Bohrungen bestätigen Kontinuität der Mineralisierung 70 Meter im Einfallen und durchteufen auf 15,7 m 74 g/t AgÄq, einschl. 704 g/t AgÄq auf 0,35 m und 1379 g/t AgÄq auf 0,6 m

Vancouver, British Columbia – 19. Januar 2026 / IRW-Press / Kingsmen Resources Ltd. (TSXV: KNG) (OTCQB: KNGRF) (FWB: TUY) (Kingsmen oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse zu seinen Diamantbohrlöchern LC-25-005, LC-25-006 und LC-25-007 bekannt zu geben, die in der Mineralisierungsstruktur Soledad niedergebracht wurden. Die Analyseergebnisse zu Loch LC-25-010, das als Undercut von Loch LC-25-005 gebohrt wurde, wurden bereits am 24. September 2025 bekannt gegeben.

Beste Ergebnisse:

1. Loch LC-25-005: 15,7 Meter mit 74 g/t AgÄq (46 g/t Ag) in der Alterierungszone (107,5 – 123,2 m), einschließlich:

– Obere Zone: 704 g/t AgÄq (460 g/t Ag) auf 0,35 m (108,5 – 108,85 m)

– Untere Zone: 1379 g/t AgÄq (848 g/t Ag & 0,87 g/t Au) auf 0,6 m (115,6 – 116,2 m)

2. Die Zunahme der Mächtigkeit und des Erzgehalts der Silbermineralisierung in Loch LC-25-010 (bereits veröffentlicht) zeigt ganz klar das Potenzial für eine beachtliche hochgradige Silbermineralisierung in der Tiefe auf, die noch nicht definiert wurde:

– 1.028 g/t AgÄq auf 1,45 Meter (455 g/t Ag) zwischen 190,25 und 191,70 m Tiefe, einschließlich 1.742 g/t AgÄq auf 0,70 Meter (770 g/t Ag) zwischen 190,85 und 191,55 m Tiefe

3. In den Löchern LC-25-006 und LC-25-007 wurden alte Abbaustätten durchteuft, in denen die Mineralisierung der Struktur Soledad von ASARCO abgebaut wurde. Aus diesem Grund ist in den Löchern LC-25-006 und LC-25-007 die Mineralisierung der Struktur Soledad auch nicht mehr vorhanden.

4. Die hochgradige Silberdurchschneidung in Loch LC-25-006 sowie die hochgradigen Silber- und Goldabschnitte in Loch LC-25-007, in Verbindung mit der mächtigen Alterierungszone, weisen auf das Potenzial für eine noch nicht definierte Silber- und Goldmineralisierung entlang des Streichens und in der Tiefe hin

President Scott Emerson erklärte dazu: Die Bohrlöcher LC-25-005 und LC-25-010 zeigen, dass die bedeutende Silbermineralisierung an Mächtigkeit zunimmt und sowohl in der Tiefe als auch in Streichrichtung offen ist. Auch die hochgradige Silberdurchschneidung in Loch LC-25-006 sowie die hochgradigen Silber- und Goldabschnitte in Loch LC-25-007 deuten auf eine mögliche, noch nicht nachgewiesene Mineralisierung entlang des Streichens und in der Tiefe hin. Diese vier Bohrlöcher bestätigen, dass sich die Mineralisierung fortsetzt und sowohl in Streichrichtung als auch in der Tiefe offen ist.

Die Bohrlöcher LC-25-005, LC-25-006 und LC-25-007 wurden abgeteuft, um die Mineralisierung der Struktur Soledad in der Tiefe zu untersuchen. In den Löchern LC-25-006 und LC-25-007 wurden alte Abbaustätten durchörtert, in denen die Mineralisierung der Struktur Soledad von ASARCO abgebaut wurde. In Loch LC-25-005 wurden keine alten Abbaustätten durchschnitten. Die geologische Sequenz besteht aus unterschiedlich starken Scherungen und Schichtungen von Arenit und Lutit. Der Lutit ist duktiler und die Verformung ist bei diesem Gesteinstyp am deutlichsten zu erkennen. Die Alterierung besteht aus grünem Chlorit-Epidot-Nontronit und Serizit mit Pyrit-Kalzit-Gängen, Sphalerit-(Galenit)-Gängen, grauer bis weißer Bleichung +/- versprengtem Pyrit (im mm-cm-Bereich). Die Alterierung variiert zwischen 5 und 80 % des Kerns, erscheint häufig blättrig und hat sich offenbar bevorzugt in duktilen Lutiten entwickelt. Die Pyritversprengungen haben sich bevorzugt in Arenit ausgebildet.

