Bohrprogramm auf dem Sienna-Projekt PGE-Ni-Cu Slättberg in Schweden abgeschlossen

Sienna Resources Inc. (SIE-TSX.v) (A1XCQ0-FWB) (SNNAF-OTCBB) (30. Juni 2020) (das Unternehmen) möchte bekannt geben, dass das Bohrprogramm auf seinem Projekt PGE-Ni-Cu Slättberg abgeschlossen wurde und die Proben nun zur Untersuchung an ALS geschickt wurden. Wir gehen davon aus, dass wir die Untersuchungsergebnisse in 3-6 Wochen zurückerhalten werden.

Der Präsident von Sienna Resources Inc., Jason Gigliotti, erklärt dazu: Wir freuen uns, dieses Bohrprogramm planmäßig und im Rahmen des Budgets abzuschließen. Wir erwarten die Ergebnisse in Kürze zurück. Wir erwarten nicht nur diese Bohrergebnisse zurück, sondern wir gehen auch davon aus, dass wir bei unseren anderen Projekten ebenfalls aktiv sind. Wir sind der Ansicht, dass der Markt für Aktien kleinerer Minen so stark ist wie seit vielen Jahren nicht mehr und der Appetit globaler Investoren auf Aktien kleinerer Minen wächst. Wir planen eine sehr aktive zweite Hälfte des Jahres 2020 und freuen uns auf das, was wir zu Tage fördern werden.

Der Fachinhalt dieser Pressemeldung wurde von Greg Thomson, PGeo, einem qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person) im Sinne von National Instrument 43-101, genehmigt.

Wenn Sie in den Nachrichtenverteiler von Sienna aufgenommen werden möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an info@siennaresources.com für Informationen oder folgen uns auf Twitter unter @SiennaResources an.

Kontaktdaten:

Tel: 1.604.646.6900

Fax: 1.604.689.1733

www.siennaresources.com

info@siennaresources.com

Jason Gigliotti

President, Direktor

Sienna Resources Inc.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

