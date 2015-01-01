Brady M510 und BMP51 Etiketten für zahlreiche Anwendungen

Für den Brady M510 sowie die Vorgängermodelle BMP51 und BMP53 bietet MAKRO IDENT Original-Brady-Etiketten und Farbbänder für nahezu jede Kennzeichnungsaufgabe – schnell lieferbar und in vielen Materia

Mit dem Brady M510 steht Anwendern ein moderner mobiler Etikettendrucker für unterschiedlichste Kennzeichnungsaufgaben zur Verfügung. Gleichzeitig setzen viele Unternehmen weiterhin die bewährten Brady BMP51 und BMP53 Drucker ein. Für alle drei Modelle bietet MAKRO IDENT das komplette Sortiment an Original-Brady-Etiketten. Anwender profitieren dadurch von einer großen Materialauswahl sowie einer langfristigen Verfügbarkeit passender Verbrauchsmaterialien.

Je nach Einsatzgebiet unterscheiden sich die Anforderungen an ein Etikett erheblich. Während in der Elektrik und im Schaltschrankbau langlebige Kabelkennzeichnungen gefragt sind, stehen in Laboren chemikalienbeständige oder tiefkühltaugliche Materialien im Vordergrund. Andere Anwendungen erfordern besonders starke Klebkraft, manipulationssichere Etiketten oder Schrumpfschläuche für die Kabelkennzeichnung. Deshalb umfasst das Sortiment zahlreiche Original-Brady-Materialien für unterschiedlichste Anforderungen.

Besonders häufig eingesetzt wird das Hochleistungs-Vinyl B-595. Es verfügt über einen sehr starken Klebstoff und haftet zuverlässig auf glatten, strukturierten sowie rauen Oberflächen. Für Kabel- und Leitungskennzeichnungen zählt das flexible Nylongewebe B-499 zu den beliebtesten Materialien. Selbstlaminierende Materialien wie B-417 oder B-427 schützen den Aufdruck dauerhaft vor Abrieb, Feuchtigkeit und Verschmutzungen. Für professionelle Leiterkennzeichnungen stehen Schrumpfschläuche aus B-342 oder B-7641 zur Verfügung. Ergänzt wird das Sortiment durch Spezialmaterialien wie wasserlösliches Papier B-403, fälschungssichere Vinylmaterialien B-351, FreezerBondz-Etiketten B-490 und B-492 für Laboranwendungen oder reflektierende Materialien wie B-584.

Auch Laboranwender finden für den Brady M510 passende Etiketten. Hierzu gehören Materialien für Röhrchen, Objektträger, Mikrotiterplatten, Reagenzgläser und weitere Laborgefäße. Je nach Material eignen sich die Etiketten für Flüssigstickstoff bis -196 °C, Dampfsterilisationen, Autoklaven oder den Kontakt mit Chemikalien und Lösungsmitteln. Dadurch bleiben Laborproben dauerhaft eindeutig identifizierbar.

Neben den unterschiedlichen Materialien stehen zahlreiche Etikettengrößen, Farben sowie vorgestanzte Etiketten und Endlosbänder zur Verfügung. Anwender können dadurch exakt das Material auswählen, das für ihre Kennzeichnungsaufgabe benötigt wird. Sämtliche Etiketten sind auf die Brady M510, BMP51 und BMP53 Drucker abgestimmt und gewährleisten in Verbindung mit den passenden Original-Brady-Farbbändern, die in einer Kassette komplett untergebracht sind – dauerhaft hochwertige Druckergebnisse. Die integrierten Farbbänder wurden speziell für die jeweiligen Materialien entwickelt und umfangreich getestet. Dadurch entstehen wischfeste, kontrastreiche und langlebige Kennzeichnungen.

Auf der Website von MAKRO IDENT sind alle Materialien übersichtlich nach Materialnummern gegliedert. Anwender finden dort die verfügbaren Größen, Farben, Verpackungseinheiten, passenden Farbbänder sowie die aktuellen Preise. Das erleichtert die Auswahl erheblich und ermöglicht eine schnelle Bestellung der benötigten Verbrauchsmaterialien.

Wer nicht sicher ist, welches Material für die jeweilige Anwendung geeignet ist, erhält Unterstützung durch den Customer Service von MAKRO IDENT. Seit 2006 berät das Unternehmen Kunden aus Elektrik, Elektronik, Maschinenbau, Schaltschrankbau, Laboren, Instandhaltung sowie vielen weiteren Bereichen. Durch regelmäßige Produktschulungen kennt das Team die Eigenschaften der einzelnen Brady-Materialien genau und empfiehlt die passenden Etiketten – abgestimmt auf Oberfläche, Einsatzbedingungen und Kennzeichnungsaufgabe.

Neben dem kompletten Original-Brady-Sortiment profitieren Kunden von einer schnellen Lieferung sowie einer kompetenten Beratung rund um Etikettenmaterialien und Kennzeichnungslösungen für den Brady M510 sowie die Vorgängermodelle BMP51 und BMP53.

Weitere Informationen zu Original-Brady-Etiketten und Farbbändern für den Brady M510, BMP51 und BMP53 sind erhältlich unter Brady M510 und BMP51 / BMP53 Etiketten

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

Pressekontakt:

MAKRO IDENT e.K.

Frau Angelika Hentschel

Bussardstraße 24

82008 Unterhaching

fon ..: 089-615658-28

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Schnell ankommen, mehr erleben: Türkiye macht den Start in den Sommerurlaub einfach Original Brady Etiketten für M510, BMP51 und BMP53 passgenau auswählen