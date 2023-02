Bohrgerät für das Phase-III-Bohrprogramm ist auf dem Weg zum Lithiumprojekt Solar von Cruz Battery Metals neben American Lithium Corp. in Nevada

7. Februar 2023 / IRW-Press / – Cruz Battery Metals Corp. (CSE: CRUZ) (OTC Pink: BKTPF) (FWB: A3CWU7) (Cruz oder das Unternehmen) möchte bekannt geben, dass derzeit ein Bohrgerät an den Standort verbracht wird, sodass in Kürze das Phase-III-Bohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen, 8.135 Acres umfassenden Lithiumprojekt Solar in Nevada eingeleitet werden kann. Solar grenzt direkt an das TLC-Projekt von American Lithium Corp. (AMLI – Nasdaq, LI – TSX.v) an (siehe Karte unten). Das Unternehmen hat vom Bureau of Land Management (BLM) bereits die Genehmigung für bis zu 22 zusätzliche Bohrungen erhalten. Bis dato wurde in jedem Bohrloch auf dem Lithiumprojekt Solar Lithium ermittelt, einschließlich Werte von bis zu 1.300 ppm Li (siehe Pressemeldung vom 17. Januar 2022).

Das Lithiumprojekt Solar befindet sich in unmittelbarer Nähe der Grenze zum TLC-Projekt von American Lithium Corp. (AMLI – Nasdaq, LI – TSX.v). Am 1. Dezember 2022 hatte American Lithium Corp. eine aktualisierte, von Stantec Consulting Ltd. erstellte Ressourcenschätzung für das Lithium-Tonstein-Konzessionsgebiet TLC veröffentlicht, welche 8,83 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ) in der Kategorie der nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen sowie 1,86 Millionen Tonnen LCÄ in der Kategorie der vermuteten Ressourcen enthielt. Das Management von Cruz weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe der Konzessionen von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Jim Nelson, President von Cruz Battery Metals, sagt dazu: Nachdem das Bohrgerät nun auf dem Weg ist, gehen wir davon aus, dass wir das Phase-III-Bohrprogramm innerhalb einer Woche aufnehmen können. Das 8.135 Acres umfassende Projekt grenzt unmittelbar an den Grundbesitz von American Lithium in Nevada. Im Zuge unserer vorherigen Phase-I- und Phase-II-Programme konnte das Vorkommen von Lithium in allen 6 bisherigen Bohrlöchern nachgewiesen werden. Unser Nachbar American Lithium Corp. hat vor kurzem auch eine beträchtliche Erhöhung seiner Ressourcenschätzung bekannt gegeben und notiert seit kurzem an der NASDAQ. American Lithium hat nun eine Marktkapitalisierung von rund 1 Milliarde Dollar. Wir sind daher extrem optimistisch, was die Zukunft des Lithiumprojekts Solar angeht. Das Ziel von Cruz ist es, eine neue, einheimische Lagerstätte mit Lithium in Batteriequalität ausfindig zu machen und zu erschließen. In Anbetracht der Tatsache, dass Cruz mit einem Kassenbestand von 3,5 Millionen Dollar gut finanziert ist, die Lithiumpreise weiterhin stark sind und Cruz in einen aktiven Nachrichtenzyklus eintritt, ist das Management der Ansicht, dass nun alle Komponenten vorliegen, um unseren Aktionären die besten Erfolgschancen für dieses Projekt zu bieten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69161/CRUZFeb.72023_DE_PRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Lageplan des Grundbesitzes von Cruz

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Frank Bain, PGeo, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101, genehmigt.

Über Cruz Battery Metals Corp.

Cruz besitzt mehrere Projekte in ganz Nordamerika. Die Lithiumkonzessionen von Cruz in Nevada umfassen das etwa 8.135 Acres große Lithiumprojekt Solar und das 240 Acres große Lithiumprojekt Clayton Valley. Das 6.146 Acres große Kobaltprojekt Hector des Unternehmens befindet sich in der Nähe der Ortschaft Cobalt (Ontario) und weist Potenzial für Kobalt, Silber und Diamanten auf. In BC verfügt Cruz über das 1.542 Acres große Kobaltprojekt War Eagle. Zu den Projekten des Unternehmens in Idaho (USA) gehören das 2.211 Acres große Projekt im Idaho Cobalt Belt und die 80 Acres umfassende Kobaltkonzession Idaho Star. Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu den Konzessionen von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

