Blumen Meister feiert 50-jähriges Jubiläum mit besonderen Aktionen

Blumen Meister, dass renommierte Familienunternehmen aus Frankfurt, feiert sein 50-jähriges Jubiläum.

In diesem Jahr feiert Blumen Meister, dass renommierte Familienunternehmen aus Frankfurt, sein 50-jähriges Jubiläum. Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt und bietet heute eine Vielzahl an Dienstleistungen und Produkten an, die weit über das klassische Floristik-Angebot hinausgehen.

Die Meister Group Frankfurt feiert das 50-jährige Bestehen von Blumen Meister, einer angesehenen Institution in der Frankfurter Landschaft. Gegründet wurde das Unternehmen von dem leidenschaftlichen Blumenliebhaber Peter Meister, und nun wird es mit gleicher Hingabe von seinem Sohn Rene Meister geführt.



Peter Meister eröffnete seinen ersten Laden im Herzen von Frankfurt im Jahr 1973. Mit einer besonderen Vorliebe für exotische Blumen und einem Auge für das Schöne, schuf Meister Sr. einen blühenden Garten in der Mitte der Stadt.

Heute ist Blumen Meister mehr als nur ein Blumenladen – es ist ein Ort, an dem die Liebe zur Natur, zur Kunst und zum Handwerk aufeinandertreffen. Das Team um Rene Meister, der das Geschäft vor zehn Jahren übernommen hat, teilt die Vision seines Vaters und hat sich dem Erhalt dieser Tradition mit frischen Ideen und innovativen Ansätzen verschrieben.

„Wir haben es geschafft, uns in der Frankfurter Gemeinde zu etablieren und gleichzeitig mit der Zeit zu gehen. Die Leidenschaft, die mein Vater in diesen Betrieb gesteckt hat, ist nach wie vor der Kern unseres Unternehmens“, sagt Rene Meister.

Blumen Meister wurde vor 50 Jahren gegründet und steht seitdem für den kleinen Luxus im Alltag. Es begann mit einem Blumengeschäft auf der Frankfurter Freßgass‘, heute betreibt das Unternehmen sieben Standorte und hat sich fest in der Stadt Frankfurt etabliert.

Zum 50-jährigen Jubiläum hat Blumen Meister eine Reihe von Aktionen geplant, die den besonderen Stil und den einzigartigen Service des Unternehmens unterstreichen. Unter anderem werden Gin Tasting Events mit QUARANTINI Social Dry Gin, Weinproben mit Miraval Wein, Champagner Tastings mit Ruinart, Blumen Workshops und Adventskranz Verlosungen veranstaltet.

In Anbetracht des Meilensteins drückt Rene Meister seine Dankbarkeit aus: „Wir sind so stolz darauf, dass wir diesen Moment feiern können. Es ist ein Testament für die harte Arbeit, die jeder hier leistet, und die Liebe, die unsere Kunden für uns zeigen. Wir sind gespannt, was die nächsten 50 Jahre für uns bereithalten.“

Neben einer außergewöhnlichen Auswahl an heimischen und exotischen Blumen bietet Blumen Meister auch seltene Weine, exquisite Schlemmereien und stilvolle Deko-Elemente an. Die Kombination dieser Produkte hat das Geschäft auf der Freßgass‘ zu einer Top-Adresse für die anspruchsvolle Klientel aus Frankfurt und Umgebung gemacht.

Die Blumen von Blumen Meister stammen direkt vom Produzenten und nicht vom Großmarkt. Viele Blumen werden sogar eingeflogen, darunter Rosen aus Ecuador und Kenia, Ginster und Ranunkeln aus Italien, Tulpen und Wachsblumen aus Holland. Dies unterstreicht das Engagement von Blumen Meister für frische und qualitativ hochwertige Produkte.

Blumen Meister zeichnet sich auch durch seinen herausragenden Service aus. Das Unternehmen liefert direkt nach Hause oder bietet Abholung im Laden an. Darüber hinaus sorgt das Unternehmen mit seinem stilvollen und einzigartigen kulinarischen Geschmackserlebnis dafür, dass seine Kunden einen unvergesslichen Event genießen können, ohne sich Sorgen um das Catering machen zu müssen.

Weitere Informationen zum Jubiläum und den geplanten Aktionen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.meister-group.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Blumen Meister GmbH

Herr rene meister

grosse bockenheimer str 46

60313 frankfurt

Deutschland

fon ..: 069283804

fax ..: 069283804

web ..: https://meister-group.com/

email : presse@meister-group.com

Über die Meister Group,

das Familienunternehmen für Ihren kleinen Luxus im Alltag:

Es begann vor über vierzig Jahren mit einem Blumengeschäft auf der Frankfurter Fressgass. Wir haben uns kontinuierlich und erfolgreich weiterentwickelt. Heute sind wir der führende Blumen & Gastronomie Familienbetrieb in Frankfurt. Zum Familienunternehmen Meister Group Frankfurt gehören derzeit „Blumen Meister“, „Alice im Blumenland“ und „Meister Food Affair´s“.

Mit über 40 Mitarbeitern an 7 Standorten, seit Generationen auf der Fressgass, bieten wir sowohl unseren privaten, als auch unseren gewerblichen Kunden Vieles, was sie für ihren Luxus im Alltag genießen können. Wir machen für sie jedes kleine und große Fest zu einem besonderen und unvergesslichen Ereignis.

Die von uns geschaffenen, emotionalen Erlebnisse sollen unseren Kunden in Erinnerung bleiben. Es ist uns wichtig, dass unsere Kunden diesen Genuss und die Freude daran mit Familie und Freunden teilen können. Jeden Tag erneut setzen wir uns das Ziel, dieses zum Leben zu erwecken.

Unsere Firmenphilosophie beruht auf Integrität, Zuverlässigkeit, und Aufrichtigkeit. Wir garantieren, dass wir unsere Geschäfte auf faire und verantwortungsbewusste Art und Weise führen. Wir wissen, dass Vielfalt und Inklusion wichtige Werte im Umgang mit unseren Kunden und Mitarbeitern sind.

All dies inspiriert unser Team, das Leben durch den kleinen Luxus im Alltag angenehmer zu gestalten.

Wir bieten die ganze Vielfalt an Floristik, besonderen Gourmetgenuss, Wohndecor und Corporate Services, für jede Gelegenheit, zu jeder Jahreszeit und für jedes Budget.

Pressekontakt:

Blumen Meister GmbH

Herr rene meister

grosse bockenheimer str 46

60313 frankfurt

fon ..: 069283804

email : presse@meister-group.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

„Wanderweg der Kinderrechte“ eingeweiht und ausgezeichnet mit dem Hänsel+Gretel-Stiftungspreis Century Lithium ernennt neuen Direktor