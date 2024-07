Börsenkandidat ISX Financial EU PLC: Das sind die Unterschiede zwischen BankTech und FinTech

Die digitale Transformation der Banken ist in vollem Gange und BankTech- und FinTech-Unternehmen bringen mit ihren Angeboten Bewegung und Wettbewerbsdruck in den Markt. Neue Technologietrends kommen immer schneller auf den Markt, wobei Sicherheits-, Regulierungs- und Datenschutzaspekte bei der Entwicklung berücksichtigt werden müssen. Die ISXPlc-Gruppe ist ein wichtiger Global Player in diesem BankTech-Bereich: Sie ist in mehr als 34 Ländern tätig, akzeptiert mehr als 40 Zahlungsarten und ermöglicht die Verarbeitung und Abwicklung von Transaktionen in mehr als 23 Währungen. Doch was genau unterscheidet BankTech-Unternehmen wie ISX Financial EU Plc („ISXPlc“; ISIN: CY0200861017) von anderen FinTech-Unternehmen?

BankTech vs. FinTech

Sowohl BankTech als auch FinTech werden wahrscheinlich eine wichtige Rolle bei der zukünftigen Entwicklung des Finanzsektors spielen. Während sich BankTech jedoch hauptsächlich auf die Verbesserung und Optimierung der internen Prozesse traditioneller Banken konzentriert, zielt FinTech darauf ab, die Finanzdienstleistungen für Endkunden zu revolutionieren und neue Marktteilnehmer in den Finanzsektor zu bringen. Beide Bereiche überschneiden sich bis zu einem gewissen Grad, da auch traditionelle Banken zunehmend FinTech-Lösungen einsetzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Produkte und Partnerschaften

Das Marktpotenzial für BankTech ist beträchtlich, da Banken weiterhin nach Möglichkeiten suchen, die Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. ISXPlc trägt dazu bei, indem es grenzüberschreitende Lösungen für die Kundenregistrierung, die Fernidentitätsprüfung, die Zahlungsverarbeitung, das Karten-Acquiring, die Abwicklung und die Ausgabe und Einlösung von eMoney anbietet. ISXPlc entwickelt über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Probanx® seine eigene „Banktechnologie“, die es zur Erbringung regulierter Dienstleistungen einsetzt, und wandelt sie dann in ein SaaS (Software as a Service) um, das andere Banken und Zahlungsunternehmen nutzen können. Probanx® bietet technische Aggregations- und Gateway-Dienste für Finanzinstitute an, um Zugang zum Faster Payment Service des Vereinigten Königreichs sowie zum CentroLink-Dienst der (Zentral-)Bank von Litauen für SEPA Instant, SEPA SCT und SEP SDD zu erhalten, und ist dabei, Zugangsvereinbarungen mit anderen Zentralbanken in der MENA (Middle East and North Africa) – und europäischen Region abzuschließen.

Die Integration fortschrittlicher Kernbankenplattformen wie Probanx® CorePlus ermöglicht es den Banken beispielsweise, ihre Dienstleistungen zu verbessern und gleichzeitig die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Darüber hinaus signalisiert die wachsende Akzeptanz digitaler Lösungen und der Bedarf an einer sicheren und effizienten Abwicklung von Finanztransaktionen eine steigende Nachfrage nach BankTech-Angeboten.

Die Zusammenarbeit mit Mastercard für das Acquiring von Karten und Diners Discover Financial Services für die Ausgabe von Karten verdeutlicht die strategischen Ziele von ISXPlc, neue Märkte zu erschließen und innovative Finanzprodukte anzubieten. Erfahren Sie mehr über die Technologie und die Vision von ISXPlc und entdecken Sie die Zukunft von BankTech im Video-Interview mit Nikogiannis Karantzis, Geschäftsführer und CEO von ISXPlc: www.isx.financial/blog/nkinterviewdrreuter

