Börsennotierung in Frankfurt

Perth, West-Australien – 13. Mai 2021 – Brookside Energy Limited (ASX: BRK) (Brookside oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (FSE) unter dem Aktienkürzel (FWB: 8F3) aufgenommen hat.

Höhepunkte

– Unterstützt die Strategie zur Erweiterung unserer Investorenbasis in Übersee

– Erleichtert Investitionen von institutionellen und privaten Anlegern in Europa

– Stärkt das Unternehmensprofil in Europa sowie die Handelsliquidität

Das duale Listing an der Frankfurter Börse unterstützt die Strategie des Unternehmens, die Investorenbasis in Übersee zu einer Zeit zu erweitern, in der sich die weltweiten Ölpreise erholen und das Unternehmen mit dem Beginn der Bohrung des hocheffizienten Jewell-Bohrlochs in der SWISH AOI des Unternehmens im Anadarko-Becken, Oklahoma, USA (Abbildung 1, unten) einen entscheidenden Meilenstein erreicht hat.

Die europäische Börsennotierung wird den Handel der Aktien des Unternehmens in EUR ermöglichen, um die Investitionen von institutionellen und privaten Anlegern in der gesamten EU zu erleichtern.

Brookside hat die Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse, die DGWA zu seinem Investor- und Corporate Relations-Berater in Europa ernannt.

Die DGWA mit Sitz in Frankfurt (dem Finanzzentrum Europas) ist die führende europäische Investor Relations- und Unternehmungsberatungsgesellschaft, die sich auf an der ASX gelistete Firmen mit einer dualen Notierung oder mit Niederlassungen in Europa spezialisiert hat. Die DGWA wird sich auf die Ansprache von Privatanlegern, institutionellen Anlegern und Family-Offices in der deutsch-sprachigen DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz), mit einer Bevölkerung von fast 100 Millionen Menschen und im übrigen Europa konzentrieren. Des Weiteren wird die DGWA Brookside dabei unterstützen, den Bekanntheitsgrad bei europäischen Investoren zu erhöhen und bei der Übersetzung und Verbreitung von ASX-Mitteilungen und Nachrichten in der DACH-Region zu helfen.

Stefan Müller, der CEO von DGWA, meinte: Wir freuen uns, den europäischen Investoren Brookside Energy in dieser wichtigen Phase des 5-Jahres-Entwicklungsprogramms des Unternehmens für seine Vermögenswerte im Anadarko-Becken vorzustellen. Die Rohölpreise haben sich seit ihren Tiefständen im Jahr 2020 deutlich erholt und das Interesse der Investoren an qualitativ hochwertigen Unternehmen und Assets in geografischen Regionen mit geringem staatspolitischem Risiko wie in den USA ist groß.

Brookside und seine in Oklahoma ansässige Tochtergesellschaft, Black Mesa Energy, verfügen über starke ESG-Qualifikationen in Bezug auf das Engagement und die Unterstützung lokaler Gemeinden, die respektvolle, sichere und effiziente Durchführung ihrer Geschäfte sowie den Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen in ihren Einsatzgebieten. Wir werden diese Werttreiber in Europa hervorheben. Unternehmen, die an der ASX gelistet sind (mit EU-Doppelnotierung,) werden in Europa mit Rekordvolumina gehandelt, was auf einen Anstieg der Investitionen von Privatanlegern in den letzten 12 Monaten zurückzuführen ist. Wir sind zuversichtlich, dass das Unternehmen von diesen Entwicklungen profitieren und die europäische Investorenbasis im Laufe der Zeit erheblich vergrößern wird.

David Prentice, der CEO von Brookside Energy Ltd, meinte: Wir sind hocherfreut, mit DGWA zusammenzuarbeiten und die Gelegenheit zu nutzen, unsere Investor-Relations-Reichweite in Europa zu erweitern. Unsere Aktivitäten in SWISH AOI in Oklahoma schreiten zügig voran und wurden mit dem kürzlich erfolgten Abteufen unserer lang erwarteten ersten betriebenen Bohrung – dem Jewell-Bohrloch beginnen. Wir freuen uns darauf, alle unsere Aktionäre und Investoren, die neu an unserer Geschichte interessiert sind, auf dem Laufenden zu halten, während wir auf dieser operativen Dynamik im Anadarko-Becken weiter aufbauen.

Über DGWA

Die Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH (DGWA) ist eine Boutique-Investment- und Finanzmarktberatungsfirma mit Sitz in Frankfurt und Berlin, Deutschland. Das Management-Team verfügt über eine 25-jährige Erfahrung im Handel, bei Investitionen und bei der Analyse von KMUs auf der ganzen Welt. Die DGWA war an über 250 Börsengängen, Finanzierungen, Anleiheemissionen, Dual-Listings und Corporate-Finance-Transaktionen sowie an entsprechenden Roadshows und Awareness-Kampagnen beteiligt.

Hintergrund

Das Jewell-Bohrloch wird die erste vom Unternehmen betriebene Bohrung sein, die in der Jewell DSU in der SWISH AOI gebohrt und abgeschlossen wird. Wichtig ist, dass dieses Bohrloch das erste Bohrloch in einem potentiellen 5-Jahres-Erschließungsprogramm mit mehr als 20 Bohrlöchern in den drei betriebenen DSUs (Jewell, Flames, Rangers) ist, die das Unternehmen in der SWISH AOI kontrolliert, um eine konservativ geschätzte potentielle Ressource von 11.606.000 Netto-BOEWeitere Information über die voraussichtliche Ressource finden Sie in der ASX-Mitteilung des Unternehmens vom 17. November 2020. Seit dieser Veröffentlichung hat es keine wesentlichen Änderungen der prospektiven Ressource gegeben.

zu erschließen (beste Schätzung, minimiertes Risiko (unrisked)).

