Box-Event der Superlative in Baden bei Wien

Am 20. September 2024 ist es wieder soweit: In der Halle B in Baden findet das 16. Mal die beliebte Box-Veranstaltungsserie statt.

Die 16. Ausgabe der bekannten Box-Veranstaltungsreihe findet am 20. September 2024 in der Halle B in Baden statt. Organisiert von der Garage Combat Sports KG, erwartet die Zuschauer ein aufregender Abend mit internationalen und lokalen Boxgrößen. Harry Pfingstl, WBO-Europameister und Hauptakteur, führt ein starkes Line-up an. Auch die Lokalmatadore Ahmet Simsek und Emin Jamini sowie der Schwergewichtler Sasa „The Bulldozer“ Milenkovic sind mit von der Partie. Ein Highlight des Abends ist der KO-Künstler Leutrim Veseli.

Das Event wird von BDB und WBC anerkannt und verspricht Kämpfe auf höchstem Niveau. Zusätzlich sorgt der Grill Park mit mediterranen Spezialitäten für das leibliche Wohl. Fans können die Kämpfer bereits am 19. September bei der offiziellen Abwaage im Foyer der Halle B erleben.

Datum: 20. September 2024 ab 16 Uhr

Ort: Halle B, Waltersdorferstrasse 40, 2500 Baden

Tickets: https://www.eventim-light.com/at/a/6686961b2f32a9442a372cc0/e/66b256e84a5be641de41c270

Mehr Informationen finden Sie auf: https://www.viennaboxingchampionship.at/

LIVE Übertragung: https://fight24.tv/de/fightpasses/fight24–vbc-xvi-757

