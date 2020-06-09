  • Break Even auf Jahresebene – Umsatzziel erreicht

    Potsdam (IRW-Press/02.02.2026) –
    *
    Vorläufiges Jahresergebnis 2025: 0,13 MEUR (+143% ggü. 2024)
    *
    Umsatz 2025 bei 6,8 MEUR, +11% ggü. 2024
    *
    Umsatz Q4 2025 bei 2,6 MEUR, +24% ggü. Q4 2024
    *
    AE 2025 6,6 MEUR, -22% ggü. 2024
    *
    AE Q4 2025 1,1 MEUR, -35% ggü. Q4 2024

    Die Solutiance AG (ISIN DE000A32VN59), KI-gestützter Smartsourcing-Anbieter für den Betrieb von Immobilien, hat nach vorläufigen Zahlen erstmals ein positives EBT auf Jahresebene erreicht. Das vorläufige Jahresergebnis 2025 weist einen Jahresüberschuss von rund 0,13 MEUR aus. Mit 6,8 MEUR wurde auch das Umsatzziel erreicht. Der Auftragseingang fiel mit 6,6 MEUR niedriger aus als im vorherigen Geschäftsjahr. Dabei wurden im Kontext des Betreiberpflichten-Controllings Aufträge mit einem Volumen von 1,89 MEUR beauftragt. Für den Bereich Dachmanagement 4.0 beauftragten Kunden Services mit einem Gesamtvolumen von rund 4,67 MEUR.

    Maßnahmen zur Stärkung des Vertriebs

    Der Rückgang im Auftragseingang ist weiterhin auf die Zurückhaltung der Kunden bei der Beauftragung größerer Reparaturleistungen im Bereich Dachmanagement 4.0 zurückzuführen. Gleichzeitig unterstreicht der Anstieg der von Solutiance betreuten Dachfläche auf rund 4,6 Millionen Quadratmeter zum 1. Januar 2026 die unverändert hohe Nachfrage nach den Dienstleistungen des Unternehmens. Um den Auftragseingang künftig wieder nachhaltig zu steigern, wurde Mitte des vergangenen Jahres ein zusätzliches Neukunden-Vertriebsteam aufgesetzt. Dieses zielt darauf ab, die Kundenbasis systematisch zu erweitern und nutzt dabei unter anderem KI-gestützte Ansprache zur effizienteren Akquise.

    Erstmals positives Ergebnis auf Jahresebene

    Die Umsätze des vierten Quartals (2,6 MEUR) haben entscheidend zum erstmals positiven Jahresergebnis beigetragen. Dazu Vorstand und CEO Jonas Enderlein: „Für dieses Ergebnis haben alle Mitarbeiter und Partner der Solutiance AG hart gearbeitet. Wir sind stolz, erstmals ein positives, vorläufiges EBT auf Jahresebene melden zu können – stehen aber nach wie vor erst ganz am Anfang unserer spannenden Wachstums-Story!“

    Im vierten Quartal wurde ein EBT von 0,39 MEUR erreicht. Dies entspricht einer Verbesserung von +657% gegenüber 2024. Die Personalkosten lagen mit 2,75 MEUR etwa 8% höher als im Vorjahr.

    Neues C-Level-Team und Ausblick

    Seit Mitte 2025 ist Emmerich Mohacsi als Chief Operating Officer (COO) der Solutiance AG tätig. Im Februar 2026 folgt Jörn Krüger als neuer Chief Sales Officer (CSO).

    CEO Jonas Enderlein betont: „Emmerich Mohacsi und Jörn Krüger sind eine ausgezeichnete Ergänzung für unser C-Level-Team. Beide verfügen über viel Erfahrung und bringen gleichzeitig Begeisterung und Offenheit für Zukunftsthemen wie künstliche Intelligenz mit. Damit konnten wir eine weitere, entscheidende Lücke schließen und das Unternehmen noch besser für die Zukunft aufstellen.“ Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand ein Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich bei gleichzeitigem Ausbau des positiven EBT auf Jahresbasis.

