stadt Smithers im Nordwesten von British Columbia besitzt. Metal Mountain besitzt auch eine 100-Prozent-Beteiligung am Konzessionsgebiet Big Onion, das sich ebenfalls in der Nähe von Smithers befindet. Blue Lagoon hat eine separate verbindliche Absichtserklärung mit AGC Investments Inc. (AGC), einem Privatunternehmen, das eine 27,44-Prozent-Beteiligung an Gavin Mines besitzt, unterzeichnet, wobei Blue Lagoon die Beteiligung von AGC beim Abschluss der Übernahme von Metal Mountain erwerben kann.

Mit dem Erwerb der 50,84-Prozent-Beteiligung von Metal Mountain und der 27,44-Prozent-Beteiligung von AGC wird Blue Lagoon eine Beteiligung von insgesamt 78,28 Prozent an der Mine Dome Mountain besitzen.

Gemäß der Absichtserklärung mit Metal Mountain plant das Unternehmen, etwa 12,15 Millionen Aktien für Aktien von Metal Mountain zu emittieren. Gemäß der Absichtserklärung mit AGC würde Blue Lagoon weitere 1.372.000 Aktien für die Beteiligung von AGC an Gavin Mines emittieren, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen und Konditionen, die in der Absichtserklärung festgelegt sind.

DIE MINE DOME MOUNTAIN

Die Mine Dome Mountain umfasst eine vormals produzierende Mine in Landbesitzen, die aus 42 aneinandergrenzenden Abbauschürfrechten und einer Abbaukonzession auf insgesamt 10.970 Hektar besteht und sich etwa 38 Kilometer östlich der Stadt Smithers im Nordwesten von British Columbia befindet. Die Ausgaben für die Mine durch frühere Betreiber, einschließlich Gavin Mines, Timmins und Noranda, beliefen sich auf insgesamt über 68 Millionen Dollar, wovon 28 Millionen Dollar in den letzten zwölf Jahren von Gavin ausgegeben wurden. Die Minengenehmigung, die Errichtung einer bedeutsamen Infrastruktur und die Untertageerschließung wurden zwischen 2010 und 2012 abgeschlossen, einschließlich etwa 75 Prozent der geplanten Untertageerschließung, die für den Beginn der Produktion am Standort erforderlich ist. Das Projekt Dome Mountain verfügt über eine Abbau- und Umweltmanagementgenehmigung (die EMA), die bis zu 75.000 Tonnen pro Jahr vorsieht.

Im Folgenden ist eine Zusammenfassung der Infrastruktur und der Untertageerschließung in diesem Zeitraum angegeben:

– Minentrocknung/Bürogebäude

– Elektrokoagulations-Wasseraufbereitungsanlage

– Wasser und Kanalisation für alle Oberflächenanlagen

– Rohrleitungssystem für Minenwasser

– Mechanische Werkstatt

– Elektrische Arbeiten in der Mine

– Kraftstofflagerungs- und -vertriebssystem

– Große Erdbauprojekte abgeschlossen

– Untertageerschließung

Das Gebiet Dome Mountain kann auf eine lange Explorationsgeschichte zurückblicken, die zur Entdeckung zahlreicher goldhaltiger Quarzcarbonat-Erzgänge führte. Die erste Goldmineralisierung im Konzessionsgebiet wurde Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt, und 1923/24 wurden beträchtliche Oberflächen- und Untertagearbeiten durchgeführt. Die Wiederaufnahme der Exploration in den 1980er Jahren führte 1985 zur Entdeckung des Erzgangsystems Boulder. Der Untertagebau wurde im August 1991 von Timmins Nickel Inc. und dessen Joint-Venture-Partner Habsburg Resources Inc. begonnen und im Mai 1993 eingestellt. In diesem Zeitraum wurden Berichten zufolge 43.900 Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 12,0 Gramm Gold pro Tonne von Schrumpfabbaukammern abgebaut, die durch gleislose Stollenerschließungen auf den Ebenen 1290 und 1370 erreicht wurden.

DAS KONZESSIONSGEBIET BIG ONION

Big Onion ist ein Porphyr-Kupfer-Projekt, das sich 16 Kilometer östlich der Stadt Smithers befindet und aus 13 aneinandergrenzenden Mineralschürfrechten mit einer Gesamtfläche von 4.493 Hektar besteht. Nach insgesamt 218 Bohrlöchern auf insgesamt 41.010 Metern wurde von Giroux Consultants Ltd. ein Ressourcenbericht gemäß National Instrument 43-101 vom 31. Mai 2009 erstellt. Das Unternehmen wird in einer folgenden Pressemitteilung weitere technische Informationen über die Mine Dome Mountain und das Projekt Big Onion bereitstellen, bis die technische Überprüfung der Projekte durch das Unternehmen abgeschlossen ist.

ABSICHTSERKLÄRUNG

Gemäß der Absichtserklärung mit Metal Mountain planen das Unternehmen und Metal Mountain einen Geschäftszusammenschluss, wobei das Unternehmen 100 Prozent der emittierten Aktien von Metal Mountain für etwa 12,15 Millionen Aktien des Unternehmens erwerben würde. Die Aktien werden zunächst für einen Zeitraum von zwölf Monaten nach dem Abschluss freiwillig zusammengelegt und danach in regelmäßigen Tranchen über weitere 18 Monate freigegeben. Der Abschluss der Transaktion unterliegt unterschiedlichen Bedingungen, einschließlich aller erforderlichen Börsengenehmigungen, der Genehmigung der Aktionäre von Metal Mountain sowie des Abschlusses der Kaufprüfungen. Die Parteien haben vereinbart, ein endgültiges Abkommen anzustreben.

Gemäß der Absichtserklärung mit AGC hat das Unternehmen das Recht, die Beteiligung von AGC an Gavin Mines für 1.372.000 Stammaktien von Blue Lagoon und eine Barzahlung in Höhe von 25.000 Dollar zu erwerben. Der Abschluss des Erwerbs der Beteiligung von AGC an Gavin Mines unterliegt einer Börsengenehmigung, wobei Blue Lagoon die rechtliche und technische Kaufprüfung für Gavin Mines durchführen sowie die üblichen Bedingungen erfüllen muss.

Der wissenschaftlichen und technischen Daten in dieser Pressemeldung wurden von William Cronk, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von NI 43-101 und Berater des Unternehmens, aufbereitet und genehmigt.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Rana Vig

President & Chief Executive Officer

Tel: 604-218-4766

E-Mail: rana@ranavig.com

Die Börsenaufsicht der CSE hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit dieser Meldung.

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, ausgenommen Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten Blue Lagoon Resources Inc. (das Unternehmen) erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen Aussagen dar, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, und können im Allgemeinen, aber nicht immer an Wörtern wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnlichen Ausdrücken erkannt werden und besagen, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, können, könnten oder sollen. Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen in zukunftsgerichteten Aussagen bewirken können, beinhalten: dass die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten nicht die für die weitere Exploration oder Erschließung von Minerallagerstätten erforderliche Qualität und Menge anzeigen; Marktpreise; die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen; Genehmigungen und andere Zulassungen; sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Investoren werden davor gewarnt, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen können, die in zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Ansichten, Schätzungen und Auffassungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen. Sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Ansichten, Schätzungen und Auffassungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern.

