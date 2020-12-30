-
Bootado feiert Fünfjähriges – Hausbooturlaub neu gedacht
Bootado feiert 5 Jahre Hausbooturlaub an der Mecklenburgischen Seenplatte – mit führerscheinfreien, flexibel nutzbaren Hausbooten für naturnahe Auszeiten auf dem Wasser und Jubiläumsaktionen.
Havel, Januar 2026
Fünf Jahre Bootado stehen für modernen, zugänglichen und vielseitigen Urlaub auf dem Wasser. Seit 2020 bietet Bootado Hausbooturlaub an der Mecklenburgischen Seenplatte an und hat sich mit seinem flexiblen Konzept als fester Anbieter im regionalen Wassertourismus etabliert. Die führerscheinfreien Hausboote ermöglichen Gästen eine unkomplizierte Auszeit inmitten der Natur und können sowohl aktiv gefahren als auch alternativ als festliegende Unterkunft genutzt werden.
Eine Idee, die Hausbooturlaub weiterentwickelt hat
Bootado entstand mit dem Ziel, Menschen einen einfachen Zugang zur Mecklenburgischen Seenplatte zu ermöglichen und gleichzeitig einen naturnahen, entschleunigten Aufenthalt zu schaffen. Die Hausboote sind als schwimmende Apartments konzipiert und verfügen über Wohnbereich, Küche, Bad mit Dusche und WC, separate Schlafplätze sowie Sonnendeck oder Dachterrasse. Das Angebot richtet sich an Familien, Paare, Freundesgruppen und naturverbundene Reisende, die Komfort und Wassererlebnis miteinander verbinden möchten.
Erlebnisse auf dem Wasser
Viele Gäste erleben erstmals, wie entschleunigend ein Urlaub sein kann, wenn sich die Unterkunft direkt auf dem Wasser befindet. Frühstück auf dem Sonnendeck, entspannte Stunden auf dem See, spontane Badestopps oder Sonnenuntergänge von der Dachterrasse prägen den Charakter eines Hausbooturlaubs. Die Marina Röblinsee dient dabei als zentraler Ausgangspunkt und bietet eine naturnahe Lage mit Strom- und Wasseranschlüssen, sanitären Anlagen sowie guter Anbindung an umliegende Orte und Freizeitangebote.
Flexibel nutzbare Hausboote – führerscheinfrei und komfortabel
Alle Hausboote von Bootado sind so konzipiert, dass sie flexibel genutzt werden können. Sie sind führerscheinfrei fahrbar und lassen sich nach einer Einweisung intuitiv steuern. Unterstützt werden Gäste dabei durch eine digitale Routen-App, die Sehenswürdigkeiten und Ankerplätze, Sicherheitshinweise und Tourenvorschläge bündelt.
Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, die Hausboote alternativ als festliegende Unterkunft zu buchen – etwa für Gäste, die das Leben auf dem Wasser genießen möchten, ohne selbst zu fahren. Diese flexible Nutzung ist fester Bestandteil des Bootado-Konzepts und erweitert die Zielgruppe um Reisende, die Ruhe, Natur und Komfort auf dem Wasser suchen.
Besondere Aktionen zum fünfjährigen Jubiläum
Anlässlich des fünfjährigen Bestehens feiert Bootado mit besonderen Geburtstags-Aktionen und -angeboten auf der eigenen Webseite. Alle Aktionen werden fortlaufend unter https://bootado.com/de veröffentlicht.
Bootado bietet seit 2020 moderne, führerscheinfreie Hausboote an der Mecklenburgischen Seenplatte an. Die Hausboote kombinieren hochwertige Ausstattung mit naturnahem Urlaubserlebnis und können sowohl für Fahrten als auch optional als festliegende Unterkunft genutzt werden. Ergänzend unterstützt Bootado auch Hausboot-Eignerinnen und -Eigner bei Service, Verwaltung und Betrieb.
