Bluespower. zu Gast bei Jazz & more

Zweites Konzert des Wolfsburger Jazz-Festivals

Wolfsburg, 08.07.2021 – Am Samstag, 10. Juli, setzt die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) die beliebte Konzertreihe Jazz & more in der Wolfsburger Innenstadt fort. Von 11 bis 14 Uhr wird die Band Bluespower. für röhrenden Blues unter dem Glasdach sorgen. Der Eintritt ist wie immer kostenfrei.

Nachdem beim erfolgreichen Auftakt mit den Wolfsburger Excelsior Jazzmen am vergangenen Samstag Dixieland und Swing dominierten, präsentieren Bluespower. mit kraftvollem Chicago Blues und Ausflügen in den Rock ’n‘ Roll weitere Facetten der vielfältigen Musikrichtung. Die 1985 von Frontmann Fritz „Cleanhead“ Köster gegründete Band spielte bereits in Portugal, in verschiedenen Stationen in den USA sowie in Mexico im dortigen Hard Rock Cafe Mexico City und ist bei Jazz & more längst ein alter Bekannter. Die Braunschweiger Formation verspricht auch dieses Jahr wieder mitreißende Songs und eine lebhafte Bühnenshow.

Dass auch das zweite Konzert von Jazz & more ein voller Erfolg wird, davon sind die Geschäftsführer der WMG überzeugt: „Die Wolfsburger Innenstadt mit ihren reichhaltigen Handels- und Dienstleistungsangeboten ist insbesondere an einem Samstag immer einen Besuch wert. Was könnte besser zum Shoppingerlebnis passen als bester kostenfreier Musikgenuss mit Power und Spielfreude“, erklären Jens Hofschröer und Dennis Weilmann.

„In der Porschestraße zu spielen ist für uns immer etwas Besonderes, weil wir schon seit so vielen Jahren bei Jazz & more vertreten sind. Alle neuen, aber insbesondere die vielen bekannten Gesichter unserer treuen Wolfsburger Fans erblicken wir immer gern“, freut sich Fritz Köster, Bandleader von Bluespower..

Auf der Bühne ergänzen wird die fünf männlichen Powermusiker die Hannoveranerin Ute Mark. Die professionelle Posaunistin feierte bereits internationale Erfolge. Mit dem Eröffnungsstück „Peter Gunn Theme“ werden die einheitlich in Schwarz gekleideten Musiker am Samstag volle drei Stunden schwungvolle Rhythmen liefern.

Präsentiert wird das Konzert von der IG Metall Wolfsburg. „Der Chicago Blues ist ein Musikstil, der seine Wurzeln in der schwarzen Arbeiterbevölkerung hatte“, erläutert Flavio Benites, Erster Bevollmächtigter und Geschäftsführer der IG Metall Wolfsburg. „Die IG Metall Wolfsburg steht für Weltoffenheit und Toleranz, immer kraftvoll an der Seite des Arbeitnehmers. Wir unterstützen auch in diesem Jahr sehr gern die eintrittsfreien Konzerte unter dem Glasdach.“

Der Zutritt zum Konzert ist kostenfrei und nur nach Vorlage eines aktuellen negativen Corona-Tests, dem Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung zulässig. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Vor Ort müssen sich die Besucher*innen jedoch über die Corona-Warn-App, die Luca-App oder analog über ein Formular zur Veranstaltung anmelden.

Die traditionsreiche Konzertreihe Jazz & more wird von der WMG organisiert und findet bereits zum 22. Mal in der Wolfsburger Innenstadt statt. Vom 3. Juli bis zum 7. August 2021 geben verschiedene Jazz- und Bluesbands ihr musikalisches Können zum Besten. Ein ergänzendes Catering-Angebot rundet das stimmungsvolle Konzerterlebnis unter freiem Himmel ab.

Die Konzertreihe Jazz & more im Überblick:

03. Juli 2021 – Excelsior Jazzmen

10. Juli 2021 – Bluespower.

17. Juli 2021 – Frisco Five

24. Juli 2021 – Brazzo Brazzone

31. Juli 2021 – Traditional Old Merry Tale Jazzband

07. August 2021 – Saratoga Seven Jazzband

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Lea Kehring

Porschestraße 2

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: +49 53 61.899 94-56

fax ..: +49 53 61.899 94-19

web ..: http://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

