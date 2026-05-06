Blue Moon Metals gibt den Abschluss von „Bought Deal“-Emissionsgeschäften im Wert von 156 Millionen kanadischen Dollar bekannt

TORONTO, Ontario – 6. Mai 2026 / IRW-Press / Blue Moon Metals Inc. (Blue Moon oder das Unternehmen) (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM), (- www.commodity-tv.com/play/blue-moon-metals-on-the-way-to-becoming-the-sole-supplier-of-tungsten-in-the-us/ -) freut sich bekannt zu geben, dass es sein zuvor angekündigtes öffentliches Bought Deal-Angebot (das öffentliche Angebot) und die gleichzeitige Bought Deal-Privatplatzierung (die gleichzeitige Privatplatzierung und zusammen mit dem öffentlichen Angebot die Angebote) von Stammaktien des Unternehmens abgeschlossen hat. Die Scotiabank, ATB Cormark Capital Markets und Canaccord Genuity Corp. fungierten als gemeinsame Konsortialführer im Namen eines Konsortiums von Konsortialbanken, darunter Haywood Securities Inc., Titan Partners Group LLC, ein Geschäftsbereich von American Capital Partners, LLC, Maxim Group LLC und Red Cloud Securities Inc. (zusammen die Konsortialbanken), im Zusammenhang mit den Emissionen, in deren Rahmen das Unternehmen insgesamt (i) 10.625.000 Stammaktien des Unternehmens (die Prospektaktien) zu einem Ausgabepreis von 10,00 CAD pro Prospektaktie mit einem Bruttoerlös von insgesamt 106.250.000 CAD (einschließlich der teilweisen Ausübung der Mehrzuteilungsoption der Konsortialbanken über weitere 625.000 Prospektaktien) im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot und (ii) 5.000.000 Stammaktien der Gesellschaft (die Privatplatzierungsaktien und zusammen mit den Prospektaktien die angebotenen Aktien) zu einem Ausgabepreis von 10,00 C$ pro Privatplatzierungsaktie, was einem Bruttoerlös von insgesamt 50.000.000 C$ im Zusammenhang mit der gleichzeitigen Privatplatzierung entspricht. Als Gegenleistung für ihre Dienstleistungen erhielten die Konsortialbanken im Zusammenhang mit den Emissionen eine Barprovision in Höhe von insgesamt 7.756.250 CAD.

Das öffentliche Angebot wurde auf der Grundlage eines Prospektnachtrags (der Prospektnachtrag) vom 29. April 2026 zum verkürzten Basis-Rahmenprospekt der Gesellschaft vom 23. September 2025 (der Basisprospekt), in allen Provinzen und Territorien Kanadas mit Ausnahme von Québec sowie in den Vereinigten Staaten gemäß einem US-Prospektzusatz (der US-Prospektzusatz) zum Basisprospekt, der Teil der US-Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular F-10 (die Registrierungserklärung) ist.

Die gleichzeitige Privatplatzierung wurde (i) in allen Provinzen und Territorien Kanadas gemäß den verfügbaren Ausnahmen von der Prospektpflicht nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, (ii) in den Vereinigten Staaten auf Basis einer Privatplatzierung gemäß einer oder mehreren Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der U.S. Securities Act) und (iii) in solchen anderen Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten, jeweils in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, vorausgesetzt, dass in dieser Rechtsordnung kein Prospekt, keine Registrierungserklärung oder ein ähnliches Dokument eingereicht werden muss. Im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung verkaufte Privatplatzierungsaktien unterliegen in Kanada gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen viermonatigen Haltefrist. Im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung in den USA verkaufte Privatplatzierungsaktien sind gemäß den geltenden US-Wertpapiergesetzen beschränkte Wertpapiere.

Der Nettoerlös aus den Angeboten soll voraussichtlich für Baukapital bei den Projekten Nussir und Blue Moon, Entwicklungskapital für die Projekte Springer Tungsten und Apex, zusätzliche Exploration bei den vorgenannten Projekten, Betriebskapital, Wachstumsaktivitäten in den USA sowie allgemeine und administrative Unternehmensaktivitäten verwendet werden, wie im Prospektnachtrag und im US-Prospektnachtrag näher beschrieben.

Die Emissionen unterliegen weiterhin der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Durch die Emissionen sind keine neuen Insider oder Kontrollpersonen des Unternehmens entstanden.

Der Zugang zum Prospektnachtrag, zum entsprechenden Basisprospekt und zu etwaigen Änderungen an den Dokumenten wird gemäß den Wertpapiergesetzen bereitgestellt, die die Verfahren für den Zugang zu einem Prospektnachtrag, einem Basisprospekt und etwaigen Änderungen daran regeln. Kopien des Prospektnachtrags und des entsprechenden Basisprospekts sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca im Emittentenprofil des Unternehmens verfügbar. Kopien der Registrierungserklärung (einschließlich des US-Prospektnachtrags und des Basisprospekts) sind auf EDGAR unter www.sec.gov im Emittentenprofil des Unternehmens verfügbar.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einem Staat oder einer Rechtsordnung erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

Eine elektronische oder gedruckte Kopie des Prospektnachtrags, des US-Prospektnachtrags, der Registrierungserklärung, des entsprechenden Basisprospekts und etwaiger Änderungen an den Dokumenten kann kostenlos angefordert werden (i) in Kanada bei Scotia Capital Inc., 40 Temperance Street, 6.th Floor, Toronto, Ontario, M5H 0B4, z. Hd.: Equity Capital Markets, oder telefonisch unter (416) 863-7704 oder per E-Mail an equityprospectus@scotiabank.com , sowie (ii) in den Vereinigten Staaten bei Scotia Capital (USA) Inc. per Post unter der Adresse 250 Vesey Street, 24th Floor, New York, NY 10281, z. Hd.: Equity Capital Markets, oder telefonisch unter (212) 255-6854 oder per E-Mail an us.ecm@scotiabank.com , wobei dem Ansprechpartner gegebenenfalls eine E-Mail-Adresse oder Anschrift anzugeben ist.

Über Blue Moon

Blue Moon treibt fünf polymetallische Brownfield-Projekte voran, darunter das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir in Norwegen, das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG in Norwegen, das Zink-Gold-Silber-Kupfer-Projekt Blue Moon in den Vereinigten Staaten, das Wolfram-Molybdän-Projekt Springer in den Vereinigten Staaten und das Gallium-, Germanium-, Kupfer- und Silber-Projekt Apex in den Vereinigten Staaten. Alle fünf Projekte befinden sich in günstiger Lage und verfügen über eine bestehende lokale Infrastruktur, einschließlich Straßen, Stromversorgung und historischer Infrastruktur. Zink, Kupfer, Wolfram, Gallium und Germanium stehen derzeit auf der Liste der USGS und der EU für Metalle, die für die Weltwirtschaft und die nationale Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind. Zu den Hauptaktionären zählen Oaktree Capital Management, Hartree Partners LP, Wheaton Precious Metals, Altius Minerals Corporation, Baker Steel Resources Trust, LNS und Monial. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens (www.bluemoonmetals.com).

Weitere Informationen:

Blue Moon Metals Inc.

Christian Kargl-Simard

CEO und Direktor

Telefon: (416) 230 3440

E-Mail: christian@bluemoonmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Angaben dienen der Information über Blue Moon und die erwarteten Auswirkungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Angaben für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind.

Eine umfassende Erörterung weiterer Risiken, die Blue Moon betreffen, findet sich auch in den öffentlichen Berichten und Unterlagen des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

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