  • Branchen-Know-how von BIBER SolarKonzept aus Gernsheim auch in Asien gefragt

    Qualität entsteht im direkten Dialog: BIBER SolarKonzept besucht den Premium-Hersteller WINAICO in Taiwan und bringt internationales Know-how nach Deutschland.

    BildGernsheim, 14.01.2026 – Der hessische Photovoltaikinstallateur BIBER SolarKonzept https://biber-solarkonzept.de/unterstreicht erneut seine internationale Bedeutung im Bereich der Solarenergie. David Biber, Gründer und Inhaber des Unternehmens, ist nicht nur im deutschsprachigen Raum als ausgewiesener Photovoltaik-Experte anerkannt, sondern wird auch von führenden Herstellern im asiatischen Markt als kompetenter und verlässlicher Ansprechpartner geschätzt. Seit 2008 in der Photovoltaikbranche tätig, genießt der gebürtige Österreicher weltweites Ansehen.

    Vom 29. Dezember 2025 bis zum 4. Januar 2026 besuchte David Biber den taiwanesischen Premium-Hersteller WINAICO https://winaico.com/(Win Win Precision Technology) in Hsinchu/Taiwan. Im Mittelpunkt seines Aufenthalts standen umfassende Werksbesichtigungen der Modulproduktion, einschließlich der neuen Ultrablack-Module https://winaico.com/de/products/wst-bdx54-b2-wbc-serie/, sowie intensive Fachgespräche über aktuelle Trends, Qualitätsstandards und technologische Entwicklungen im Modulbereich.

    Ein weiterer bedeutender Schwerpunkt der Gespräche lag auf den spezifischen Anforderungen des deutschen und europäischen Marktes an zukünftige Solarmodule. Themen wie Brandschutzauflagen, die Eckverbindung von Modulrahmen, Modulgrößen, optische Anforderungen sowie weitere regulatorische Vorgaben wurden eingehend diskutiert.

    „Die Reise hinterließ bei mir einen bleibenden Eindruck – insbesondere durch den hohen Automatisierungsgrad in den Produktionsstätten und die außergewöhnlich hohen Qualitätsstandards“, resümiert David Biber nach seiner Rückkehr.

    Zusammenfassend beschreibt Biber die Besichtigung bei WINAICO als ein außergewöhnliches Erlebnis. Die große Gastfreundschaft des Unternehmens sowie die Möglichkeit, tiefgehende Einblicke in innovative Technologien und moderne Produktionsprozesse zu gewinnen, machten die Reise zu einer unvergesslichen Erfahrung.

    Die enge Zusammenarbeit mit internationalen Spitzenherstellern unterstreicht die starke Vernetzung von BIBER SolarKonzept und bestätigt die Rolle des Unternehmens als Brückenbauer zwischen praktischer Installationserfahrung und Highend-Technologie in der Photovoltaikbranche.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    BIBER SolarKonzept GmbH
    Herr David Biber
    Emanuel-Merck-Str. 99
    Gernsheim 64579
    Deutschland

    fon ..: 01632712184
    web ..: https://biber-solarkonzept.de
    email : d.biber@biber-solarkonzept.de

    Die BIBER SolarKonzept GmbH mit Sitz in Gernsheim ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das sich auf maßgeschneiderte Photovoltaiklösungen für private und gewerbliche Kunden spezialisiert hat. Gegründet von Geschäftsführer David Biber, verfolgt das Unternehmen die Mission, erneuerbare Energien effizient, nachhaltig und wirtschaftlich nutzbar zu machen.

    Zum Leistungsspektrum gehören die Planung, Installation und Wartung von Photovoltaikanlagen, die Integration moderner Speichertechnologien sowie umfassende Beratungskonzepte für eine zukunftssichere Energieversorgung. Dabei legt BIBER SolarKonzept besonderen Wert auf Qualität, Transparenz und Kundennähe.

    Dank innovativer Lösungen, zuverlässiger Projektabwicklung und einem engagierten Team hat sich das Unternehmen in kurzer Zeit als kompetenter Partner für die Energiewende etabliert. Mit dem Titel „Betrieb des Jahres 2025 Deutschland“ wurde diese Erfolgsgeschichte nun auch auf nationaler Ebene ausgezeichnet.

    Firmensitz:
    BIBER SolarKonzept GmbH
    Emanuel-Merck-Str. 99
    64579 Gernsheim

    Web: [www.biber-solarkonzept.de]
    E-Mail: [info@biber-solarkonzept.de]

