Board of Directors von LQR House Inc. genehmigt Kauf von bis zu 1 Mio. $ Bitcoins als Barmittelreserve und Einbehaltung von bis zu 10 Mio. $ an Kryptozahlungen auf CWSpirits.com

MIAMI BEACH, FLORIDA / ACCESSWIRE / 19. November 2024 / LQR House Inc. (das Unternehmen oder LQR House) (NASDAQ: LQR), eine auf den Markt für Spirituosen und Getränke spezialisierte Online-Nischenplattform, hat heute bekannt gegeben, dass das Board of Directors des Unternehmens den Kauf von bis zu 1 Mio. $ Bitcoins zu strategischen Zwecken im Rahmen seines Treasury Management genehmigt hat.

Außerdem wird das Unternehmen ab sofort Zahlungen in Kryptowährung auf CWSpirits.com akzeptieren, was den Kunden die Flexibilität bietet, alkoholische Getränke auch mit digitalen Währungen zu kaufen. Im Rahmen dieser Initiative hat sich LQR House für die Maßnahme entschieden, bis zu 10 Millionen $ dieser Kryptozahlungen in Bitcoin einzubehalten. Damit signalisiert das Unternehmen sein Vertrauen in das langfristige Potenzial und den Wert von Digital Assets.

Nachdem die Kryptowährung Bitcoin als akzeptierte Anlageklasse weiter an Zugkraft gewinnt, sehen wir hier eine einzigartige Gelegenheit, unseren Barbestand mit einem innovativen Investment zu stärken, so Sean Dollinger, CEO von LQR House. Aus unserer Sicht sind Bitcoins aufgrund ihrer inhärenten Knappheit und ihres begrenzten Angebots eine moderne Absicherung gegen Inflation und ein sicherer Hafen in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Für uns passen Bitcoins gut zu unserer zukunftsorientierten Strategie und sind die ideale Ergänzung im Rahmen unserer Bestrebungen, alle Bereiche unseres Geschäftsbetriebs innovativer zu gestalten.

Auch wenn Bitcoin nun in die diversifizierte Strategie von LQR House eingebunden wird, bleibt das Unternehmen seinem Kerngeschäft fest verpflichtet. Dazu zählt auch die Umsetzung der bereits angekündigten Kostensenkungsinitiativen zur Gewinnoptimierung und die enge Zusammenarbeit mit den neuen Board-Mitgliedern, um die effektivsten Strategien für ein nachhaltiges Wachstum zu definieren und zu implementieren.

LQR House wird seine Bitcoin-Bestände genau überwachen und sicherstellen, dass sie mit den Marktbedingungen und dem Cashflow-Bedarf des Unternehmens im Einklang stehen.

Über LQR House Inc.

LQR House hat die Absicht, sich mit seinem Vorzeigemarktplatz für alkoholische Getränke, cwspirits.com, als Marktführer im Onlinehandel von Wein und Spirituosen zu behaupten. Auf dieser Plattform ist durchgehend ein vielfältiges Angebot an hochwertigen und erlesenen Spirituosen, Weinen und Champagnern sowie vielversprechenden Neuzugängen von geschätzten Einzelhandelspartnern wie Country Wine & Spirits erhältlich. LQR House versteht sich als technologieorientierte Drehscheibe, die mit Hilfe von Software, Datenanalysetools und künstlicher Intelligenz das Kundenerlebnis optimiert. CWSpirits.com hat sich als erste Adresse für moderne, komfortorientierte Kunden profiliert und bietet eine erlesene Auswahl an Alkoholprodukten, die in alle Haushalte der Vereinigten Staaten geliefert werden. Neben seiner Rolle im E-Commerce-Sektor ist LQR House eine Marketingagentur, die sich gezielt auf den Markt für Alkoholika spezialisiert hat. Das Unternehmen misst den Erfolg seiner Kampagnen über die direkte Korrelation mit seinen Umsätzen auf der Plattform CWSpirits.com und punktet hier mit einer Kapitalrendite. Mit Unterstützung eines einflussreichen Netzwerks von über 550 klingenden Namen in der Alkoholbranche lenkt LQR House den Datenverkehr strategisch auf seine Plattform CWSpirits.com und steigert damit die Markenbekanntheit. LQR House hat die Absicht, den konventionellen Markt für Alkoholika grundlegend zu verändern, indem es ein unvergleichliches Online-Kauferlebnis bietet und maßgeschneiderte Marketinglösungen bereitstellt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf künftige Ereignisse, die sich nach Ansicht des Unternehmens auf seine Finanz- und Ertragslage, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken können. Aktionäre können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie können, werden, erwarten, antizipieren, anstreben, schätzen, beabsichtigen, planen, glauben, ist/sind wahrscheinlich, potenziell, fortsetzen oder anderen ähnlichen Ausdrücken erkennen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder öffentlich zu revidieren, um später eintretende Ereignisse oder Umstände oder Änderungen seiner Erwartungen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten, zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese Aussagen unterliegen Ungewissheiten und Risiken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Ungewissheiten in Bezug auf die Marktbedingungen und andere Faktoren, die im Abschnitt Risikofaktoren des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr sowie in anderen Berichten und Dokumenten, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der United States Securities and Exchange Commission (der SEC) einreicht, beschrieben werden. Sie werden dringend gebeten, alle Warnhinweise und sonstigen Offenlegungen, einschließlich der Aussagen unter der Überschrift Risikofaktoren, sorgfältig zu prüfen und zu berücksichtigen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Das Unternehmen warnt die Anleger davor, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und empfiehlt den Anlegern, andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken können und die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr sowie in anderen Berichten und Dokumenten beschrieben sind, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht. Weitere Faktoren werden in den Berichten des Unternehmens an die SEC erörtert, die unter www.sec.gov eingesehen werden können. Verweise und Links zu Websites wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit zur Verfügung gestellt, und die auf diesen Websites enthaltenen Informationen wurden nicht durch Verweis in diese Pressemitteilung aufgenommen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

