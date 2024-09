Bohrarbeiten auf dem Projekt Palos Verdes von Prismo Metals haben begonnen

VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / 24. September 2024 / Prismo Metals Inc. (CSE:PRIZ)(OTCQB:PMOMF)( FWB:7KU) (Prismo oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrarbeiten auf seinem Projekt Palos Verdes in Mexiko begonnen haben. Das Bohrloch PV-24-34 in diesem gemeinschaftlichen Bohrprogramm mit Vizsla Silver Corp (TSXV: VZLA) (Vizsla) wurde auf dem Konzessionsgebiet von Vizsla angesetzt. Die geplante Länge dieses ersten Bohrlochs beläuft sich auf 250 Meter, wobei die voraussichtliche Gesamtlänge in der ersten Phase dieses Programms, das nun im Gange ist, 1.250 Meter beträgt.

Dr. Craig Gibson, Mitbegründer und Chief Exploration Officer des Unternehmens, erklärte: Das Ziel der ersten Bohrphase besteht darin, das Erzgangsystem in westlicher Richtung der Verwerfung unter der Zone mit Abschnitten mit Bonanza-Gehalten aus den vorigen Kampagnen zu erkunden. Wir gehen davon aus, dass das erste Bohrloch sowohl den Erzgang von Palos Verdes als auch den höheren Gold-Silber-Erzgang etwa 50 Meter neigungsabwärts von den vorigen Durchörterungen durchschneidet. Die Untersuchungsergebnisse der letztjährigen Bohrarbeiten umfassen Bohrloch PV-23-25 mit 102 g/t Gold, 3.100 g/t Silber und 0,26 % Zink auf 0,5 Metern, oder 11.520 g/t Silberäquivalent – der Abschnitt mit dem höchsten Gehalt, der bisher auf dem Projekt verzeichnet wurde (siehe Pressemitteilung vom 27. Juli 2023).

Wie am 31. Juli 2024 bekannt gegeben wurde, wurde das Team von Prismo Anfang August nach Palos Verdes verlegt, wo es sofort mit den Vorbereitungen für das Bohrprogramm mit dem strategischen Partner Vizsla begann. Der entworfene Plan sieht vor, Zielgebiete auf der Konzession Palos Verdes mit höherer Effizienz zu testen, indem Bohrplatten genutzt werden, die sich auf den an Palos Verdes angrenzenden Konzessionen von Vizsla befinden.

Das Erreichen dieser Phase ist ein Resultat der gemeinsamen Anstrengungen von sowohl dem Team von Prismo als auch dem von Vizsla in Mexiko, so Alain Lambert, CEO von Prismo. Die Planungs- und Vorbereitungsarbeiten beinhalteten, dass sich unser Team sowie die Bohrmannschaft mit den Sicherheits-, Arbeits- und Umweltprotokollen von Vizsla vertraut machten, bevor die Arbeiten beginnen konnten, da die Bohrplatten auf seinem Grund liegen. Ferner bestimmt die Art der Bohrgenehmigung, die Vizsla erhalten hat, einen Zugang zu den Standorten mit tragbarer Ausrüstung. Das unwegsame Gelände machte es zudem erforderlich, dass der Zugang zum Standort und der Standort selbst von Hand angelegt wird, was die Vorbereitungszeit des Teams verlängert. Wir haben nun die Bohrphase erreicht.

Lambert fügte hinzu: Wir sind sehr begeistert, die Bohrungen auf dem Erzgangsystem von Palos Verdes wieder aufzunehmen, welches bereits außergewöhnliche Resultate geliefert hat. In Verbindung mit unserem vollständig genehmigten Kupferprojekt Hot Breccia im Herzen des Kupfergürtels von Arizona geht Prismo von einem sehr aktiven zweiten Halbjahr 2024 und vielfachen Bohrergebnissen von diesen zwei Explorationsprojekten von Weltklasse aus. Weitere Informationen zu der Bohrkampagne können Sie im neuesten Video von Prismo unter www.youtube.com/watch?v=FX116H1a2qA erfahren.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76928/PrismoMetals-092424_DE_PRCOM.001.jpeg

Abbildung 1: Lage und Ausrichtung der geplanten Bohrlöcher

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76928/PrismoMetals-092424_DE_PRCOM.002.jpeg

Foto 1. Vorbereitung der Bohrplatte auf Palos Verdes

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76928/PrismoMetals-092424_DE_PRCOM.003.jpeg

Foto 2. Bohranlage auf der Bohrplatte bei Palos Verdes installiert

Wir können es kaum erwarten, das Nachverfolgen der hochgradigen Mineralisierung wiederaufzunehmen, die wir zuvor im Erzgang von Palos Verdes durchschnitten haben, wobei wir uns eine verbesserte Bohrlochgeometrie zunutze machen, die dadurch entsteht, dass wir vom Grund unseres strategischen Partners Vizsla Silver aus bohren, sagte Dr. Craig Gibson, Mitbegründer und Chief Exploration Officer des Unternehmens.

