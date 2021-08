Bohrprogramm im Umfang von 1.500 Metern nun auf dem Konzessionsgebiet Silver Vista von Norseman Silver in British Columbia (Kanada) im Gange

Vancouver, British Columbia – 24. August 2021 – Norseman Silver Inc. (TSXV:NOC) (Norseman oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass im Projekt Silver Vista nun ein 1.500 Meter umfassendes Bohrprogramm im Gange ist.

Das 1.500 Meter umfassende Bohrprogramm zielt auf die Abgrenzung der Ausläufer der bereits identifizierten Silber-Kupfer-Mineralisierung bei Silver Vista in Streichrichtung und entlang des Einfallwinkels ab. Der aktuelle Bohrplan sieht eine Abgrenzung auf mindestens 500 Meter Länge und rund 250 Meter im Einfallwinkel der mineralisierten Ziele vor. Die Mineralisierung zeichnet sich generell durch eine durchdringende Carbonatalteration mit einer begleitenden Silber- und Kupfersulfidmineralisierung innerhalb des Sandsteinmuttergesteins aus. Die Mineralisierung ist nach wie vor in alle Richtungen offen.

Norseman hat die Möglichkeit, sich sämtliche Anteile und Rechte am Konzessionsgebiet Silver Vista zu sichern. Silver Vista liegt 55 km nordöstlich von Smithers in der kanadischen Provinz British Columbia (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 21. September 2020).

Qualifizierter Sachverständiger

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Rene Victorino, P.Geo., Vice President for Exploration von Norseman Silver Inc., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101 (NI 43-101), geprüft.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar.

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht aus historischen Fakten bestehen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass das Unternehmen oder die Geschäftsführung das Eintreten eines bestimmten Sachverhalts oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie glaubt, geht davon aus, erwartet, schätzt, kann, könnte, würde, wird oder plant gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens, Explorations- und Bohraktivitäten, die endgültige Genehmigung des Angebots und die Verwendung des Erlöses aus dem Angebot. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, zählen unter anderem Verzögerungen bei der Erlangung oder die Unfähigkeit, erforderliche behördliche, umweltbezogene oder andere Projektgenehmigungen zu erhalten, politische Risiken, die Unfähigkeit, die Pflicht zu erfüllen, indigenen Völkern entgegenzukommen, Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in der Zukunft benötigten Finanzierung, Änderungen an den Aktienmärkten, Inflation, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, andere Risiken, die mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche verbunden sind, die Unfähigkeit, die Auswirkungen von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens und die Märkte im Allgemeinen vorherzusagen und ihnen entgegenzuwirken, sowie jene Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens auf SEDAR beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Informationen gesetzt werden, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version.