    Alle aktuellen Kennzahlen sind auf der Website des Unternehmens unter
    solutiance.com/investoren-kpis verfügbar. Am 11. Februar 2026 findet zudem ein Earnings-Call statt, in dessen Zuge Jonas Enderlein die Kennzahlen des Jahres 2025 näher erläutern wird. Die Anmeldung erfolgt über folgenden Link:
    www.appairtime.com/event/3b6be833-67f2-4039-8cf6-f062e6623950

    (Ende)

    Aussender: Solutiance AG
    Adresse: Horstweg 8a, 14482 Potsdam
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Investor Relations
    Tel.: +49 331 867193 00
    E-Mail: investor-relations@solutiance.com
    Website: www.solutiance.com

    ISIN(s): DE000A32VN59 (Aktie)
    Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate BSX

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Solutiance AG
    Marie-Christin Lehmann
    Großbeerenstraße 179
    14482 Potsdam
    Deutschland

    email : investor-relations@solutiance.com

    Pressekontakt:

    Solutiance AG
    Marie-Christin Lehmann
    Großbeerenstraße 179
    14482 Potsdam

    email : investor-relations@solutiance.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. TransCanna erreicht erstes Umsatzziel
      NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT STELLT KEIN ANGEBOT ZUM VERKAUF BZW. ERWERB DER HIER BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DAR Vancouver, British Columbia, 6. November 2019 –...

    2. 1.043% Social Media Hot Stock erreicht Break Even und kündigt weitere Übernahmen an.Neuer 1.043% Social Media Aktientip nach 1.159% mit Facebook (FB:NASDAQ) und 3.312% mit Alphabet (NASDAQ: GOOG) – AC Research
      09.06.20 11:48 AC Research Vaughan, ON (www.aktiencheck.de, Anzeige) www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52198/09-AC3.001.png Link zum Report: www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-1_043_Social_Media_Hot_Stock_erreicht_Break_Even_und_kuendigt_Uebernahmen_1_159_FB_und_3_312_Alphabet-11424239 Executive Summary-09.06.2020 1.043% Social Media Hot Stock erreicht Break Even und kündigt Übernahmen an nach 1.159% mit...

    3. gibt Konzernzahlen für FY 2024 bekannt
      Potsdam (IRW-Press/09.05.2025) – * FY 2024 Umsatz mit Dienstleistungen für Immobilienbetreiber um 13% gesteigert * FY Periodenergebnis um 25% verbessert * Auftragseingang um 33% gesteigert * Hauptversammlung am 18. Juni...

    4. Q1-Ergebnis erstmals positiv, Umsatz wächst
      Potsdam (IRW-Press/05.05.2025) – * Auftragseingang Q1 mit 1,2 MEUR (-45%) im erwarteten Korridor * Umsatz 1,6 MEUR (+37%) * EBT 36 TEUR (+135%) Die Solutiance AG (ISIN: DE000A32VN59), Smartsourcing-Anbieter für...

    5. Starkes Wachstumspotenzial mit über 100 neuen Projekten und positiver Entwicklung in 2025
      Potsdam (IRW-Press / 07.02.2025) – Umsatz 2024 bei 6,1 MEUR, +13% ggü. 2023 – Umsatz Q4 2024 bei 2,1 MEUR, -24% ggü. Q4 2023 – AE 2024 8,5 MEUR, +33%...

    6. Solutiance AG wächst um über 80% – Zielkorridor erreicht, Ergebnis über Plan
      – Solutiance AG veröffentlicht vorläufiges Ergebnis 2023 – Jahresumsatz 2023: 5.409 TEUR +83% ggü. 2022 (2.954 TEUR) – EBIT 2023: -213 TEUR +88% zu 2022 (-1.736 TEUR) – Jahresergebnis 2023:...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.