Die weiter von den Erzgangausbissen entfernten Bohrungen werden es uns ermöglichen, auf Palos Verdes weit unterhalb der begrenzten Tiefen zu bohren, die wir von unseren Claims aus erreichen konnten. Wir sind Vizsla überaus dankbar für seine Bereitschaft, die Bohrungen von dessen Grund aus zu erlauben, sowie für die Zusammenarbeit mit seinem Team in Mexiko.

Zum zweiten Bohrloch und zum voraussichtlichen Zeitplan bemerkte er noch: Das zweite Bohrloch ist dazu konzipiert, 50 bis 70 Meter weiter neigungsabwärts zu testen, und könnte von demselben Standort wie das erste Loch niedergebracht werden, oder von einer zweiten Stelle aus gebohrt werden, die 100 Meter weiter entfernt von dem Erzgang liegt. Wir gehen davon aus, dass die Fertigstellung dieser Bohrlöcher drei bis vier Wochen dauern wird.

Geologische Modellierungen, die nach den Bohrungen durchgeführt wurden, zeigen, dass sich das Erzgangsystem von Palos Verdes aus mindestens drei einzelnen Strukturen zusammenzusetzen scheint:

1. Der Haupterzgang von Palos Verdes mit einem steilen Gefälle Richtung Südosten an der westlichen Seite der Nordwest-Südost-Verwerfung.

2. Ein steil nach Südosten abfallender Hangende-Erzgang; und

3. Ein relativ flachliegender Erzgang, der hohe Gold-Silber-Verhältnisse aufweist, ähnlich derer im westlichen Teil des Distrikts Panuco, wo Vizsla Silver die Ressourcengebiete Napoleon und Copala entdeckt hat.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76928/PrismoMetals-092424_DE_PRCOM.004.jpeg

Abbildung 2. Karte der Geologie und der Bohrlöcher der Konzession Palos Verdes und der angrenzenden Konzessionen, welche die Oberflächenprojizierung der anhand von Oberflächenuntersuchungen interpretierten mineralisierten Ausläufer sowie die Lage einer interpretierten hochrangigen Alterationsansammlung zeigt, die im Kern identifiziert wurde. Hervorzuheben ist, dass die NW-SO-Verwerfung im Zentrum des Claims die NO-Erweiterung des Erzgangsystems vermutlich abgesenkt hat. Bohrplatten für Löcher, die auf dem Grund von Vizsla Silver angesetzt werden, sind in violett abgebildet und werden Zielgebiete testen, die an der Oberfläche von den roten Ellipsen markiert sind. Die Lage des neuen Bohrlochs PV-24-34 wird ebenfalls gezeigt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76928/PrismoMetals-092424_DE_PRCOM.005.jpeg

Abbildung 3. 3D-Ansicht des Untergrunds auf Palos Verdes mit Blick nach Westen, die Erzgänge im Südwesten der Konzession Palos Verdes und geplante Bohrlöcher in hellblau und grün zeigt. Zur besseren Darstellung sind die Erzgänge in der NO- und NW-Scherung nicht abgebildet.

Das 3.000-Meter-Bohrprogramm von Prismo verfolgt drei Hauptzielvorgaben, die von dem gemeinsamen technischen Ausschuss Panuco erstellt wurden, welcher sich aus dem Chief Exploration Officer von Prismo, Dr. Craig Gibson, dem VP Exploration von Vizsla Silver, Dr. Jesus Velador, und dem Berater Dr. Peter Megaw zusammensetzt. Die drei Hauptziele (siehe Abb. 2 & 3) sind:

1. Nachverfolgung der neigungsabwärts verlaufenden Erweiterung des mineralisierten Ausläufers, der durch frühere Bohrungen auf dem südwestlichen Teil des Erzgangs definiert wurde.

2. Ermittlung der Fortsetzung des Erzgangs auf der nordöstlichen Erweiterung des Erzgangs über eine Querverwerfung hinweg, die den Erzgang vermutlich nach unten verschoben hat.

