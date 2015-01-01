Boyden Deutschland verstärkt Partnerteam: Dejan Aleksic startete 2026 als Managing Partner

Mitteilung der internationalen Personalberatung Boyden:

Boyden Deutschland setzt seinen Wachstumskurs konsequent fort und erweitert sein Partnerteam um eine profilierte Führungspersönlichkeit. Dejan Aleksic startete 2026 als Managing Partner.

Dejan Aleksic war insgesamt über 13 Jahre bei Dr. Heimeier Executive Search. Als langjähriger geschäftsführender Gesellschafter prägte er maßgeblich die strategische Weiterentwicklung der Beratung, von Umsatzwachstum über strukturelle Expansion bis hin zur Erschließung neuer Märkte, auch außerhalb Deutschlands.

Seine berufliche Laufbahn begann der Diplom Kaufmann 1994 in der Versicherungswirtschaft. Danach war er über ein Jahrzehnt als Sales Director Central and Northern Europe im Segment Business Process Outsourcing von Pitney Bowes tätig, bevor er in den Executive Search wechselte.

Sein Schwerpunkt liegt auf der Besetzung von Executive und C-Level Positionen. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Führungserfahrung verfügt Dejan Aleksic über ein tiefes Verständnis für Geschäftsmodelle, Organisationsstrukturen und Transformationsprozesse mit breitem Industriefokus, beispielsweise im Maschinen- und Anlagenbau, der Energiewirtschaft, der Bauindustrie, aber auch im Agrarsektor und in der Zulieferindustrie im Bereich Automobil. Als langjähriger Berater ist Herr Aleksic mit den besonderen Anforderungen der mittelständischen Unternehmen und der Familienunternehmen bestens vertraut.

Dieses Know-how ermöglicht es ihm, Unternehmen in komplexen Veränderungssituationen präzise zu beraten und passgenaue Führungspersönlichkeiten zu identifizieren, die für nachhaltiges Wachstum und Stabilität entscheidend sind.

„Ich freue mich sehr auf meinen Start als Managing Partner bei Boyden. Boyden ist, anders als viele andere Personalberatungen, ein global vernetztes Kompetenzzentrum: mit internationaler Reichweite, tiefgreifender weltweiter Branchen- und Funktionsexpertise und zugleich lokaler Marktkenntnis. Diese Kombination erlaubt es uns, unsere Klienten in Deutschland und weltweit mit höchster Professionalität zu unterstützen, und ihnen unmittelbaren Mehrwert durch unsere globale Perspektive zu bieten, sagt Dejan Aleksic.

„Wir freuen uns sehr, dass Dejan Aleksic Boyden als Managing Partner verstärkt. Seine langjährige Erfahrung im gehobenen Mittelstand und in Familienunternehmen sowie seine umfassende Expertise in Executive Search auf Führungsebene passen ideal zu unserer Positionierung. Boyden gehört seit vielen Jahren zu den führenden Beratungen für anspruchsvolle Besetzungen auf Executive Level, mit einem Schwerpunkt auf Familienunternehmen. Mit Dejan Aleksic gewinnen wir einen Partner, der diese Stärke weiter ausbauen wird“, sagt Kathleen Dunton, Chair Board of Directors Boyden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BOYDEN – Executive Search | Interim Management | Leadership Consulting

Herr Dejan Aleksic

Bockenheimer Landstraße 23

60325 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 01774363031

web ..: https://www.boyden.com/germany/

email : info@couragecomm.de

Über Boyden

Boyden Global Executive Search ist eine der führenden Personalberatungen mit 300 Partnerinnen und Partnern in 75 Büros in über 45 Ländern. 1946 vom Pionier der Direktansprache, Sidney Boyden, in New York gegründet. In Deutschland ist Boyden seit 1983 mit 26 Partnern in Büros in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten und deckt in der deutschen Wirtschaft alle relevanten Märkte ab.

Neben seinen Executive Search- und Leadership Consulting-Lösungen bietet Boyden über Boyden Interim Management auch passgenaue Interimslösungen an, damit Firmen unternehmerischen Sondersituationen und Transformationsprojekten schnell und kompetent begegnen können.

Weitere Informationen unter: www.boyden.de

Pressekontakt:

COURAGE – Strategische Kommunikation

Frau Claudia Boehnert

Guiollettstrasse 30

Frankfurt 60325

fon ..: 01774363031

email : info@couragecomm.de

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