In Loch LC-25-010, das als Undercut gebohrt wurde, wurde eine 13,5 Meter mächtige Zone mit einem Silbergehalt von 64,3 g/t (178,35 – 191,70 m) durchörtert. Darin enthalten sind 1,45 Meter mit 455 g/t Silber (190,25 – 191,70 m) sowie 0,7 Meter mit 770 g/t Silber (Abbildungen 1, 2 und 3 sowie Tabelle 1). Der Abschnitt befindet sich rund 70 Meter im Einfallen unterhalb der Durchschneidung in Loch LC-25-005. Ebenso wie auch in den anderen Bohrlöchern weist die Mineralisierung hier hohe Gehalte an Zink und Blei bzw. anomale Werte der Indikatorelemente Arsen, Wismut und Antimon sowie Indium auf (Tabelle 1). Ein bedeutender Goldgehalt von 0,60 g/t ist mit einer arsen-/pyrithaltigen Zone assoziiert.

In Loch LC-25-005 wurden zwei Zonen mit hochgradigem Silber innerhalb einer 15,3 Meter mächtigen Alterierungszone durchörtert (Abbildungen 2 und 3).

– Obere Zone: 460 g/t Ag auf 0,35 m (108,5 – 108,85 m)

– Untere Zone: 848 g/t Ag & 0,88 g/t Au auf 0,6 m (115,6 – 116,2 m)

Beide Zonen weisen hohe Gehalte an Zink und Blei bzw. anomale Werte der Indikatorelemente Arsen, Wismut und Antimon auf (Tabelle 2). Diese unerschlossene Mineralisierung wird als Teil der Mineralisierungszone Soledad gewertet, die von ASARCO abgebaut wurde.

Bohrloch LC-25-006 wurde als Stepout-Bohrung 50 Meter weiter südwestlich niedergebracht (Abbildung 2). Die Zone Soledad wurde hier abgebaut (104,3 – 105,9 m) (Abbildung 4 und Tabelle 2). Es wurde eine Restmineralisierung im Liegenden mit 472 g/t Silber auf 0,30 m durchschnitten. Die Mineralisierung weist hohe Gehalte an Zink und Blei bzw. anomale Werte der Indikatorelemente Arsen, Wismut und Antimon auf.

Bohrloch LC-25-007 wurde als Stepout-Bohrung 50 Meter weiter nordwestlich niedergebracht (Abbildung 2). Die Zone Soledad wurde abgebaut (118,1 – 120,1 m) (Abbildung 5 und Tabelle 2). Es wurde eine Restmineralisierung im Liegenden mit 115 g/t Silber und 0,49 g/t Gold auf 0,25 m bzw. 0,34 g/t Gold auf 1,0 m durchteuft. Die Mineralisierung weist hohe Gehalte an Zink und Blei bzw. anomale Werte der Indikatorelemente Arsen, Wismut und Antimon auf (Tabelle 4). Die Mineralisierung befindet sich innerhalb einer 100 Meter mächtigen Alterationszone, die sich zwischen 51,5 und 118,1 m Tiefe oberhalb des Abbaubereichs und zwischen 120,1 und 151,4 Metern Tiefe unterhalb davon erstreckt. Die Mächtigkeit der Alterierungszone in Loch LC-25-007 ist deutlich größer als in den Löchern LC-25-005 und LC-25-006 und deutet auf das Potenzial für eine zusätzliche Mineralisierung entlang des Streichens hin.

Abbildung 1

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82559/Kingsmen_190126_DEPRCOM.001.png

Abbildung 2

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82559/Kingsmen_190126_DEPRCOM.002.png

Abbildung 3

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82559/Kingsmen_190126_DEPRCOM.003.png

Abbildung 4

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82559/Kingsmen_190126_DEPRCOM.004.png

Abbildung 5

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82559/Kingsmen_190126_DEPRCOM.005.png

Tabelle 1 Silberäquivalente

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82559/Kingsmen_190126_DEPRCOM.006.png

Die Formel zur Berechnung des Silberäquivalents lautet: AgÄq (g/t) = ((Ag-Gehalt (g/t) x (Ag-Preis pro Unze/31,10348) x Ag-Ausbeute) + (Pb-Gehalt (%) x (Pb-Preis pro Tonne/100) x Pb-Ausbeute) + (Zn-Gehalt (%) x (Zink-Preis pro Tonne/100) x Zn-Ausbeute) + (Au-Gehalt (g/t) x (Au-Preis pro Unze/31,10348) x Au-Ausbeute)) / (Ag-Preis pro Unze/31,10348 x Ag-Ausbeute). Die verwendeten Preise lauteten 3.675 US$ pro Unze Gold, 2.960 US$ pro Tonne Zink, 2.003 US$ pro Tonne Blei und 42 US$ pro Unze Silber. Die Gewinnungsraten (Ausbeute) werden auf Grundlage der Angaben, die von Kootenay Silver Inc. für die Sulfidmineralisierung in der Lagerstätte Cigarra in Chihuahua (Mexiko), einer Lagerstätte mit einem ähnlichen Mineralisierungstyp, veröffentlicht wurden (kootenaysilver.com/news/kootenay/2024/kootenay-silver-announces-updated-mineral-resource-estimate-for-la-cigarra-project-chihuahua-mexico) auf 40 % für Gold, 91 % für Blei, 85 % für Zink und 92 % für Silber geschätzt.

