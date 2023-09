Braight AI, eine Tochtergesellschaft von Kings Entertainment, geht strategische Partnerschaft mit Amazon Web Services (AWS) in Mexiko ein

– AWS ist die umfassendste und am weitesten verbreitete Cloud der Welt

– Die Zusammenarbeit mit AWS in Mexiko ist Teil der Expansion von Braight in den lateinamerikanischen Markt

– Braight liefert Risikobewertungs- und Marketinglösungen für den Finanzsektor

VANCOUVER, British Columbia, 12. September 2023 / IRW-Press / – Braight AI, ein führender Anbieter von Big Data-Analyselösungen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Kings Entertainment Group Inc. (CSE: JKPT) (OTCPK: KENGF) (FWB: L12) (Kings Entertainment oder das Unternehmen), hat eine strategische Partnerschaft mit Amazon Web Services (AWS) in Mexiko geschlossen. Die Zusammenarbeit ist ein wichtiger Meilenstein für Braight, da das Unternehmen seine internationale Reichweite ausbaut und die Leistungsfähigkeit der AWS-Cloud-Services nutzen will, um es Finanzinstituten in Mexiko zu ermöglichen, fundierte datengestützte Entscheidungen zu treffen, Risiken zu minimieren und ihre Marketingstrategien zu optimieren. AWS ist die weltweit umfassendste und am weitesten verbreitete Cloud mit über 200 voll funktionsfähigen Diensten und globalen Rechenzentren, die von Millionen von Kunden genutzt werden, um Kosten zu senken, die Agilität zu erhöhen und noch schneller Innovationen voranzutreiben.

Die Zusammenarbeit mit Amazon in Mexiko ist ein bedeutender strategischer Erfolg, der Teil der Expansion von Braight in Mexiko und Teil unserer größeren, etablierten Expansion in den lateinamerikanischen Markt ist, so Maciej Jarzab, Gründer und CEO von Braight. Durch diese Partnerschaft können wir Amazons hochmoderne Cloud-Services und robuste Infrastruktur nutzen, um unseren Kunden im Finanzwesen noch innovativere Lösungen zu bieten. Wir freuen uns auch, zur Expansion von Amazon Web Services in Mexiko beizutragen und gleichzeitig eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung der Finanztechnologielandschaft dieses Landes zu spielen.

Braight AI ist ein anerkannter Spezialist für die Bereitstellung von fortschrittlichen Risikobewertungs- und Marketinglösungen, die auf den Finanzsektor zugeschnitten sind. Durch den Einsatz modernster Technologien, künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernens treibt Braight kontinuierlich Innovationen voran und befähigt Finanzinstitute weltweit, komplexe Herausforderungen zu bewältigen, ihre betriebliche Effizienz zu steigern und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Partnerschaft mit AWS stärkt die Marktstellung von Braight und sein Engagement für die Bereitstellung fortschrittlicher und sicherer Dienstleistungen für seine Kunden in Mexiko weiter. Durch die Zusammenarbeit mit Amazon erhält Braight Zugang zu einer umfangreichen Palette bewährter und vertrauter Cloud-Services, die die Erweiterung des bestehenden Dienstleistungsportfolios von Braight und die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für die besonderen Anforderungen des mexikanischen Finanzsektors ermöglichen.

Die Partnerschaft bietet überdies wechselseitige Vorteile. Während Braight von einer weiteren Straffung der Abläufe, einer verbesserten Skalierbarkeit und erhöhten Datensicherheitsmaßnahmen profitiert, die das höchste Leistungsniveau für seine Kunden gewährleisten, werden wir auch eng mit Amazon als Vertrauenspartner zusammenarbeiten, um Wachstumschancen zu identifizieren und neue Märkte im mexikanischen Finanztechnologie-Ökosystem zu erschließen.

Maciej Jarzab fügt hinzu: Durch diese Zusammenarbeit bekräftigen wir unser Engagement, innovative Lösungen anzubieten und die digitale Transformation in Mexiko, Lateinamerika und der Fintech-Branche im Allgemeinen voranzutreiben.

Für das Board of Directors,

Kings Entertainment Group Inc.

Maciej Jarzab

CEO von Braight AI

Über Braight AI

Braight AI ist als Vorreiter auf dem Gebiet der KI-gestützten Lösungen darauf spezialisiert, Online-Verhaltensdaten für die prädiktive Analyse in Bereichen wie Verbraucherrisikobewertung, Kundenerfolg, Marketing und Vertriebsoptimierung zu nutzen. Durch die Einbindung modernster Technologien der künstlichen Intelligenz versetzt Braight Firmen und Finanzinstitute in die Lage, fundierte Entscheidungen für mehr Wachstum und Effizienz zu treffen. Dabei kommen zwei moderne KI-Lösungen zum Einsatz, welche auf die speziellen Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten sind: AI Risk und AI Marketing. Weitere Einzelheiten finden Sie unter braight.tech.

Über Kings Entertainment

Kings Entertainment (CSE: JKPT) wurde im Jahr 2005 gegründet und ist ein globaler Online-Dienstleister für Lotterie, Casino und Sportwetten. Das Unternehmen verfügt über ein breit gefächertes Portfolio an Aktiva und hat sein Angebot durch strategische Übernahmen erweitert, einschließlich der jüngsten Übernahme von Braight AI, einem führenden Anbieter von Big-Data-Analyselösungen mit künstlicher Intelligenz (KI). Durch die Integration der hochmodernen Lösungen von Braight AI ist Kings Entertainment bestrebt, seine Dienstleistungen und Kundenerfahrungen weiter zu verbessern. Die renommierten Marken von Kings Entertainment – LottoKings und WinTrillions – haben seit ihren Anfängen Millionen von Spielern angezogen und gehalten. Durch den Einsatz der erworbenen Technologie von Braight AI ist Kings Entertainment nun in der Lage, die Spielereinbindung zu optimieren und sein Lotterie-, Casino- und Sportwettenangebot auf globaler Ebene zu optimieren.

Nähere Informationen erhalten Sie über CEO Steve Budin per E-Mail an Info@kingsentertainment.games.

Medien- oder Interviewanfragen aus Kanada richten Sie bitte an Christy Kaiser, Thirty Dash Communications, Christy@thirtydash.ca.

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten können. Die Verwendung von Wörtern wie annehmen, fortsetzen, einschätzen, erwarten, können, werden, würden, prognostizieren, sollten, glauben und ähnlicher Ausdrücke soll zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemeldung. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken wesentlich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, einschließlich verschiedener Risikofaktoren, die in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens erörtert werden, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedar.com zu finden sind.

QUELLE: Kings Entertainment Group Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kings Entertainment Group Inc.

Kelvin Lee

1570 – 505 Burrard Street

V7X 1M5 Vancouver, BC

Kanada

email : klee@k2capital.ca

Pressekontakt:

Kings Entertainment Group Inc.

Kelvin Lee

1570 – 505 Burrard Street

V7X 1M5 Vancouver, BC

email : klee@k2capital.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

International Graphite: Riesiger Anstieg der Mineralressourcen macht Springdale zur zweitgrößten Graphitlagerstätte in Australien Pan American Energy Corp gibt die Ergebnisse des auf Lithium ausgerichteten Explorationsbohrprogramms auf dem Lithiumprojekt Horizon bekannt