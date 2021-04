Boomende Zukunftsrohstoffe

Es gibt konventionelle Rohstoffe und solche, denen für die nächsten 20 Jahre ein großes Nachfragewachstum vorausgesagt wird.

Moderne Technologien brauchen bestimmte Metalle und Rohstoffe. Ob es Akkus für Elektroautos sind, Katalysatoren für den Industriebereich oder Magnete für Windkraftanlagen, Hightech-Metalle sind gefragt. Problematisch ist es, wenn dringend benötigte Rohstoffe aus politisch instabilen Regionen kommen, man denke nur an Kobalt und den Kongo.

Fitch Solutions hat sich mit der Rohstoffzukunft beschäftigt. Konventionelle Rohstoffe werden einen zusätzlichen Schub erhalten dank ihrer zentralen Rolle im grünen und digitalen Wandel. Zu den boomenden Rohstoffen, die die Zukunft besonders braucht, werden zum Beispiel Kobalt, Zinn, Seltene Erden, Nickel, Aluminium, Lithium oder Kupfer gezählt. Die Welt befindet sich im Wandel, Digitalisierung und Klimawandel sind zentrale Themen und eng mit bestimmten Rohstoffen verbunden.

Beim Thema Klimawandel und Emissionsvermeidung sind Kupfer und auch Nickel, Lithium und Kobalt für Batterien gefragt. Gerade im Lithium- und Kobaltbergbaubereich sieht Fitch Solutions eine Entwicklung, die diese Rohstoffe kostbar macht. In der rasanten Entwicklung der Batterietechnologien bestehe aber auch die Möglichkeit, dass etwa das rare Kobalt in den Batterien reduziert wird. Aber so weit ist es noch nicht, es zeigt sich keine Gefahr eines Nachfragerückgangs.

Gesellschaften mit Kobalt oder Kupfer in den Projekten sollten also auf die richtigen Rohstoffe setzen, beispielsweise Mawson Gold – https://www.youtube.com/watch?v=QxZhVxWqyWc – mit Kobalt und Kupfer in seinem finnischen Rajapalot-Gold-Kobalt-Projekt. Gerade konnte das Ressourcengebiet um neue stark mineralisierte Gebiete erweitert werden.

Kupfer besitzt etwa Torq Resources – https://www.youtube.com/watch?v=Ii4WVXr_rGg – in seinem Eisen-Oxid-Kupfer-Gold-Projekt Margarita in Chile (1.045 Hektar Land). Nachbarprojekte punkten mit sehr guten Ressourcen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Mawson Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -) und Torq Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/torq-resources-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