Tabelle 2 Auswertungen

Die tatsächliche Mächtigkeit kann derzeit nicht bestimmt werden, und die angegebenen Mächtigkeiten sind Bohrlochintervalle.

Tabelle 3 Bohrlochkrägen

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82559/Kingsmen_190126_DEPRCOM.007.png

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Die Bohrkerne (HQ-Durchmesser) wurden geologisch protokolliert und beprobt. Der gesamte Bohrkern wurde mit einer Diamant-Gesteinssäge in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte des gesägten Bohrkerns wurde in Probenbeutel verpackt und für die Analyse mit Etiketten versehen. Die andere Hälfte wurde in die Bohrkernkisten zurückgelegt und gelagert. Die verpackten Proben wurden bis zur Einreichung zur Analyse sicher gelagert. Die Proben wurden an die Einrichtung von ALS Geochemistry in Chihuahua zur Multielementanalyse mittels Vier-Säure-Aufschlussmethode (Code ME-MS61) geschickt, während Gold mittels Brandprobe-AA (Code Au-AA23) mit über dem Grenzwert liegenden Silber-, Blei- und Zinkanalysen untersucht wurde. Die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) wird mittels systematischer Einfügung zertifizierter Standardreferenzmaterialien (CSRM), Blindproben und Duplikaten in den Probenstrom gewährleistet. ALS Geochemistry arbeitet nach einem globalen Qualitätshandbuch für Geochemie (Global Geochemistry Quality Manual), das der Norm ISO/IEC 17025:2017 entspricht.

Qualifizierter Sachverständiger

Kieran Downes, Ph.D., P.Geo., ein Direktor von Kingsmen und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Las Coloradas

Das Projekt Las Coloradas (8,5 Quadratkilometer bzw. 3,3 Quadratmeilen) stellt die Konsolidierung eines historischen Bergbaugebiets dar, das zahlreiche Silber-Gold-Blei-Zink-Kupfer-Minen umfasst, die zuvor von ASARCO (American Smelting and Refining Company), der in den USA ansässigen Tochtergesellschaft von Grupo Mexico, betrieben wurden.

Las Coloradas befindet sich im Bergbaurevier Parral im zentralmexikanischen Silbergürtel und liegt etwa 30 km südöstlich der Stadt Hidalgo de Parral sowie rund 40 km östlich der Bergbaureviere San Francisco de Oro und Santa Barbara, in denen sich mehrere bedeutende historische Minen befinden, darunter La Prieta, Veta Colorada, Palmilla, Esmeralda, San Francisco del Oro und Santa Barbara. Klicken Sie hier, um die Karte anzuzeigen: www.kingsmenresources.com/area-history.

Über Kingsmen Resources

Kingsmen Resources (TSXV: KNG) (OTCQB: KNGRF) (FWB: TUY) ist ein entdeckungsorientiertes Explorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung des Potenzials der beiden zu 100 % unternehmenseigenen Edelmetallgebiete Las Coloradas und Almoloya in der historischen Region Parral in Chihuahua (Mexiko) – einem der produktivsten Silbergürtel der Welt – konzentriert. Beide Projekte umfassen ehemalige Produktionsbetriebe mit hochgradigen Silber- und Goldvorkommen und liegen direkt auf Strukturkorridoren, in denen sich viele der bedeutendsten Silber-Gold-Lagerstätten Mexikos befinden. Zuletzt haben Bohrungen bei Las Coloradas neue Zonen mit einer hochgradigen Mineralisierung in geringer Tiefe bestätigt und das Potenzial für eine Reihe parallel zueinander verlaufender Strukturen über einen 4,5 Kilometer langen Entwicklungszug verdeutlicht. Im Projekt Almoloya ist auf Grundlage historischer Bohrungen, umfangreicher Untertagearbeiten und mehrerer Gangsysteme sehr wahrscheinlich mit einer in Erzgängen eingebetteten Mineralisierung vom Typ einer Karbonatverdrängungslagerstätte zu rechnen. Darüber hinaus ist Kingsmen mit einer NSR-Royalty von 1 % an den La Trini-Claims beteiligt, die sich auf dem Gelände des Projekts Los Ricos North von GoGold Resources im mexikanischen Bundesstaat Jalisco befinden.

Für das Board

Gezeichnet Scott Emerson

Scott Emerson, President & CEO

Tel: 604- 685-9316

E-Mail: se@kingsmenresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung stellen möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Diese Aussagen können sich auf diese Pressemitteilung und andere Angelegenheiten beziehen, die in den öffentlich eingereichten Unterlagen des Unternehmens genannt werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den derzeitigen Überzeugungen des Unternehmens sowie auf den Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, beruhen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und sind daher bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: dass das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, weiterhin die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten unterstützt; die Bedrohung durch den Ausbruch von Viren und Infektionskrankheiten; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; geplante Arbeitsprogramme; Genehmigungen; und Beziehungen zu den Gemeinden. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSXV noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

