Brady Lockout-Tagout: Komplettlösungen für maximale Sicherheit

Mit den Lockout-Tagout-Komplettlösungen von Brady sichern Unternehmen ihre Mitarbeiter ab. Verriegelungen, praktische Kits und die LINK360-Software sorgen für mehr Sicherheit und effiziente Abläufe.

Lockout-Tagout (LOTO) ist ein bewährtes Sicherheitsverfahren, das Unternehmen weltweit einsetzen, um Mitarbeiter vor gefährlichen Energiequellen zu schützen. Während Wartungs- und Reparaturarbeiten verhindert LOTO, dass Maschinen oder Anlagen ungewollt wieder eingeschaltet werden, wodurch das Risiko schwerer Unfälle deutlich reduziert wird. Die Komplettlösungen von Brady bieten für diesen Anwendungsbereich eine optimale Kombination aus hochwertigen Produkten und durchdachten Services, die sowohl in der Industrie als auch im Gesundheitswesen überzeugen.

Zum umfassenden Sortiment gehören mechanische und elektrische Verriegelungssysteme, die flexibel einsetzbar sind und sich für unterschiedlichste Anwendungen eignen. Ob Kugelhähne, Ventile oder mehrstufige Energiequellen – die Brady-Verriegelungen sorgen für eine sichere und schnelle Sperrung. Ergänzt werden diese durch robuste Sicherheitsanhänger und modulare Lockout-Stationen, die alle benötigten Komponenten übersichtlich bereithalten.

Für den mobilen Einsatz sind Lockout-Kits ideal. Sie enthalten eine kompakte Auswahl an Verriegelungen und Zubehör, die jederzeit griffbereit sind und auch in rauen Umgebungen zuverlässig funktionieren. MAKRO IDENT – der bekannte Brady-Distributor aus dem Münchner Süden – bietet neben den Standard-Kits selbstverständlich auch individuelle Lockout-Sets an, die exakt nach den Anforderungen und Wünschen der Kunden bestückt werden.

Ein weiteres zentrales Element der Brady-Komplettlösungen ist die Software LINK360. Diese digitale Plattform ermöglicht es Unternehmen, Lockout-Tagout-Prozeduren effizient zu verwalten und zu dokumentieren. Mit LINK360 lassen sich visuelle Sperrverfahren erstellen, aktualisieren und jederzeit abrufen. Die Software unterstützt Unternehmen dabei, ihre Sicherheitsprogramme zu standardisieren, Audit-Prozesse zu vereinfachen und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wie der Betriebssicherheitsverordnung und internationalen Standards sicherzustellen.

Darüber hinaus bietet MAKRO IDENT ergänzende Services, die Unternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Lockout-Tagout-Programme begleiten. Dazu gehören GAP-Analysen, um mögliche Schwachstellen im bestehenden Sicherheitsmanagement aufzudecken, praxisorientierte Schulungen und Audits, wie auch einen LOTO-Prozeduren Schreibservice. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, das Sicherheitsbewusstsein im Unternehmen zu stärken und die Arbeitssicherheit nachhaltig zu verbessern.

Unternehmen, die ihre Sicherheitsstandards auf ein neues Niveau heben möchten, profitieren von der Kombination aus hochwertigen Brady-Produkten, modernster Software und professioneller Beratung. Die Lockout-Tagout Komplettlösungen ermöglichen es, Risiken zu minimieren, Prozesse zu optimieren und gleichzeitig die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

Als zertifizierter Brady-Distributor und GOLD-Xpert-Partner bietet MAKRO IDENT das komplette Brady-Sortiment, einschließlich der LINK360-Software und begleitender Services. Seit fast 20 Jahren unterstützt das Unternehmen Kunden aus Industrie, Labor und Gesundheitswesen mit fachkundiger Beratung und einem hervorragend geschulten Customer Service. Interessenten erhalten nicht nur Zugang zu allen Brady-Produkten, sondern auch individuelle Unterstützung bei der Auswahl der passenden Lösungen für ihre spezifischen Anforderungen.

Weitere Informationen zu den Brady Lockout-Tagout-Komplettlösungen finden Sie unter:

Lockout Tagout Lösungen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.lockout-tagout.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

Pressekontakt:

MAKRO IDENT e.K.

Frau Angelika Hentschel

Bussardstraße 24

82008 Unterhaching

fon ..: 089-615658-28

web ..: https://www.lockout-tagout.de

email : info@makroident.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Frischer Auftritt für Österreich: Jahn & Partner launcht neue Website Depression beginnt oft im Darm: Wie Zeolith das Gleichgewicht im Körper und der Seele unterstützen kann