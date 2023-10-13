Breidenbacher Hof mit Award „bonum noctis superioris“ ausgezeichnet

Neue Auszeichnung feiert Premiere auf der HotelTalk-Bühne.

Der Breidenbacher Hof in Düsseldorf ist im Rahmen des „HotelTalk“ 2025 mit dem erstmals vergebenen Award „bonum noctis“ ausgezeichnet worden. Das vom Magazin Cost & Logis veranstaltete Event ist bekannt für hochkarätig besetzte Diskussionsrunden und exklusives Networking. Rund 200 Gäste verfolgten die Award-Premiere im The Fontenay Hamburg.

Der Award „bonum noctis“ wird auf Grundlage anonymer Hotel-Tests vor Ort inklusive Übernachtung vergeben. Bis zu 240 Kriterien fließen in die Bewertung ein. Viele davon basieren auf Messungen, etwa der Hygiene, des Geräuschpegels und der tatsächlichen Raumgröße. Der Award würdigt überragende Leistungen in der Hotellerie (Zimmer, Bett, Bad, Hygiene und Service). Getestet wurden bisher rund 150 Hotels in Deutschland und der Schweiz. HotelTalk-Veranstalter Jens Riemann: „Die Objektivität und Professionalität der Tests hat uns überzeugt und dazu veranlasst, den Award auf die HotelTalk-Bühne zu heben – zumal die Tests längst einen Stammplatz in unserem Magazin haben.“

Am besten abgeschnitten von den inzwischen 150 unabhängig durchgeführten Hotel-Tests hat eben der Breidenbacher Hof. Mit großem Abstand, wie Tester und Journalist Jens Rosenbaum in seiner Laudatio hervorhob. Das noble Hotel aus Düsseldorf habe auch beim Re-Test vollends überzeugt. Daher auch der Award-Zusatz „superioris“. In seiner Laudatio hob der Test-Profi Jens Rosenbaum hervor, dass hinter jeder Spitzenleistung ein Spitzenteam steht. Und hinter jedem Team jemand, der es leitet, motiviert und Verantwortung trägt. Im Breidenbacher Hof ist das CEO und Managing Partner Cyrus Heydarian, der den Award bei dem diesjährigen HotelTalk entgegennahm.

Um die Selektion noch zu verfeinern, wird eine weiterentwickelte Systematik eingeführt, die 2026 erstmals zur Geltung kommt. HotelTalk-Gründer Jens Riemann: „Wichtig ist uns, maximale Fairness bei der Auswahl der zu testenden Hotels zu gewährleisten, die sich weiterhin nicht um die Auszeichnung bewerben können. Wir setzen auf Transparenz und werden das weiterentwickelte Vorgehen in einer der kommenden Ausgaben unseres Magazins Cost & Logis vorstellen.“

Bildquelle: Achim Multhaupt/Der HotelTalk.

