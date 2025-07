Board von Matador Technologies genehmigt langfristige Strategie zum Erwerb von Bitcoin-Reserven

Wichtigste Punkte

– Strategisches Ziel: Entwicklung einer Strategie zum Ausbau der Bitcoin-Reserven von Matador, um das Unternehmen als bedeutenden BTC-Inhaber zu positionieren.

– Flywheel-Effekt bei Treasury-Produkten: Das Bilanzwachstum wird in BTC-denominierte Produktumsätze reinvestiert.

– Finanzierungsbereitschaft: Matador hat einen vorläufigen Kurzprospekt eingereicht, um in den nächsten 25 Monaten Flexibilität bei der Kapitalbeschaffung zu gewährleisten.

– Disziplinierte Umsetzung: Alle Initiativen unterliegen weiterhin den Marktbedingungen, der Verfügbarkeit von Finanzmitteln und zusätzlichen behördlichen oder Board-Genehmigungen.

Toronto, den 16. Juli 2025 – Matador Technologies Inc. (Matador oder das Unternehmen) (TSXV: MATA, OTCQB: MATAF, FWB: IU3), dass sein Board of Directors (das Board) kürzlich die Einleitung eines Treasury-Plans genehmigt hat, um bis 2027 bis zu 6.000 Bitcoin (BTC) zu akkumulieren. Das Board hat zudem ein Zwischenziel von 1.000 BTC bis spätestens 2026 bestätigt. Matador hält derzeit 77,4 BTC sowie BTC-Äquivalente und hat sich zum langfristigen Ziel gesetzt, 1 Prozent des Bitcoin-Bestands zu halten und zu den 20 größten Bitcoin-Inhabern weltweit zu gehören.

BTC-Bestände und strategische Ziele

Matador hält derzeit 77,4 Bitcoin (BTC) sowie BTC-Äquivalente und erwägt derzeit verschiedene Finanzierungsalternativen, um zusätzliche Bitcoin zu erwerben, mit indikativen Zielen, bis 2026 bis zu 1.000 BTC und bis 2027 bis zu 6.000 BTC zu erwerben. Diese Ziele sind nur indikativ und sollten nicht als Finanzprognosen ausgelegt werden.

Basierend auf bestimmten illustrativen Annahmen würde dies, wenn die gesamten im Rahmen des Basisprospekts verfügbaren 900 Millionen CAD für den Erwerb von Bitcoin verwendet würden und unter der Annahme eines durchschnittlichen Kaufpreises von 151.659 CAD pro BTC (basierend auf dem durchschnittlichen täglichen Schlusskurs der letzten zwei Wochen zum 13. Juli 2025), etwa 5.934 BTC entsprechen. Zusammen mit den bestehenden Beständen des Unternehmens von etwa 77 BTC würde dies insgesamt etwa 6.011 BTC ergeben, was dem Ziel des Unternehmens für 2027 entspricht. Diese Annahmen dienen nur zur Veranschaulichung.

Der Erwerb weiterer Bitcoins durch das Unternehmen hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, die aktuellen Marktbedingungen und etwaige erforderliche behördliche Genehmigungen. Die Kosten für den Erwerb von Bitcoin hängen von den aktuellen Marktbedingungen ab und können erheblich variieren. Das Unternehmen wird alle Akquisitionen auf der Grundlage von Preis, Zeitpunkt und Auswirkungen auf das Kapital bewerten.

Matador wird die Finanzierungsoptionen auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen und der Nachfrage der Anleger bewerten, wobei der Schwerpunkt auf der Maximierung des Bitcoin pro Aktie (BPS) bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer starken Kapitalstruktur liegt. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass eine Finanzierungsalternative zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen oder überhaupt verfügbar sein wird.

Finanzierungsstrategie

Zur Umsetzung des Plans kann Matador folgende Maßnahmen ergreifen:

– Aktienemissionen zum Marktpreis (ATM);

– Wandelanleihen oder strukturierte Finanzierungen;

– Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten;

– BTC-besicherte Kreditfazilitäten; und

– Strategische Akquisitionen oder Partnerschaften, die auf eine Steigerung des BPS abzielen.

Zur Unterstützung seiner Ziele hat Matador am 11. Juli 2025 einen vorläufigen Kurzprospekt (Shelf Prospectus) über 900 Millionen CAD bei den Wertpapieraufsichtsbehörden der kanadischen Provinzen außer Quebec eingereicht, der noch von den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden geprüft werden muss. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung wird die endgültige Fassung des Prospekts es dem Unternehmen ermöglichen, über einen Zeitraum von 25 Monaten von Zeit zu Zeit Aktien, Schuldtitel oder Einheiten auszugeben, was Flexibilität bietet, um die Kapitalbeschaffung an die Marktbedingungen anzupassen.

Unser Geschäft ist um Bitcoin als Kernvermögenswert herum strukturiert, sagte Deven Soni, CEO von Matador Technologies. Dieser Ansatz geht über das Treasury-Management hinaus und umfasst auch Infrastruktur- und Betriebskomponenten, die auf das Bitcoin-Ökosystem abgestimmt sind. Die Umsetzung hängt von der Finanzierung, den Marktbedingungen und der behördlichen Genehmigung ab.

Durch das Halten von Bitcoin als Finanzanlage können wir uns an ein weltweit zugängliches Währungsnetzwerk mit festem Angebot anpassen, sagte Mark Moss, Chief Visionary Officer von Matador Technologies. Unsere zukünftigen Pläne zum Aufbau von Bitcoin zielen darauf ab, langfristige Stabilität in unserer Bilanz zu schaffen und gleichzeitig das Inflationsrisiko zu reduzieren. Die Umsetzung hängt von der Finanzierung, den Marktbedingungen und der behördlichen Genehmigung ab.