Das Jewell-Bohrloch zielt auf eine der beiden primär produzierenden Formationen in der SWISH AOI, die Sycamore-Formation, ab. Die Sycamore-Formation liefert in nahegelegenen Offset-Bohrungen weiterhin eine hervorragende, nachhaltige Produktivität. Bis heute hat das von Casillas Operating, LLC. betriebene Bohrloch Flash 1-8-5MXH (das sich ~3 Meilen westlich der Jewell DSU befindet) ~580.000 BOE in ca. 19 Monaten produziert, was beträchtlich höher ist als die konservative Schätzung von Brookside für das Jewell-Bohrloch (siehe Abbildung 2). Hinweis – Brookside hält keine Anteile an der Flash 1-8-5MXH-Bohrung und legt diese Produktionsergebnisse nur zu Informationszwecken vor.

Zukünftige Bohrungen in der Jewell DSU werden auch auf die Woodford-Formation abzielen, die ebenso wie die Sycamore-Formation in nahegelegenen Offset-Bohrungen weiterhin eine hervorragende, nachhaltige Produktivität aufweist. Bis heute hat die von Continental Resources Inc. betriebene Bohrung Courbet 1-27-22XHW (die sich ~1 Meile südwestlich der Jewell DSU befindet) ~430.000 BOE in etwa 14 Monaten produziert. Hinweis – Brookside hält keine Anteile an der Courbet 1-27-22XHW-Bohrung und legt diese Produktionsergebnisse nur zu Informationszwecken vor.

Wie in Abbildung 3 zu sehen ist, ist die Produktionsrate des Courbet-Bohrlochs deutlich höher als die konservative Schätzung von BRK für das Jewell-Bohrloch.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58379/05-13-21BRKASXFrankfurtListing_kurz-DE_PRcom.001.png

Abbildung 1: SWISH-Aktivitätskarte, die die Lage der Brookside DSUs zeigt

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58379/05-13-21BRKASXFrankfurtListing_kurz-DE_PRcom.002.png

Abbildung 2: Kumulative Ölproduktion der Flash-Bohrung bis dato (Barrel Öl) über Zeit (Monat) im Vergleich zur Ölproduktion der Jewell-Bohrung. Brookside war sehr konservativ mit seiner geschätzten Produktion für das Jewell-Bohrloch, die aus der Sycamore-Formation produziert.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58379/05-13-21BRKASXFrankfurtListing_kurz-DE_PRcom.003.png

Abbildung 3: Kumulative Ölproduktion des Courbet-Bohrlochs bis dato (Barrel Öl) über Zeit (Monat) im Vergleich zu der Ölproduktion des Jewell-Bohrlochs. Brookside war sehr konservativ mit seiner geschätzten Produktion für das Jewell-Bohrloch, das aus der Woodford-Formation produziert.

ÜBER BROOKSIDE ENERGY LIMITED

Brookside Energy ist ein in Perth ansässiges, an der ASX notiertes Unternehmen, das durch die Erschließung von Öl- und Gasvorkommen in den USA, insbesondere im Anadarko-Becken in Oklahoma, Mehrwert für Aktionäre erbringt. Das Anadarko-Becken ist eine bewährte Öl- und Gasentwicklungsprovinz der Stufe 1 mit bedeutender bestehender Öl- und Gassammel- und Transportinfrastruktur, einem wettbewerbsfähigen und sehr erfahrenen Öl- und Gasdienstleistungssektor und einem günstigen regulatorischen Umfeld. Brookside verfolgt einen Real-Estate Development-Ansatz, um aussichtsreiche Flächen im Anadarko-Becken zu erwerben und diese durch die Konsolidierung von Pachtverträgen und den Nachweis von Öl- und Gasreserven aufzuwerten. Das Unternehmen hat dann die Möglichkeit, das aufgewertete Land zu verkaufen oder eine Beteiligung an der Produktion zu behalten. Das Unternehmen ist nun in der Lage, seine Aktivitäten und seine Vermögensbasis mit den Beteiligungen am Betrieb in der SWISH AOI maßgeblich auszubauen.

Web: brookside-energy.com.au

ÜBER BLACK MESA ENERGY, LLC

Black Mesa Energy, eine von Brookside Energy kontrollierte Tochtergesellschaft, ist ein in Tulsa ansässiges Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf die profitable Erschließung von Erdöl-Liegenschaften in der Ölprovinz der Mitte der kontinentalen USA konzentriert. Unser straffes und hochspezialisiertes Technik- und Betriebs-Team ist bestrebt attraktive Renditen für unsere Investoren und Aktionäre zu erzielen, indem es qualitativ hochwertige Öl- und Gasvorkommen entwickelt und bohrt. Die Gründer von Black Mesa haben mehr als 30 Jahre lang in Unternehmen gearbeitet, die sie zuvor gegründet hatten, darunter Medallion Petroleum, InterCoast Energy und Brighton Energy. Im Laufe seiner Karriere hat das Black Mesa-Team Hunderte von horizontalen Bohrungen und Tausende von vertikalen Bohrungen in zahlreichen Öl- und Gasbecken in der Mitte des Kontinents abgeteuft. Zusätzlich zum finanziellen Rückhalt durch die Aktionäre von Black Mesa arbeitet Black Mesa bei größeren Projekten mit externen Investoren zusammen, indem es eine direkte Beteiligung an der Konzession anbietet.

Web: www.blkmesa.com

