BradyJet J4000 Farbdrucker für die Sicherheitskennzeichnung

Mit dem Farbdrucker BradyJet J4000 werden langlebige Etiketten, Schilder und Lockout-Tagout Prozeduren in Fotoqualität gedruckt. Eine hohe Druckqualität garantiert auch die beste visuelle Wirkung.

Mit dem BradyJet J4000 Farbdrucker kann die Komplexität von Sicherheits- und Compliance-Etiketten harmonisch mit den Anforderungen einer industriellen Umgebung kombiniert werden. Zugleich verringert man mit diesem Drucker ein hohes Maß an Materialverschwendung.

Der BradyJet J4000 ist ein Industriedrucker mit neuester InkJet-Technologie. Er verwendet ausschließlich Pigmentfarben, die äußerst schmier- und kratzfest sind. Im Vergleich mit Epson-Pigmentfarben (für Industriedrucker) haben Tests gezeigt, dass die Brady Pigmentfarben auf vielen Materialien – auch auf EPSON-Materialien- viel besser halten und sogar kraftvoller leuchten.

Die Farben, wie auch die zum BradyJet J4000 erhältlichen Etikettenmaterialien sind äußerst abriebfest und resistent gegeben verschiedene Flüssigkeiten wie Ethanol, Spülmittel, Reinigungsmittel und andere Chemikalien. Mit dem BradyJet J4000 können daher bedenkenlos alle farbigen Sicherheitskennzeichnungen wie z.B. ISO-Schilder, CLP/GHS Etiketten, ANSI-Etiketten, BS5609 Rohrmarkierungen und sogar Lichbögen-Etiketten gedruckt werden.

Auch Lockout-Tagout Prozeduren sind mit diesem Drucker zu erstellen. Diese werden farbig in hervorragender Fotoqualität gedruckt und an den jeweiligen Maschinen und Anlagen ausgehängt. Wer trotzdem seine Lockout-Tagout Prozeduren einlaminieren möchte, für den gibt es bei MAKRO IDENT auch einen passenden Laminator.

Für den BradyJet J4000 hat MAKRO IDENT auch verschiedene, robuste Materialien im Sortiment. Darunter chemikalienbeständiges Polypropylen B7425J, Vinyl B-2595 für das Erstellen von 5S-Etiketten, Sicherheits- und Warnetiketten, Rohrmarkierer und Etiketten für Geräte und den Visuellen Arbeitsplatz im Innenbereich.

Für die genannten Kennzeichnungen sind beim bekannten Brady-Distributor MAKRO IDENT auch verschiedene Polyestermaterialien erhältlich. Zum Beispiel das B-2475 Polyester, dass vorwiegend für die Produktkennzeichnung und für RTK- bzw. Barcode-Etiketten verwendet werden kann.

Material B-2585 ist ein Polypropylen-Material speziell für die Erstellung von Marine-Kennzeichnung nach BS5609-Norm verfügbar. Dieses Material kann – bedruckt mit den dafür vorgesehenen Pigmentfarben – auch auf hoher See verwendet werden. Das erhältliche repositionierbare Vinyl B-2581 ist für alle Kennzeichnungen gedacht, bei denen Etiketten wieder herunter zu nehmen sind und an anderer Stelle wieder aufgeklebt werden.

Der Etikettendrucker J4000 eignet sich für Anwender, die bis zu maximal 5.000 Etiketten pro Tag bedrucken müssen. Und das in Vollfarbe. Die maximale Druck- und Etikettenbreite beträgt 203,20 mm. Wer große Etiketten oder Banner drucken möchte, für den sollte die maximale Drucklänge von 609,60 mm ausreichend sein.

Der Drucker druckt in einer Geschwindigkeit von bis zu 114,3 mm pro Sekunde. Im Lieferumfang enthalten ist der Drucker, ein Netzkabel, eine CMY-tintenpatrone mit Industrie-Pigmentfarben, 2 Aufbewahrungskappen für Tintenpatronen, eine Starter-Medienrolle mit einer Breite von 101,60 mm aus dem Vinylmaterial B-2595, ein USB-Kabel, ein USB-Flash-Laufwerk mit Produktinformationen sowie die Etiketten-SoftwareApp BradyWorkstation Basic Suite.

Wer besonders Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen drucken möchte, für den gibt es die SFID-Suite Etikettensoftware im Paket. Zusätzlich steht für das Erstellen von Rohrmarkierern eine zusätzliche kostenpflichtige SoftwareApp zur Verfügung, wie auch für das Erstellen von GHS-Etiketten und Lichtbogen-Etiketten.

Für diejenigen, die Lockout-Tagout Prozeduren in Vollfarbe mit dem J4000 erstellen und drucken zu möchten, für diese Anwender ist die kostenpflichtige SoftwareApp Lockout-Writer erhältlich. Damit können relativ einfache LoTo-Prozeduren erstellt werden. Mit dem BradyJet J4000 werden diese dann in Vollfarbe und in Fotoqualität ausgedruckt.

Mehr Informationen über den BradyJet J4000 sind hier zu finden: www.makroident.de/brady-drucker/bradyjet-j4000.html

Der Customer Service von MAKRO IDENT ist bei der Auswahl der jeweiligen passenden Komponenten gerne behilflich.

