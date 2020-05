Börse und Aktien machen Dich reich – mit diesem Selbstlernkurs finden Sie den Weg an die Börse

Diese Anleitung zum eigenständigen Börsenerfolg mit Vorlagen gibt es in der Zeit vom 30.05.bis 01.06.20 und vom 11.06.bis 12.06.20 kostenlos bei Amazon im Kindle shop https://amzn.to/2LKa8v8.

„Börse und Aktien machen Dich reich“ ist kein gewöhnliches Buch, sondern eine Schritt für Schritt Anleitung für den neuartigen regelbasierten Aktienhandel. Sie erhalten mit diesem Buch ein schriftliches Börsen Coaching in Form eines Leitfadens für Börsen-Einsteiger und fortgeschrittene Börsianer/innen. Sie werden dabei von mir an der Hand genommen bei ihren ersten Schritten auf dem glatten Börsenparkett, angefangen von der Auswahl einer geeigneten Online-Bank bzw. Online-Brokers bis hin zu einfachen Handelsstrategien, die Sie dann selbständig und eigenverantwortlich anwenden und umsetzen können.

Das Buch soll Ihnen die Angst vor dem unbekannten Wesen „Börse“ nehmen und Ihnen dabei helfen, den Tanz mit Miss Börse – so wird die launische Diva auch gerne von Börsianern genannt – zu wagen. Nach der Lektüre brauchen Sie keinen Börsen-Guru mehr zu suchen, sondern Sie sind selbst ihr eigener Börsen-Guru geworden.

Neben der Vermittlung des notwendigen Grundwissens ist ein weiteres Ziel dieses Buches, Ihnen dabei zu helfen, eigenständig Gewinner-Aktien auszuwählen, ein Aktiendepot aufzubauen und erfolgreich verwalten zu können. Sie lernen, wie Sie Ihre Gewinne sichern und vor allem wann Sie aus einer Aktie aussteigen müssen, wann Sie Ihre Investitionsquote herunterfahren und bei einem Bärenmarkt an der Seitenlinie stehen. Der Verkauf einer Aktie entweder zur Sicherung der Gewinne oder der rechtzeitige Ausstieg aus einer Aktie, die schwächelt, sind elementare Prinzipien, die Ihnen in Fleisch und Blut übergehen werden. Sie werden also das rechtzeitige Verkaufen lernen.

Ein weiterer wichtiger Erfolgsbaustein für einen Investor ist es, ein Portfolio von Aktien nach regelbasierten Anlagestrategien wachsen zu lassen. Damit verbindet sich ein Investor mit einem mächtigen Partner: dem Zinses-Zins-Effekt. Kein Geringerer als Albert Einstein bezeichnete den Zinses-Zins-Effekt als 8. Weltwunder. Warren Buffett nennt ihn den wichtigsten Erfolgsfaktor beim Investieren. Die Zauberformel ist allerdings nicht nur Genies und Multi-Milliardären vorbehalten. Der Zinses-Zins-Effekt hilft schon mit kleinen Beträgen eine beträchtliche Summe anzuhäufen. Das Prinzip ist einfach: Kursgewinne und Dividenden werden nicht ausgeschüttet, sondern lassen das Handelskapital wachsen. Dadurch sind größere Stückzahlen beim Kauf einer neuen Aktienposition möglich und das Kapital wächst exponentiell. Da wir Menschen nicht die Fähigkeiten besitzen exponentiell zu denken, unterschätzen wir die Auswirkungen des Zinses-Zins-Effektes bei langfristigen Investments.

Viele Anleger, die ich kenne und die mit Fragen auf mich zukommen, kaufen Einzelaktien ohne Systematik und können auch keinen Kaufgrund nennen. Auch ich habe am Anfang meiner Börsenkarriere auf Einzelaktien gesetzt. Später habe ich mich mit diskretionären Handelsansätzen und mit fundamentalen Auswahlkriterien wie Kurs-Gewinn-Verhältnis KGV, Kurs-Umsatz-Verhältnis KUV und Kurs-Cashflow-Verhältnis KCV auseinandergesetzt und zwischen Value-Aktien (Qualitätsaktien) und Wachstumsaktien (Growth-) Aktien zu unterscheiden gelernt. Aber erst durch die Zusammenarbeit mit großen Banken als Unternehmer mit meinem Softwarehaus, das Börsenhandels-Systeme im Auftrag dieser Banken entwickelte, wurde mir bewusst, dass regelbasierte Handelssysteme und faktorbasierte Aktienauswahl für den Privatanleger zum Goldesel werden können.

Nach der Einführung und dem Aufbau des notwendigen Grundwissens behandelt dieses Buch daher schwerpunktmäßig regelbasierte Anlagestrategien unter Nutzung der technischen Analyse und einfacher markttechnischer Indikatoren wie gleitende Durchschnitte. Als Basis stelle ich Ihnen regelbasierte Handelsstrategien für den Aufbau eines Aktiendepots vor. Für den Anfang empfehle ich Ihnen, diese als Grundlage für den Einstieg in den Aktienmarkt als Investor heranzuziehen und ein Portfolio aufzubauen. Später, wenn Sie über genügend Erfahrung verfügen können Sie diese Systeme um eigene Regeln erweitern und Ihren eigenen persönlichen Goldesel schaffen, der Ihnen regelmäßig die Dukaten beschert wie in dem Märchen der Gebrüder Grimm.

Das Buch gibt es in der Zeit vom 30.05.2020 bis 01.06.2020 und vom 11.06.2020 bis 12.06.2020 kostenlos bei Amazon unter https://amzn.to/2LKa8v8 als Kindle eBook oder als Taschenbuch. Ein Kindle eBook ist ein Buch, das man auf einem PC, einem Tablet oder Smartphone lesen kann. Dazu braucht man einen kostenfreien Kindle Reader, den man sich herunterladen kann.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ExpertenPower GmbH

Herr Helmuth Dr. Seidel

Hauptstr. 99

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: +49896129550

fax ..: +498961295520

web ..: https://investmentpower.de

email : hseidel@expertenpower.de

Wir helfen Menschen, sich selektives Börsenwissen über Handelsstrategien anzueignen, um ihr Geld sicher und gewinnbringend an der Börse anzulegen und Vermögen aufzubauen oder Rücklagen für die Ausbildung ihrer Kinder zu bilden. Ziel einer solchen Handelsstrategie kann es auch sein, passives Einkommen mit Dividenden zu erzielen. Dazu bieten wir diesen Selbstlernkurs und Coachings zu regelbasierten Handels-Systemen für Börsen-Einsteiger und fortgeschrittene Börsianer/innen an.

Pressekontakt:

ExpertenPower GmbH

Herr Helmuth Dr. Seidel

Hauptstr. 99

82008 Unterhaching

fon ..: +49896129550

web ..: https://investmentpower.de

email : goldesel@investmentpower.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Entscheidungen treffen, die richtig sind Volkskrankheit Diabetes: Auf zur Diabetessprechstunde ns Cardio Vasculäre Centrum Frankfurt CVC