Bonaldo Möbel jetzt bei Design-Kiste.de: Raum & Form Seidel erweitert sein Sortiment

Raum & Form Seidel erweitert Design-Kiste.de um Möbel von Bonaldo. Italienisches Design trifft auf persönliche Beratung, individuelle Planung sowie Lieferung und Montage.

Italienische Designkultur mit langer Tradition Die Geschichte von Bonaldo begann im Jahr 1936 mit der handwerklichen Metallverarbeitung durch Giovanni Vittorio Bonaldo. Aus diesem Ursprung entwickelte sich ein international tätiger Möbelhersteller mit Kollektionen für Esszimmer, Wohnbereich und Schlafzimmer sowie mit Leuchten und ergänzenden Einrichtungsobjekten.

Ein wesentlicher Bestandteil der Markenidentität ist die Zusammenarbeit mit international renommierten Designerinnen und Designern. Zu den bekanntesten Entwürfen zählt der Big Table, der gemeinsam mit dem belgischen Designer Alain Gilles entwickelt wurde. Sein markantes Gestell aus unterschiedlich angeordneten Stahlelementen macht ihn zu einem der charakteristischsten Möbelstücke der Bonaldo-Kollektion.

Beratung statt anonymer Produktauswahl

Bei vielen Möbeln von Bonaldo bestimmen Maße, Materialien, Oberflächen, Farben, Bezüge und Zubehör die endgültige Ausführung. Deshalb setzt Raum & Form Seidel nicht allein auf eine digitale Produktpräsentation, sondern verbindet das Onlineangebot mit einer persönlichen und unverbindlichen Beratung.

Interessierte Kundinnen und Kunden können ihre Vorstellungen, Raummaße, Grundrisse oder Fotos ihrer bisherigen Einrichtung übermitteln. Auf dieser Grundlage werden geeignete Modelle, Größen, Materialien und Konfigurationen ausgewählt. Auf Wunsch begleitet Raum & Form Seidel das Projekt von der ersten Beratung über die Bestellung bis zur Lieferung und fachgerechten Montage.

„Bonaldo passt hervorragend zu unserem Anspruch, Möbel nicht isoliert, sondern als Teil eines stimmigen Raumkonzepts zu betrachten. Die Entwürfe besitzen eine starke gestalterische Identität und bieten gleichzeitig zahlreiche Möglichkeiten bei Größen, Materialien und Ausführungen. Genau dort schafft persönliche Beratung einen echten Mehrwert: Gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden entwickeln wir eine Lösung, die zum Raum, zum Alltag und zum vorgesehenen Budget passt“, sagt Peter Seidel, Geschäftsführer der Raum & Form Seidel GmbH.

Vom einzelnen Möbelstück bis zum vollständigen Raumkonzept

Die Kollektionen von Bonaldo eignen sich sowohl für gezielt ausgewählte Einzelmöbel als auch für umfassendere Einrichtungslösungen. Ein skulpturaler Esstisch kann beispielsweise zum Ausgangspunkt für die weitere Gestaltung eines Essbereichs werden. Modulare Sofaprogramme lassen sich an die vorhandene Raumgröße, die gewünschte Nutzung und die benötigten Sitzplätze anpassen.

Raum & Form Seidel berücksichtigt bei der Planung nicht nur das einzelne Möbelstück, sondern auf Wunsch auch die gesamte Raumwirkung. Dazu gehören die Möblierung, Beleuchtung, Materialien, Farben, Laufwege und bereits vorhandene Einrichtungsgegenstände.

Das Unternehmen entwickelt individuelle Konzepte für private Wohnräume sowie für Büro- und Objektbereiche. Bei einer Umsetzung übernimmt Raum & Form Seidel auf Wunsch auch die Koordination, Lieferung und Montage der ausgewählten Möbel.

Persönliche Beratung online, telefonisch und in Nürnberg

Die Bonaldo-Modelle können ab sofort auf Design-Kiste.de entdeckt und unverbindlich angefragt werden. Eine Beratung ist telefonisch, per E-Mail oder nach Terminvereinbarung persönlich bei Raum & Form Seidel in Nürnberg möglich.

Über die Raum & Form Seidel GmbH

Die Raum & Form Seidel GmbH mit Sitz in Nürnberg verbindet den Vertrieb hochwertiger Designmöbel mit professioneller Einrichtungsberatung und Innenarchitektur. Auf Design-Kiste.de präsentiert das Unternehmen eine umfangreiche Auswahl an Möbeln und Einrichtungsprodukten internationaler Hersteller.

Das Leistungsspektrum reicht vom unverbindlichen Erstgespräch über die individuelle Raum- und Möbelplanung bis zur Bestellung, Lieferung und Montage. Geschäftsführer Peter Seidel berät seit vielen Jahren zu Designmöbeln und vollständigen Einrichtungslösungen.

Ziel des Unternehmens ist es, Möbel nicht isoliert auszuwählen, sondern Lösungen zu entwickeln, die zum Raum, zum persönlichen Stil, zur vorgesehenen Nutzung und zum Budget der Kundinnen und Kunden passen.

Über Bonaldo

Bonaldo ist ein italienischer Hersteller von Designmöbeln und Einrichtungsobjekten mit Sitz in der Provinz Padua. Die Unternehmensgeschichte reicht bis in das Jahr 1936 zurück.

Heute umfasst das Bonaldo-Portfolio Möbel für Esszimmer, Wohnbereich und Schlafzimmer sowie Accessoires und Leuchten. Die Zusammenarbeit mit internationalen Designerinnen und Designern gehört zu den prägenden Elementen der Marke.

Bonaldo verfolgt den Ansatz, einzelne Möbelstücke zu harmonisch aufeinander abgestimmten Wohnwelten zu verbinden. Zu den bekanntesten Entwürfen des Unternehmens gehört der Big Table von Alain Gilles.

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Die Raum & Form Seidel GmbH mit Sitz in Nürnberg ist Anbieter für hochwertige Designermöbel, Einrichtungsberatung und Innenarchitektur. Über Design-Kiste.de präsentiert das Unternehmen eine kuratierte Auswahl an Möbeln, Leuchten und Einrichtungslösungen für verschiedene Wohn- und Arbeitsbereiche. Im Mittelpunkt stehen persönliche Beratung, langlebige Qualität, stilsichere Planung und ein ganzheitlicher Blick auf Räume.

Das Nürnberger Unternehmen begleitet Kundinnen und Kunden von der ersten Idee über die Auswahl passender Möbel bis hin zur Umsetzung. Zum Service gehören je nach Projekt persönliche Beratung, Planung, Lieferung und Montage. Mit der Aufnahme von TEAM 7 erweitert Raum & Form Seidel sein Sortiment um hochwertige Naturholzmöbel aus Österreich.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

fon ..: 0911 600 2216

email : service@design-kiste.de

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