Eine neue Ära des Bitcoin-gestützten Geschäfts

Die Strategie von Matador basiert auf einem sich selbst verstärkenden Flywheel-Effekt, der die Zuweisung von Finanzmitteln, finanzielle Innovationen und die Entwicklung realer Produkte miteinander verbindet:

1. Strategischer Aufbau eines Bitcoin-Bestands: Erwerb von Bitcoin auf eine für die Aktionäre vorteilhafte Weise mit dem Ziel, den Gewinn pro Aktie zu maximieren.

2. Erzielung von Treasury-Renditen: Umsetzung fortschrittlicher Treasury-Strategien zur Monetarisierung der Volatilität von Bitcoin, einschließlich BTC Volatility Capture Yield Mining und synthetischem Bitcoin-Mining.

3. Entwicklung von realen Anwendungen: Einführung von Bitcoin-nativen Finanzprodukten über die firmeneigene Digital Asset Platform, die Vermögenswerte auf der Bitcoin-Blockchain digitalisiert. Diese Produkte zielen darauf ab, Einnahmen in Bitcoin zu generieren und damit den Gewinn pro Aktie des Unternehmens direkt zu steigern.

4. Unterstützung des Ökosystems: Zusammenarbeit mit Entwicklern im gesamten Bitcoin-Ökosystem, einschließlich Layer-2-Protokollen, Bitcoin-nativen DeFi- und Verwahrungs- oder Infrastrukturplattformen, um Innovation und Akzeptanz zu beschleunigen.

5. Vorantreiben des globalen Bitcoin-Treasury-Modells: Beginnend mit der am 29. Mai 2025 angekündigten Minderheitsbeteiligung an HODL Systems (Indien) und unter aktiver Bewertung weiterer Länder, in denen die Einführung von Bitcoin-Treasury zunimmt. Inspiriert durch die beobachteten Fallstudien internationaler börsennotierter Unternehmen, die Bitcoin als Treasury-Reserve halten, ist Matador davon überzeugt, dass Indien einen günstigen Markt für die Einführung von BTC-Treasury bietet.

Über Matador Technologies

Matador Technologies Inc. (TSXV: MATA, OTCQB: MATAF, FWB: IU3) ist ein börsennotiertes Unternehmen im Bereich des Bitcoin-Ökosystems, das sich auf den Besitz von Bitcoin als primäres Finanzinstrument und die Entwicklung von Produkten zur Verbesserung des Bitcoin-Netzwerks konzentriert. Die Strategie von Matador kombiniert den strategischen Aufbau von Bitcoin-Beständen, die Entwicklung von Bitcoin-nativen Produkten und die Beteiligung an der Infrastruktur für digitale Vermögenswerte, wobei der Schwerpunkt auf der Steigerung des langfristigen Shareholder Value bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Kapitaleffizienz liegt.

Matador hat kürzlich vorgeschlagen, seine globale Präsenz durch den Abschluss einer Vereinbarung zur Investition in HODL Systems, einem der ersten Unternehmen für digitale Vermögenswerte in Indien, auszubauen und sich damit eine Beteiligung von bis zu 24 Prozent zu sichern. Diese Investition stärkt die Position von Matador als führendes Unternehmen für Bitcoin-Vermögenswerte und unterstreicht sein Engagement für die weltweite Einführung von Bitcoin als Reservewährung.

Mit einer Bitcoin-First-Strategie und einem klaren Fokus auf Innovation gestaltet Matador die Zukunft der Finanzinfrastruktur auf Bitcoin.

Besuchen Sie uns online unter www.matador.network.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Medienkontakt

Sunny Ray

President

Telefon: +1 647-496-6282

E-Mail: sunny@matador.network

Risikohinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH DER REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MITTEILUNG.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung dar.

Zukunftsgerichtete Aussagen – Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten beinhalten, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung der Treasury-Management-Strategie des Unternehmens, dem Erhalt behördlicher Genehmigungen, dem erwarteten Wachstum des Nettoinventarwerts und/oder des Buchwerts pro Aktie, der Fähigkeit des Unternehmens, seine derzeit vorgeschlagenen indikativen Bitcoin-Akquisitionsziele zu erreichen oder überhaupt zu erreichen, der Verfügbarkeit von Finanzierungen zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen oder überhaupt, sowie den Betrieb seiner Plattform, wie derzeit vorgeschlagen oder überhaupt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich in Bezug auf den potenziellen Erwerb von Bitcoin und/oder US-Dollar, die Verfügbarkeit von Finanzierungen und behördlichen Genehmigungen, die Frage, ob ein endgültiger Prospekt wie derzeit vorgeschlagen oder überhaupt eingereicht wird, die Bedingungen künftiger Finanzierungen durch das Unternehmen, die Preisgestaltung von Akquisitionen, den langfristigen Wert von Bitcoin, den Erfolg der Plattform des Unternehmens, wie derzeit vorgeschlagen oder überhaupt, die Auswirkungen des Wertes von Bitcoin und etwaiger Initiativen von Matador auf den Shareholder Value und den Zeitpunkt künftiger Operationen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die bei der Erstellung dieser Informationen verwendeten Annahmen, obwohl sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen angesehen wurden, sich als ungenau erweisen können und daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden sollte.