3. Untersuchung der deutlichen nordöstlichen Erweiterung des Palos-Verdes-Erzgangsystems in der Nähe der Konzessionsbegrenzung, die an die historische Mine Jesusita angrenzt.

Weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung finden Sie im neuesten In The News-Video von Prismo unter: www.youtube.com/watch?v=FX116H1a2qA

Während des In The News-Interviews waren anwesend: Alain Lambert, CEO, Steve Robertson, President, und Dr. Craig Gibson, Mitbegründer und Chief Exploration Officer.

Qualifizierter Sachverständiger

Dr. Craig Gibson, PhD., CPG., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, hat die technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Dr. Gibson ist auch Chief Exploration Officer und ein Direktor des Unternehmens.

Über Palos Verdes

Das Projekt Palos Verdes befindet sich im historischen Silber-Gold-Distrikt Panuco-Copala im Süden des mexikanischen Bundesstaates Sinaloa, etwa 65 Kilometer nordöstlich der Stadt Mazatlán, Sinaloa, in der Gemeinde Concordia. Die Konzession Palos Verdes (Claim) deckt 700 Meter Streichlänge des Erzgangs Palos Verdes ab, ein Teil der nördlich-östlich-verlaufenden Erzgangfamilie, die im östlichen Bereich des Distrikts außerhalb des heutigen Explorationsgebiets liegt. Oberflächennahe Bohrungen (<100 m), die 2018 auf dem Erzgang Palos Verdes durchgeführt wurden, zielten auf 30 bis 50 Meter Tiefe unter größtenteils kargen Erzgangausbissen ab und durchschnitten einen sehr mineralisierten mehrstufigen Erzgang, der zwei bis sieben Meter weit ist und enggefasste Intervalle mit hochgradigen Edelmetallwerten und nachgeordneten Basismetallen aufweist (siehe Tabelle der Abschnitte unter www.prismometals.com). Die Mineralisierung ist in alle Richtungen offen und das derzeit geplante Bohrprogramm ist dazu konzipiert, sie entlang des Streichens und in die Tiefe nachzuverfolgen.

Über Prismo

Prismo (CSE:PRIZ) ist ein Bergbauexplorationsunternehmen, das sich auf zwei Edelmetallprojekte in Mexiko (Palos Verdes und Los Pavitos) und ein Kupferprojekt im US-Bundesstaat Arizona (Hot Breccia) konzentriert.

Bitte folgen Sie @PrismoMetals auf Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram und YouTube

Prismo Metals Inc.

1100 – 1111 Melville St., Vancouver, British Columbia V6E 3V6

Ansprechpartner:

Alain Lambert, Chief Executive Officer

Steve Robertson, President steve.robertson@prismometals.com

Jason Frame, Manager of Communications jason.frame@prismometals.com

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt oder erwartet oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, sollten oder würden. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements, unter anderem in Bezug auf den Zeitplan, die Kosten und die Ergebnisse der Bohrungen bei Palos Verdes und Hot Breccia. Das aktuelle Bohrprogramm wird von einer Konzession aus durchgeführt, die nicht dem Unternehmen gehört, und eine Änderung des Geschäftsplans von Vizsla im Bohrgebiet könnte sich negativ auf Prismo auswirken.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse könnten wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Verzögerungen bei der Beschaffung einer Finanzierung oder das Versäumnis, eine angemessene Finanzierung für das Explorationsprogramm bei Hot Breccia zu erhalten.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt darauf: dass Vizsla weiterhin mit Prismo zusammenarbeiten wird, um Bohrungen bei Palos Verdes zu ermöglichen, die Fähigkeit, Kapital zur Finanzierung der Bohrkampagne bei Hot Breccia zu beschaffen, und den Zeitplan einer solchen Bohrkampagne.

Obwohl das Managements des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es möglicherweise nicht angemessen ist, sich auf solche Informationen für andere Zwecke zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzprognosen, die durch Verweis hierin enthalten sind, zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

QUELLE: Prismo Metals Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Prismo Metals Inc.

Jason Fram

1100 – 1111 Melville St.

V6E 3V6 Vancouver, BC

Kanada

email : jason.frame@prismometals.com

Pressekontakt:

Prismo Metals Inc.

Jason Fram

1100 – 1111 Melville St.

V6E 3V6 Vancouver, BC

email : jason.frame@prismometals.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Nach Aufdeckung von Tierquälerei: Staatsanwaltschaft Kleve ermittelt gegen Tierwohl-Putenmast BENO Holding AG: Testierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2023